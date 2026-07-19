(C)Getty images
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Biaya cincin juara Piala Dunia yang mencapai enam digit, saat FIFA bersiap untuk membagikan 1.996 suvenir bersejarah bergaya Super Bowl kepada para penggemar
Perpaduan bersejarah antara sepak bola dan tradisi Amerika
Menjelang pertandingan bersejarah antara Spanyol dan Argentina di New Jersey, FIFA telah memperkenalkan perubahan radikal pada perayaan kemenangan tradisional. Dalam langkah yang meniru tradisi ikonik NFL, NBA, dan MLB, badan pengatur tersebut mengumumkan akan memberikan cincin kejuaraan khusus kepada para pemenang turnamen.
Pengenalan cincin-cincin ini menandai pergeseran dalam cara olahraga ini merayakan pencapaian tertingginya. Meskipun medali emas akan tetap diberikan kepada para pemain dan staf pelatih sesuai tradisi, cincin-cincin bertatahkan permata ini diposisikan sebagai tambahan bergengsi bagi koleksi para pemenang.
Terungkap harga yang mencengangkan dengan angka enam digit
Meskipun 30 cincin eksklusif ini disediakan khusus untuk tim pemenang, FIFA telah mengonfirmasi bahwa 1.996 cincin akan diproduksi untuk dijual kepada publik, menurut laporan The Sun. Namun, para penggemar yang berharap memiliki bagian dari sejarah ini perlu memiliki dana yang cukup besar, karena harga ecerannya terungkap mencapai angka yang fantastis, yaitu £112.000.
Desain cincin-cincin tersebut diperkirakan akan semewah yang disiratkan oleh harganya. Menurut FIFA, estetika cincin akan “berpusat pada identitas tim pemenang” dan setiap cincin akan dibuat sesuai ukuran masing-masing pemakainya. Satu sisi cincin akan menampilkan gambar trofi Piala Dunia yang terkenal itu sendiri, sedangkan sisi lainnya akan disediakan untuk sentuhan yang lebih personal terkait sang juara.
FIFA mengonfirmasi rincian edisi terbatas
Dalam pernyataan resmi yang merinci peluncuran tersebut, FIFA menekankan pentingnya langkah ini bagi dunia sepak bola global. Organisasi tersebut menyatakan: “Sebagai terobosan bersejarah pertama dalam kompetisi FIFA, para pemenang turnamen juga akan menerima cincin kejuaraan yang dirancang khusus, yang membawa salah satu tradisi olahraga Amerika yang paling dikenal ke dalam dunia sepak bola global.”
Badan pengatur tersebut selanjutnya menjelaskan rencana distribusi barang-barang mewah ini, dengan mencatat bahwa hanya sebagian kecil dari populasi dunia yang akan memiliki kesempatan untuk membelinya. FIFA menyatakan: “Dari jumlah tersebut, 30 cincin akan diserahkan kepada tim pemenang, sementara 1.996 cincin lainnya akan tersedia bagi para penggemar di seluruh dunia sebagai produk berlisensi resmi, sehingga para pendukung dapat memiliki bagian unik dari sejarah Piala Dunia FIFA 2026.”
- (C)Getty images
Kontroversi seputar komersialisasi
Meskipun langkah ini dianggap prestisius, pengumuman tersebut tidak luput dari kritik. Banyak penggemar telah menyuarakan ketidakpuasan mereka di media sosial, menyebut cincin tersebut sebagai upaya "mencari untung" lainnya oleh organisasi yang sudah menjadi sorotan karena komersialisasi yang semakin meningkat. Dengan final yang juga diperkirakan akan menampilkan pertunjukan paruh waktu selama 30 menit — sebuah tradisi lain yang diimpor dari Amerika — beberapa kalangan tradisionalis khawatir bahwa identitas inti Piala Dunia sedang dilemahkan oleh kepentingan komersial yang berlebihan dan klise hiburan khas Amerika Utara.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami