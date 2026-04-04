Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Everton v Chelsea - Premier League
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Terungkap: Biaya transfer Enzo Fernandez yang harus diminta Chelsea agar tidak merugi dalam penjualan gelandang senilai £107 juta di tengah spekulasi kepindahannya ke Real Madrid

E. Fernandez
Chelsea
Transfers
Premier League
Real Madrid
LaLiga

Chelsea menghadapi masalah keuangan yang cukup rumit terkait Enzo Fernandez, karena mereka berupaya mendapatkan kembali biaya transfer yang sangat besar untuk pemain asal Argentina tersebut. Di tengah minat dari Real Madrid dan perselisihan dengan Liam Rosenior, The Blues harus melakukan manuver yang cermat untuk melindungi investasi mereka.

  • Biaya pemutusan hubungan kerja secara mutlak

    Chelsea harus menetapkan harga yang sangat tinggi untuk Fernandez karena mereka ingin menyeimbangkan neraca keuangan menjelang kemungkinan kepergian sang pemain pada musim panas nanti. Menurut laporan The Times, The Blues dilaporkan harus mendapatkan biaya transfer setidaknya £80 juta ($106 juta) hanya untuk menghindari kerugian atas penjualan gelandang tersebut. Pemain asal Argentina itu bergabung dengan Stamford Bridge dengan biaya transfer sebesar £107 juta (sekitar $131 juta pada saat itu), yang merupakan rekor transfer Inggris saat itu, dari Benfica pada Januari 2023. Karena kontrak jangka panjangnya, nilai amortisasi Fernandez tetap tinggi dalam neraca keuangan, sehingga penjualan dengan harga diskon menjadi hal yang mustahil secara finansial bagi klub asal London Barat tersebut.

    • Iklan
  Liam Rosenior Enzo Fernandez Chelsea 2025-26

    Rosenior mengambil sikap

    Masa depan gelandang tersebut kini dipenuhi ketidakpastian setelah terjadi perselisihan disiplin dengan Rosenior. Setelah Fernandez mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Madrid, Rosenior mengambil langkah berani dengan menjatuhkan sanksi skorsing dua pertandingan kepada wakil kapten tersebut.

    "Sebuah batas telah dilanggar dalam hal budaya kami dan apa yang ingin kami bangun," jelas Rosenior. "Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Anda harus melindungi budaya dan dalam hal itu, sebuah batas telah dilanggar. Bahkan di Everton, tidak ada kekurangan komitmen dalam penampilannya. Mengenai berbicara untuknya, apa yang dia inginkan dan masa depannya, bukan hak saya untuk membicarakannya."

    Namun, pihak pemain bereaksi dengan marah. Agen Javier Pastore mengklaim bahwa hukuman tersebut "sama sekali tidak adil", sambil menambahkan bahwa kliennya "layak mendapatkan lebih banyak" daripada gaji yang diterimanya saat ini.

  • Ruang ganti yang rusak

    Ketegangan seputar Fernandez tampaknya menjadi bagian dari tren ketidakstabilan yang lebih luas di klub tersebut. Moises Caicedo baru-baru ini mengatakan kepada AS: "Saya masih terikat kontrak, tapi kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan," sementara Marc Cucurella mengakui bahwa skuad merasa "kecewa" setelah tersingkir dari Liga Champions.

    Meskipun ada ketegangan, pihak manajemen tetap bertekad untuk melindungi investasi mereka. Meskipun Fernandez telah dikaitkan dengan Real Madrid, klub raksasa Spanyol tersebut belum menunjukkan niat untuk merekrut pemain tersebut.

  FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEA

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Chelsea saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA. Mereka kemudian akan berhadapan dengan Manchester City di Liga Premier, di mana mereka saat ini berada di peringkat keenam klasemen dengan 48 poin dari 31 pertandingan, tertinggal tujuh poin dari tiga besar.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI