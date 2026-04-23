Getty
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Daftar gol Harry Kane membuat rekan-rekan setimnya ‘tertawa’ saat sesama lulusan akademi Tottenham menyebut ‘satu-satunya orang’ yang percaya pada striker pemecah rekor tersebut
Perjalanan karier Kane: Bagaimana striker pemecah rekor ini mencapai puncak
Kane menghabiskan masa mudanya di akademi Arsenal sejak usia enam tahun, sambil juga mengikuti uji coba di Watford, sebelum akhirnya bergabung dengan Tottenham pada tahun 2004. Kemampuannya mencetak gol sudah terlihat sejak dini, namun banyak yang meragukan apakah kemampuan tersebut bisa diterapkan di level senior.
Masa peminjaman di Leyton Orient, Millwall, Norwich, dan Leicester tidak terlalu mengesankan, tetapi Tim Sherwood melihat cukup potensi dalam diri penyerang muda ini untuk memberinya kesempatan besar di Spurs - dengan waktu bermain reguler mulai April 2014.
Sejak saat itu, tak ada lagi yang bisa menghentikannya, dengan musim 2014-15 menghasilkan 31 gol di semua kompetisi dan penghargaan PFA Young Player of the Year. Pada 2023, saat waktunya tiba untuk meninggalkan London Utara, Kane telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs dengan 280 gol.
Dia juga merupakan pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki tim nasional Inggris, dengan 78 gol untuk The Three Lions, serta mencetak 137 gol untuk Bayern Munich dalam 140 penampilan bersama raksasa Jerman tersebut - sekaligus memenangkan dua gelar Bundesliga.
- Getty
Orang yang tidak pernah meragukan Kane bernama
Ketika ditanya apakah rekan-rekannya di akademi Spurs bisa menduga seperti apa Kane kelak, M’Poku — yang kini menjadi bagian dari tim Yanited milik Angry Ginge di Baller League UK — mengatakan kepada GOAL: “Jika saya menjawab ya, itu berarti saya berbohong, tetapi salah satu hal yang selalu kami lihat dari Harry Kane adalah kemampuannya mencetak gol. Dia selalu mencetak gol. Dia selalu menjadi pencetak gol, dan kemudian dia berkembang menjadi pemain yang lengkap.
“Ini adalah pengakuan yang pantas baginya karena dia bekerja keras untuk menjadi seperti sekarang ini. Namun, satu-satunya orang yang melihat sesuatu dalam diri Harry Kane yang kita semua kenal adalah [mantan kepala pelatih akademi dan pengembangan pemain Tottenham] John McDermott.”
Mengapa rekan-rekan setim Kane di Spurs menertawakan target-target awalnya
McDermott, yang menghabiskan 15 tahun membina para bintang masa depan di Spurs, turut membantu mengarahkan Kane menuju kejayaan. Namun, Kane sendiri selalu yakin bahwa ia akan menjadi sosok yang istimewa.
Tidak banyak orang di sekitarnya yang sependapat, dan M’Poku menambahkan ketika ditanya mengapa Kane berhasil - sekaligus menulis ulang sejarah - sementara yang lain tersingkir: “Karena Harry sangat haus akan kesuksesan, sangat gigih. Dia tahu apa yang dia inginkan dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai level tertinggi.
“Saya ingat salah satu kali ketika kami masih di Spurs dan semua orang diminta untuk melakukan latihan, seperti menulis di mana Anda ingin berada, apa yang ingin Anda lakukan.
“Harry Kane menulis, ‘Saya ingin menjadi pencetak gol terbanyak Inggris, pencetak gol terbanyak ini dan itu.’ Saya ingat beberapa rekan setimnya menertawakannya. Mereka seperti berkata, ‘Apa yang kamu bicarakan?’ Tapi dia punya tujuan dan dia melakukan segalanya untuk mencapai tujuan itu.”
- Baller League UK
Tak ada tanda-tanda Kane, yang sedang memburu gelar, akan melambat
Kane, yang tetap menjadi pahlawan rendah hati sepanjang kariernya di level domestik maupun internasional, tak pernah kekurangan rasa percaya diri. Sedikit keberuntungan memang diperlukan—karena ia berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, di bawah asuhan pelatih yang tepat—namun ia selalu memaksimalkan setiap peluang untuk tampil mengesankan.
Tidak ada tanda-tanda Kane akan melambat, saat ia bersiap untuk berusia 33 tahun setelah memimpin Inggris di Piala Dunia 2026, dengan masih banyak hal yang bisa ia capai. M’Poku, yang 15 bulan lebih tua dari mantan rekan setimnya, telah mengakhiri karier profesionalnya yang penuh petualangan, namun tetap menjaga kebugarannya dengan berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola enam lawan enam di Copper Box Arena.
Baller League disiarkan langsung setiap Senin malam mulai pukul 17.00 di www.youtube.com/@BallerLeagueUK.