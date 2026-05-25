Terungkap: Carlo Ancelotti dan enam manajer yang dipertimbangkan Man Utd untuk ditunjuk sebelum akhirnya menunjuk Michael Carrick secara permanen
Target internasional terbukti sulit dicapai
Carrick awalnya mengambil alih kendali di Old Trafford sebagai solusi sementara setelah kepergian Ruben Amorim pada Januari. Meskipun penunjukannya dengan kontrak permanen selama dua tahun ini terjadi setelah pencapaian gemilang finis di posisi ketiga, para petinggi United awalnya telah menjajaki banyak opsi di kancah internasional.
Menurut The Athletic, manajer Inggris Thomas Tuchel adalah target utama bagi rezim yang dipimpin INEOS. Meskipun pelatih asal Jerman itu "dipantau" selama musim dingin, ia akhirnya berkomitmen untuk masa depannya bersama The Three Lions dengan menandatangani perpanjangan kontrak. Demikian pula, Julian Nagelsmann sempat dipertimbangkan, namun fokusnya pada kampanye Piala Dunia Jerman membuat negosiasi menjadi mustahil.
Ancelotti dan Masalah Brasil
Mungkin nama paling ambisius dalam daftar calon adalah mantan manajer Real Madrid, Ancelotti. Pelatih veteran asal Italia itu, yang telah meraih semua gelar yang bisa diraih di level klub, sangat dihormati oleh jajaran direksi United saat mereka mencari pengganti kelas dunia untuk Amorim.
Namun, upaya tersebut terhambat oleh keputusan Ancelotti untuk tetap bertahan di tim nasional Brasil. Dengan sang pelatih berusia 66 tahun itu menandatangani kontrak baru untuk memimpin Selecao menuju Piala Dunia mendatang, Setan Merah terpaksa mencari alternatif lain dalam upaya mereka mencari sosok pemimpin taktis.
Alternatif Liga Premier dan biaya Emery
Pencarian itu pun tetap berfokus pada kandidat dalam negeri, dengan Andoni Iraola dari Bournemouth dan Unai Emery dari Aston Villa sama-sama menjadi sorotan. Meskipun Iraola mendapat pujian atas kinerjanya di pesisir selatan, para pengambil keputusan di Old Trafford pada akhirnya menilai bahwa pindah dari The Cherries ke United merupakan risiko yang terlalu besar.
Emery menghadirkan masalah yang sama sekali berbeda. Untuk membujuk pelatih asal Spanyol itu meninggalkan Villa Park, United terpaksa harus merogoh kocek sebesar £20 juta sebagai biaya kompensasi. Selain itu, ada kekhawatiran internal mengenai apakah Emery dapat mengulangi kesuksesannya dalam struktur di mana ia tidak akan memiliki kendali penuh seperti yang ia nikmati saat ini di Villa.
Carrick berhasil meyakinkan para skeptis
Meskipun ada minat lebih lanjut terhadap Luis Enrique dari Paris Saint-Germain—yang dianggap tidak tersedia karena sedang berupaya meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut—klub pada akhirnya memberikan dukungan penuh kepada Carrick. Hal ini terjadi meski mendapat kritik dari legenda klub Roy Keane dan Gary Neville, yang sebelumnya berpendapat bahwa mantan gelandang tersebut tidak boleh diberi jabatan manajer permanen terlepas dari hasil yang diraihnya. Namun, Carrick menjadi kandidat terkuat setelah membawa United finis di posisi ketiga Liga Premier dan lolos ke Liga Champions.
"Sejak saya tiba di sini 20 tahun yang lalu, saya merasakan keajaiban Manchester United. Memikul tanggung jawab untuk memimpin klub sepak bola istimewa ini membuat saya sangat bangga," kata Carrick setelah dikonfirmasi sebagai manajer tetap. "Selama lima bulan terakhir, kelompok pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka dapat mencapai standar ketangguhan, kebersamaan, dan tekad yang kami tuntut di sini."