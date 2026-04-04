Terungkap: Biaya transfer Enzo Fernandez yang harus diminta Chelsea agar tidak merugi dalam penjualan gelandang senilai £107 juta di tengah spekulasi kepindahannya ke Real Madrid
Biaya pemutusan hubungan kerja secara mutlak
Chelsea harus menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Fernandez karena mereka ingin menyeimbangkan neraca keuangan menjelang kemungkinan kepergian sang pemain pada musim panas nanti. Menurut laporan The Times, The Blues dilaporkan harus mendapatkan biaya transfer setidaknya £80 juta ($106 juta) hanya untuk menghindari kerugian atas penjualan gelandang tersebut. Pemain asal Argentina itu bergabung dengan Stamford Bridge dengan biaya transfer sebesar £107 juta (sekitar $131 juta pada saat itu), yang merupakan rekor transfer Inggris saat itu, dari Benfica pada Januari 2023. Karena kontrak jangka panjangnya, nilai amortisasi Fernandez tetap tinggi dalam neraca keuangan, sehingga penjualan dengan harga diskon menjadi hal yang mustahil secara finansial bagi klub asal London Barat tersebut.
Rosenior mengambil sikap
Masa depan gelandang tersebut kini dipenuhi ketidakpastian setelah terjadi perselisihan disiplin dengan Rosenior. Setelah Fernandez mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Madrid, Rosenior mengambil langkah berani dengan menjatuhkan sanksi skorsing dua pertandingan kepada wakil kapten tersebut.
"Sebuah batas telah dilanggar dalam hal budaya kami dan apa yang ingin kami bangun," jelas Rosenior. "Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Anda harus melindungi budaya dan dalam hal itu, sebuah batas telah dilanggar. Bahkan di Everton, tidak ada kekurangan komitmen dalam penampilannya. Mengenai berbicara untuknya, apa yang dia inginkan dan masa depannya, bukan hak saya untuk membicarakannya."
Namun, pihak pemain bereaksi dengan marah. Agen Javier Pastore mengklaim bahwa hukuman tersebut "sama sekali tidak adil", sambil menambahkan bahwa kliennya "layak mendapatkan lebih banyak" daripada gaji yang diterimanya saat ini.
Ruang ganti yang rusak
Ketegangan seputar Fernandez tampaknya menjadi bagian dari tren ketidakstabilan yang lebih luas di klub tersebut. Moises Caicedo baru-baru ini mengatakan kepada AS: "Saya masih terikat kontrak, tapi kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan," sementara Marc Cucurella mengakui bahwa skuad merasa "kecewa" setelah tersingkir dari Liga Champions.
Meskipun ada ketegangan, pihak manajemen tetap bertekad untuk melindungi investasi mereka. Meskipun Fernandez telah dikaitkan dengan Real Madrid, klub raksasa Spanyol tersebut belum menunjukkan niat untuk merekrut pemain tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA. Mereka kemudian akan berhadapan dengan Manchester City di Liga Premier, di mana mereka saat ini berada di peringkat keenam klasemen dengan 48 poin dari 31 pertandingan, tertinggal tujuh poin dari tiga besar.