Terungkap: Declan Rice berlari ‘12 putaran di lapangan latihan’ saat bintang Arsenal yang gugup itu ‘tak sanggup menonton’ hasil imbang Man City yang membawa gelar Liga Premier pertama bagi The Gunners dalam 22 tahun

Sementara sebagian besar skuad Arsenal terpaku di depan layar di London Colney, Rice mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi momen-momen terakhir perebutan gelar juara. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa rasa gugupnya begitu meluap-luap selama laga penentu antara Manchester City dan Bournemouth sehingga ia harus berjalan-jalan jauh mengelilingi lapangan latihan hanya untuk menenangkan diri.

"Saya mengajak petugas keamanan, Pete, dan selama 40 menit pertama kami berjalan mengelilingi setiap lapangan yang ada. Kami hanya ngobrol tentang hal-hal yang paling acak," ungkap Rice kepada Sky Sports. "Lalu kami mendengar sorakan, jadi kami kembali masuk saat gol pertama tercipta. Saya pikir, 'Lagi-lagi begini.' Dan di perjalanan pulang, saya bilang, 'Saya bilang ke semua orang, duduk di tempat yang sama dan begini-begitu.' Lalu lima menit sebelum pertandingan berakhir, kami kembali masuk dan semuanya sudah selesai, tapi saya tidak bisa menontonnya."

Bukayo Saka menggambarkan apa yang dilakukan rekan setimnya itu sebagai hal yang konyol, dengan mengatakan: "Orang ini pasti sudah berlari sekitar 12 putaran di lapangan latihan. Kami semua menontonnya di TV. Dia tidak bisa menontonnya. Itu lucu sekali."