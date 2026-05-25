Terungkap: Carlo Ancelotti dan enam manajer yang dipertimbangkan Man Utd untuk ditunjuk sebelum akhirnya menunjuk Michael Carrick secara permanen

Carrick awalnya mengambil alih kendali di Old Trafford sebagai solusi sementara setelah kepergian Ruben Amorim pada Januari. Meskipun penunjukannya dengan kontrak permanen selama dua tahun ini terjadi setelah pencapaian gemilang finis di posisi ketiga, para petinggi United awalnya telah menjajaki banyak opsi di kancah internasional.

Menurut The Athletic, manajer Inggris Thomas Tuchel adalah target utama bagi rezim yang dipimpin INEOS. Meskipun pelatih asal Jerman itu "dipantau" selama musim dingin, ia akhirnya berkomitmen untuk masa depannya bersama The Three Lions dengan menandatangani perpanjangan kontrak. Demikian pula, Julian Nagelsmann sempat dipertimbangkan, namun fokusnya pada kampanye Piala Dunia Jerman membuat negosiasi menjadi mustahil.