Terungkap: Bintang Liga Premier yang akan diincar Man Utd ‘jika mereka gagal mendapatkan Elliot Anderson’ — dengan rival mereka, City, memaksa Setan Merah untuk mempertimbangkan kembali
United mengalihkan perhatian ke Tonali saat City memimpin persaingan
Menurut Football Insider, United tengah memantau dengan cermat situasi Tonali di St James' Park di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk merekrut Anderson. Gelandang serang Forest tersebut telah menjadi pilihan utama untuk memperkuat lini tengah, namun City saat ini memimpin perburuan pemain berusia 23 tahun itu dan yakin dapat mencapai kesepakatan. Forest diperkirakan akan mematok harga sekitar £100 juta ($132 juta) untuk pemain internasional Inggris tersebut. Mengingat kekuatan finansial City yang lebih unggul dan kebutuhan United untuk membagi-bagi anggaran mereka, klub telah mengakui bahwa perlu ada perubahan strategi untuk menghindari kekurangan pemain.
Kesesuaian strategis untuk peran Casemiro
Dengan klub yang sangat ingin memperkuat lini tengah mereka di bawah asuhan Carrick, pemain internasional Italia berusia 25 tahun itu muncul sebagai pilihan utama. Mantan kepala pemandu bakat United, Mick Brown, meyakini bahwa gelandang tersebut memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan taktis di Old Trafford. Dalam analisis mendalam mengenai situasi ini, Brown menjelaskan secara rinci mengapa mantan pemain AC Milan itu dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi gelandang bertahan. "Dia akan lebih cocok untuk peran Casemiro daripada beberapa opsi lain yang telah mereka pertimbangkan, dan dia benar-benar tampil mengesankan bersama Newcastle musim ini," ungkap Brown.
Scout mengungkapkan bahwa Tonali adalah target utama
Brown menjelaskan secara rinci mengapa Setan Merah mengalihkan fokus mereka dan merencanakan potensi transfer. "Ada banyak gelandang yang telah dipantau oleh Man United," katanya kepada Football Insider. "Elliot Anderson, jelas, adalah target utama mereka; dia adalah pemain yang benar-benar mereka inginkan, tapi ada minat dari Man City juga, jadi mungkin akan sulit. Namun, jika mereka gagal mendapatkan Anderson, Tonali adalah nama yang paling sering saya dengar disebut-sebut. Dia akan lebih cocok mengisi peran Casemiro daripada beberapa opsi lain yang telah mereka pertimbangkan, dan dia benar-benar tampil mengesankan bersama Newcastle musim ini."
Newcastle menghadapi musim panas yang penuh ketidakpastian akibat hengkangnya para bintang
Newcastle menghadapi bursa transfer yang penuh ketegangan, dengan kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa mereka bisa kehilangan beberapa pemain bintang jika gagal lolos ke kompetisi Eropa. Selain Tonali, Bruno Guimaraes juga dikabarkan akan hengkang, sehingga manajer Eddie Howe harus menghadapi potensi eksodus besar-besaran. Tonali telah menjadi pemain andalan bagi The Magpies, dengan mencatatkan 47 penampilan dan menyumbang tujuh assist. Namun, dengan perwakilannya dilaporkan telah mengukur minat dari berbagai klub di liga sejak Januari - termasuk Arsenal dan Liverpool - United siap bergerak jika kesempatan untuk mendatangkan alternatif yang dihargai £100 juta itu muncul.