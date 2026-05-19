Terungkap: Carlo Ancelotti mengatakan kepada Neymar bahwa ia harus menerima peran sebagai pemain cadangan di timnas Brasil & memberikan peringatan terkait media sosial sebelum keputusan skuad Piala Dunia

Keterlibatan Neymar dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia mendatang sama sekali belum pasti hingga berlangsungnya panggilan video yang krusial pada Kamis lalu.

Menurut Globo, Ancelotti - bersama direktur teknis Rodrigo Caetano - berbicara langsung dengan pemain berusia 34 tahun itu untuk menjelaskan realitas baru dalam susunan tim nasional. Selama pertemuan tersebut, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa era Neymar sebagai pemain utama yang tak tergantikan telah berakhir.

Mantan bos Real Madrid itu memberi tahu Neymar bahwa ia tidak lagi akan memegang ban kapten dan tidak akan menjadi starter yang pasti. Ancelotti menjelaskan bahwa ia sudah memiliki susunan starting XI inti dalam pikirannya, dan saat ini, sang penyerang tidak termasuk di dalamnya.

Selain itu, sebuah kode etik baru yang ketat juga disampaikan, yang mencakup saran khusus untuk membatasi aktivitasnya di media sosial agar tetap fokus pada turnamen.