Terungkap: Biaya transfer Enzo Fernandez yang harus diminta Chelsea agar tidak merugi dalam penjualan gelandang senilai £107 juta di tengah spekulasi kepindahannya ke Real Madrid

Masa depan gelandang tersebut kini dipenuhi ketidakpastian setelah terjadi perselisihan disiplin dengan Rosenior. Setelah Fernandez mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Madrid, Rosenior mengambil langkah berani dengan menjatuhkan sanksi skorsing dua pertandingan kepada wakil kapten tersebut.

"Sebuah batas telah dilanggar dalam hal budaya kami dan apa yang ingin kami bangun," jelas Rosenior. "Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Anda harus melindungi budaya dan dalam hal itu, sebuah batas telah dilanggar. Bahkan di Everton, tidak ada kekurangan komitmen dalam penampilannya. Mengenai berbicara untuknya, apa yang dia inginkan dan masa depannya, bukan hak saya untuk membicarakannya."

Namun, pihak pemain bereaksi dengan marah. Agen Javier Pastore mengklaim bahwa hukuman tersebut "sama sekali tidak adil", sambil menambahkan bahwa kliennya "layak mendapatkan lebih banyak" daripada gaji yang diterimanya saat ini.