Terungkap: Cara kejam yang dialami Vitor Pereira saat mengetahui pemecatannya dari Nottingham Forest hanya dua menit sebelum klausul pemutusan kontrak berakhir

Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu malam, manajer asal Portugal itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menduga keputusan klub tersebut, sekaligus mengungkapkan keterkejutannya yang mendalam atas pemecatannya: "Meskipun keputusan ini benar-benar mengejutkan saya dan tanpa peringatan apa pun, saya sepenuhnya menghormati hak klub untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi masa depannya. "Tentu saja, saya kecewa dan sedih. Saya benar-benar percaya pada apa yang kami bangun bersama, dan saya pergi dengan rasa bangga atas segala pencapaian yang kami raih selama beberapa bulan terakhir.

"Bersama-sama, kami menikmati akhir musim yang tak terlupakan. Kami memastikan klub tetap bertahan di Liga Premier, mencapai semifinal Liga Europa, dan menciptakan momen-momen yang akan selalu saya kenang selamanya."

Kepergian mendadak Pereira dan kabar penunjukan Glasner yang dilaporkan akan segera terjadi berarti Nottingham Forest akan menunjuk manajer kelima mereka sejak awal musim 2025-26; tahun yang kacau di mana Ange Postecoglou menggantikan Nuno Espirito Santo pada bulan September selama delapan pertandingan tanpa kemenangan, diikuti oleh masa jabatan Sean Dyche yang singkat namun stabil dari Oktober hingga pemecatannya pada bulan Februari, yang pada awalnya membuka jalan bagi kedatangan Pereira hanya tiga hari kemudian.