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Terungkap: Cara kejam yang dialami Vitor Pereira saat mengetahui pemecatannya dari Nottingham Forest hanya dua menit sebelum klausul pemutusan kontrak berakhir
Peringatan dua menit di City Ground
Dalam perkembangan yang menyoroti sifat kepemimpinan Evangelos Marinakis yang tak kenal ampun, masa jabatan Pereira di Nottingham Forest telah berakhir secara mendadak dan brutal. TalkSPORTtelah mengungkap detail mengenai cara pemecatannya yang sangat tegas; menurut laporan media tersebut, keputusan tersebut disampaikan hanya dua menit sebelum klausul pemutusan kontrak tertentu dalam kontraknya akan berakhir pada tengah malam, yang akan membuat biaya pemecatannya jauh lebih mahal bagi klub. Alih-alih menerima panggilan telepon dari salah satu petinggi klub, pemberitahuan tersebut diterima Pereira melalui email pada pukul 23.58.
Pria berusia 57 tahun itu baru menjabat sejak Februari, namun petinggi Forest memutuskan untuk bertindak sebelum dimulainya latihan pramusim. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat klub sebelumnya telah menyatakan minat untuk memperpanjang kontrak Pereira pada awal musim panas ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa ia sedang merencanakan persiapan pramusim Forest dan terkejut dengan keputusan klub tersebut.
- AFP
Glasner siap kembali dalam waktu dekat
Forest bergerak cepat untuk mencari penggantinya, dengan Glasner siap mengambil alih kendali. Pelatih asal Austria ini berstatus bebas agen sejak meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim lalu, di mana ia menjalani masa kepelatihan yang sangat sukses. Glasner secara menonjol membawa The Eagles meraih gelar juara UEFA Conference League, sebuah prestasi yang memastikan tempat mereka di Liga Europa musim depan.
Penunjukannya menambah lapisan ironi yang menarik dalam lanskap Liga Premier, karena Forest sebenarnya mengambil alih posisi asli Palace di Liga Europa musim lalu. Kedatangan Glasner dipandang sebagai langkah strategis besar bagi Forest, saat mereka berupaya membangun fondasi yang telah diletakkan selama musim 2025-26 yang kacau namun pada akhirnya sukses. Mantan manajer Eintracht Frankfurt ini membawa pengalaman Eropa yang mumpuni ke East Midlands saat klub bersiap untuk musim baru di kasta tertinggi dan kompetisi Eropa.
Masa jabatan yang singkat, penuh pasang surut
Kepergian Pereira terbilang mengejutkan mengingat hasil yang diraihnya selama 20 pertandingan di bawah kepemimpinannya. Ia berhasil menyelamatkan Garibaldi dari ancaman degradasi dan mengantarkan tim tersebut ke babak semifinal Liga Europa. Meskipun pada akhirnya mereka tersingkir oleh rival asal Inggris, Aston Villa, manajer asal Portugal itu menutup masa jabatannya dengan catatan yang cukup memuaskan: delapan kemenangan, enam hasil imbang, dan enam kekalahan.
Beruntung bagi Pereira, masa penganggurannya mungkin tidak akan berlangsung lama, karena menurut informasi yang diperoleh talkSPORT, raksasa Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal, sangat tertarik untuk menggaet jasanya dengan tawaran kontrak yang sangat menggiurkan.
- Getty
Pereira mengeluarkan pernyataan setelah tersingkirnya Forest yang mengejutkan
Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu malam, manajer asal Portugal itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menduga keputusan klub tersebut, sekaligus mengungkapkan keterkejutannya yang mendalam atas pemecatannya: "Meskipun keputusan ini benar-benar mengejutkan saya dan tanpa peringatan apa pun, saya sepenuhnya menghormati hak klub untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi masa depannya. "Tentu saja, saya kecewa dan sedih. Saya benar-benar percaya pada apa yang kami bangun bersama, dan saya pergi dengan rasa bangga atas segala pencapaian yang kami raih selama beberapa bulan terakhir.
"Bersama-sama, kami menikmati akhir musim yang tak terlupakan. Kami memastikan klub tetap bertahan di Liga Premier, mencapai semifinal Liga Europa, dan menciptakan momen-momen yang akan selalu saya kenang selamanya."
Kepergian mendadak Pereira dan kabar penunjukan Glasner yang dilaporkan akan segera terjadi berarti Nottingham Forest akan menunjuk manajer kelima mereka sejak awal musim 2025-26; tahun yang kacau di mana Ange Postecoglou menggantikan Nuno Espirito Santo pada bulan September selama delapan pertandingan tanpa kemenangan, diikuti oleh masa jabatan Sean Dyche yang singkat namun stabil dari Oktober hingga pemecatannya pada bulan Februari, yang pada awalnya membuka jalan bagi kedatangan Pereira hanya tiga hari kemudian.