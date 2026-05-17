Terungkap: Biaya transfer yang akan diminta Arsenal dari penjualan Gabriel Jesus, sementara gaji sebesar £265.000 per minggu menjadi kendala bagi Juventus dan AC Milan

Menurut CaughtOffside, Arsenal bersedia melepas Jesus dengan harga sekitar £30 juta pada musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu, yang bergabung pada 4 Juli 2022 dan memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, kini mulai kehilangan pengaruhnya. Secara keseluruhan, ia telah tampil dalam 122 pertandingan untuk klub tersebut, mencetak 31 gol dan memberikan 22 assist. Namun, masalah lutut yang terus-menerus telah sangat mengganggu ritmenya. Dengan Viktor Gyokeres dan Kai Havertz yang berada jauh di depannya, waktu bermain pemain asal Brasil ini telah berkurang drastis. Klub siap menyetujui kepergiannya untuk menciptakan ruang keuangan yang berharga.