Kane menghabiskan masa mudanya di akademi Arsenal sejak usia enam tahun, sambil juga mengikuti uji coba di Watford, sebelum akhirnya bergabung dengan Tottenham pada tahun 2004. Kemampuannya mencetak gol sudah terlihat sejak dini, namun banyak yang meragukan apakah kemampuan tersebut bisa diterapkan di level senior.

Masa peminjaman di Leyton Orient, Millwall, Norwich, dan Leicester tidak terlalu mengesankan, tetapi Tim Sherwood melihat cukup potensi dalam diri penyerang muda ini untuk memberinya kesempatan besar di Spurs - dengan waktu bermain reguler mulai April 2014.

Sejak saat itu, tak ada lagi yang bisa menghentikannya, dengan musim 2014-15 menghasilkan 31 gol di semua kompetisi dan penghargaan PFA Young Player of the Year. Pada 2023, saat waktunya tiba untuk meninggalkan London Utara, Kane telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs dengan 280 gol.

Dia juga merupakan pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki tim nasional Inggris, dengan 78 gol untuk The Three Lions, serta mencetak 137 gol untuk Bayern Munich dalam 140 penampilan bersama raksasa Jerman tersebut - sekaligus memenangkan dua gelar Bundesliga.