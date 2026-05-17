AFP
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Biaya transfer yang akan diminta Arsenal dari penjualan Gabriel Jesus, sementara gaji sebesar £265.000 per minggu menjadi kendala bagi Juventus dan AC Milan
Arsenal menetapkan harga untuk penyerang asal Brasil
Menurut CaughtOffside, Arsenal bersedia melepas Jesus dengan harga sekitar £30 juta pada musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu, yang bergabung pada 4 Juli 2022 dan memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, kini mulai kehilangan pengaruhnya. Secara keseluruhan, ia telah tampil dalam 122 pertandingan untuk klub tersebut, mencetak 31 gol dan memberikan 22 assist. Namun, masalah lutut yang terus-menerus telah sangat mengganggu ritmenya. Dengan Viktor Gyokeres dan Kai Havertz yang berada jauh di depannya, waktu bermain pemain asal Brasil ini telah berkurang drastis. Klub siap menyetujui kepergiannya untuk menciptakan ruang keuangan yang berharga.
- Getty Images Sport
Gaji yang sangat tinggi menjadi penghalang bagi klub-klub besar Serie A
Meskipun harga yang diminta sebesar £30 juta terbilang wajar, kontrak menggiurkan sang penyerang serta gaji yang dilaporkan mencapai £265.000 per minggu menjadi kendala bagi klub-klub peminat. Musim ini, ia hanya tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi, dengan catatan lima gol dan dua assist dalam 913 menit bermain. AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrutnya, dan Juventus juga dikaitkan erat dengan hal ini. Sifat taktis sepak bola Italia akan cocok dengan gayanya. Namun, kecuali ia bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan, pindah ke Italia akan menjadi hal yang sangat sulit bagi pemain profesional berpengalaman ini.
Menyesuaikan strategi serangan dan sasaran potensial
Arsenal telah menunjukkan ambisi yang tak kenal ampun; sejumlah laporan bahkan menyebutkan bahwa mereka bersedia melepas Jesus dan Havertz untuk membiayai transfer besar-besaran guna mendatangkan penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez. Jika transfer ke Eropa tidak terwujud, kembalinya Jesus ke Brasil tetap menjadi kemungkinan yang nyata. Penyerang tersebut sebelumnya telah secara terbuka mengungkapkan ikatan emosionalnya dengan Palmeiras serta keinginannya yang kuat untuk kembali ke sana suatu hari nanti.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Sebelum melakukan aktivitas transfer musim panas, Arsenal sepenuhnya fokus untuk meraih gelar ganda bersejarah. Saat ini berada di puncak klasemen Liga Premier dengan 79 poin, unggul dua poin dari Manchester City, mereka akan menjamu Burnley pada Senin mendatang sebelum bertandang ke markas Crystal Palace pada Minggu berikutnya. Setelah itu, final Liga Champions yang sangat dinanti melawan Paris Saint-Germain menanti pada 30 Mei.