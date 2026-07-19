Terungkap: Biaya cincin juara Piala Dunia yang mencapai enam digit, saat FIFA bersiap untuk membagikan 1.996 suvenir bersejarah bergaya Super Bowl kepada para penggemar

Dalam pernyataan resmi yang merinci peluncuran tersebut, FIFA menekankan pentingnya langkah ini bagi dunia sepak bola global. Organisasi tersebut menyatakan: “Sebagai terobosan bersejarah pertama dalam kompetisi FIFA, para pemenang turnamen juga akan menerima cincin kejuaraan yang dirancang khusus, yang membawa salah satu tradisi olahraga Amerika yang paling dikenal ke dalam dunia sepak bola global.”

Badan pengatur tersebut selanjutnya menjelaskan rencana distribusi barang-barang mewah ini, dengan mencatat bahwa hanya sebagian kecil dari populasi dunia yang akan memiliki kesempatan untuk membelinya. FIFA menyatakan: “Dari jumlah tersebut, 30 cincin akan diserahkan kepada tim pemenang, sementara 1.996 cincin lainnya akan tersedia bagi para penggemar di seluruh dunia sebagai produk berlisensi resmi, sehingga para pendukung dapat memiliki bagian unik dari sejarah Piala Dunia FIFA 2026.”