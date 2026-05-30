Terungkap: Besaran bonus yang akan diterima setiap pemain PSG jika mereka mengalahkan Arsenal dan menjuarai Liga Champions

Para pemain Paris Saint-Germain dilaporkan akan menerima sekitar €1 juta masing-masing jika mereka mengalahkan Arsenal dan mengangkat trofi Liga Champions di Puskas Arena, Budapest.

Menurut L'Equipe, struktur bonus tersebut dinegosiasikan oleh kelompok kepemimpinan klub yang terdiri dari empat orang, yaitu Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, dan Vitinha. Kesepakatan tersebut mencerminkan perubahan pendekatan PSG di bawah direktur olahraga Luis Campos, di mana klub lebih memprioritaskan penghargaan kolektif daripada insentif berbasis kinerja individu.

Juara Prancis ini sedang mengejar gelar Liga Champions kedua berturut-turut setelah kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final musim lalu. Kemenangan atas Arsenal akan memicu salah satu pembayaran bonus terbesar untuk seluruh skuad dalam sejarah klub baru-baru ini.