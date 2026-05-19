AFP
Terungkap: Carlo Ancelotti mengatakan kepada Neymar bahwa ia harus menerima peran sebagai pemain cadangan di timnas Brasil & memberikan peringatan terkait media sosial sebelum keputusan skuad Piala Dunia
Syarat-syarat kembalinya Neymar
Keterlibatan Neymar dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia mendatang sama sekali belum pasti hingga berlangsungnya panggilan video yang krusial pada Kamis lalu.
Menurut Globo, Ancelotti - bersama direktur teknis Rodrigo Caetano - berbicara langsung dengan pemain berusia 34 tahun itu untuk menjelaskan realitas baru dalam susunan tim nasional. Selama pertemuan tersebut, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa era Neymar sebagai pemain utama yang tak tergantikan telah berakhir.
Mantan bos Real Madrid itu memberi tahu Neymar bahwa ia tidak lagi akan memegang ban kapten dan tidak akan menjadi starter yang pasti. Ancelotti menjelaskan bahwa ia sudah memiliki susunan starting XI inti dalam pikirannya, dan saat ini, sang penyerang tidak termasuk di dalamnya.
Selain itu, sebuah kode etik baru yang ketat juga disampaikan, yang mencakup saran khusus untuk membatasi aktivitasnya di media sosial agar tetap fokus pada turnamen.
Ancelotti membela pilihan tersebut
Meskipun menunjukkan sikap tegas selama negosiasi tertutup, Ancelotti secara terbuka mendukung pengalaman penyerang senior tersebut sebagai aset penting bagi para pemain muda di skuad.
Pelatih tersebut yakin bahwa kehadiran Neymar dapat memberikan pengaruh positif di ruang ganti, meskipun kontribusinya di lapangan terbatas pada momen-momen tertentu atau peran sebagai pemain pengganti yang berpengaruh.
"Kondisi fisiknya sudah membaik," jelas Ancelotti. "Dia akan menjadi pemain penting di Piala Dunia ini. Dia memiliki pengalaman dalam kompetisi semacam ini, serta dicintai oleh kelompok kami; dia bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam kelompok ini."
"Kami memilih Neymar bukan karena kami pikir dia akan menjadi pemain pengganti yang bagus. Kami memilih Neymar karena kami yakin dia bisa membantu tim, baik itu selama satu menit, lima menit, 90 menit, atau bahkan saat mengambil tendangan penalti."
Perubahan sikap
Reaksi Neymar dilaporkan sangat positif; sang pemain menyambut panggilan tak terduga tersebut dengan senyuman dan janji untuk melakukan apa pun yang diperlukan demi membantu tim. Kesediaannya untuk menyesuaikan diri dengan peran pendukung menjadi sinyal hijau terakhir bagi Ancelotti, yang sebelumnya belum pernah memanggil penyerang tersebut sejak mengambil alih tim nasional pada tahun 2025.
Setelah pengumuman skuad resmi, Neymar dilaporkan mengirim pesan ucapan selamat dan terima kasih kepada staf pelatih, yang dipenuhi dengan emoji hati berwarna hijau dan kuning.
Perjalanan menuju Piala Dunia
Setelah Neymar berhasil beradaptasi dengan tim, Selecao kini mengalihkan fokus mereka ke persiapan akhir di Teresopolis. Skuad dijadwalkan berkumpul di Granja Comary pada 27 Mei sebelum menjalani laga persahabatan perpisahan melawan Panama di Maracana pada 31 Mei. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk menyaksikan tim di kandang sendiri sebelum mereka berangkat ke Amerika Serikat pada 1 Juni.
Brasil akan menghadapi Mesir dalam pertandingan persahabatan terakhir di Cleveland pada 6 Juni, sebelum pertandingan pembuka turnamen melawan Maroko di New Jersey pada 13 Juni.