Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Declan Rice berlari ‘12 putaran di lapangan latihan’ saat bintang Arsenal yang gugup itu ‘tak sanggup menonton’ hasil imbang Man City yang membawa gelar Liga Premier pertama bagi The Gunners dalam 22 tahun
Perjalanan Rice yang penuh ketegangan menuju kejayaan
Sementara sebagian besar skuad Arsenal terpaku di depan layar di London Colney, Rice mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi momen-momen terakhir perebutan gelar juara. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa rasa gugupnya begitu meluap-luap selama laga penentu antara Manchester City dan Bournemouth sehingga ia harus berjalan-jalan jauh mengelilingi lapangan latihan hanya untuk menenangkan diri.
"Saya mengajak petugas keamanan, Pete, dan selama 40 menit pertama kami berjalan mengelilingi setiap lapangan yang ada. Kami hanya ngobrol tentang hal-hal yang paling acak," ungkap Rice kepada Sky Sports. "Lalu kami mendengar sorakan, jadi kami kembali masuk saat gol pertama tercipta. Saya pikir, 'Lagi-lagi begini.' Dan di perjalanan pulang, saya bilang, 'Saya bilang ke semua orang, duduk di tempat yang sama dan begini-begitu.' Lalu lima menit sebelum pertandingan berakhir, kami kembali masuk dan semuanya sudah selesai, tapi saya tidak bisa menontonnya."
Bukayo Saka menggambarkan apa yang dilakukan rekan setimnya itu sebagai hal yang konyol, dengan mengatakan: "Orang ini pasti sudah berlari sekitar 12 putaran di lapangan latihan. Kami semua menontonnya di TV. Dia tidak bisa menontonnya. Itu lucu sekali."
- AFP
Perasaan emosional sang gelandang
Rice bergabung dengan Arsenal pada tahun 2023, dan menggambarkan perasaan memenangkan Liga Premier sebagai sesuatu yang sangat mengharukan setelah klub harus menunggu selama 22 tahun untuk merasakan kembali atmosfer tersebut. Ia berbicara tentang Saka, yang telah berada di klub sejak masa akademi pemuda untuk mencapai momen ini. "Emosional. Rasanya seperti, sudah 22 tahun. Dia sudah ada di sini sejak awal. Dia adalah anak Arsenal sejak, apa, enam? Tujuh? Jadi baginya, hanya Tuhan yang tahu bagaimana perasaannya, karena bagi saya ini sudah menjadi legenda Arsenal," kata Rice.
"Tapi bagi saya, saya sudah di sini tiga tahun dan mengalami tiga kekalahan tipis. Jadi, bisa menang bersama tim ini sekarang, itulah alasan saya datang ke klub ini. Saya tahu kita akan menang. Saya sudah tahu sebelumnya. Saya hanya merasa ada sesuatu yang baik tentang klub ini, tentang para pemain ini, dan ke mana arah para pemain ini dalam hal perkembangan. Saya tahu entah bagaimana kami akan menang pada suatu saat, dan itu terjadi dengan cara yang paling indah."
Saka menggambarkan perayaan itu sebagai sesuatu yang gila
Perayaan tidak berhenti di lapangan latihan, karena Saka mengungkapkan bahwa beberapa pemain melakukan perjalanan mendadak ke Emirates Stadium pada dini hari untuk menikmati pencapaian tersebut. Apa yang semula dimaksudkan sebagai momen hening untuk merenung berubah menjadi interaksi yang tak terlupakan dengan para pendukung setia The Gunners yang tetap terjaga untuk merayakan.
"Gila, gila. Maaf, suaraku, aku masih berusaha menemukan suaraku," kata Saka. "Tapi, ya, sepanjang malam itu sangat istimewa, mulai dari lapangan latihan hingga malam itu. Dan kemudian di Emirates juga, kami benar-benar bersenang-senang. Bagiku, aku tidak benar-benar ingin tidur. Aku tidak butuh tidur."
- AFP
Final Liga Champions menanti
Tim asuhan Mikel Arteta akan mengangkat trofi Liga Premier di kandang Crystal Palace pada hari Minggu. Setelah memastikan gelar juara sebelum pekan terakhir, The Gunners kini menargetkan prestasi ganda bersejarah sambil mempersiapkan diri untuk final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Budapest pada 30 Mei.