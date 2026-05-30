Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Besaran bonus yang akan diterima setiap pemain PSG jika mereka mengalahkan Arsenal dan menjuarai Liga Champions
Skuad PSG ditawari hadiah besar atas kesuksesan mereka di kompetisi Eropa
Para pemain Paris Saint-Germain dilaporkan akan menerima sekitar €1 juta masing-masing jika mereka mengalahkan Arsenal dan mengangkat trofi Liga Champions di Puskas Arena, Budapest.
Menurut L'Equipe, struktur bonus tersebut dinegosiasikan oleh kelompok kepemimpinan klub yang terdiri dari empat orang, yaitu Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, dan Vitinha. Kesepakatan tersebut mencerminkan perubahan pendekatan PSG di bawah direktur olahraga Luis Campos, di mana klub lebih memprioritaskan penghargaan kolektif daripada insentif berbasis kinerja individu.
Juara Prancis ini sedang mengejar gelar Liga Champions kedua berturut-turut setelah kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final musim lalu. Kemenangan atas Arsenal akan memicu salah satu pembayaran bonus terbesar untuk seluruh skuad dalam sejarah klub baru-baru ini.
- AFP
Enrique menegaskan bahwa trofi itu sudah cukup menjadi motivasi
Pelatih kepala PSG, Luis Enrique, merendahkan arti insentif finansial dan lebih memfokuskan diri pada kesempatan untuk mencatat sejarah. Pelatih asal Spanyol itu juga menekankan pentingnya momen ini.
"Saya rasa tidak ada motivasi yang lebih baik daripada memenangkan Liga Champions," kata Enrique kepada wartawan. "Kita akan lihat besok siapa yang lebih baik - kami berdua memenangkan liga masing-masing dan saya akan fokus pada hal-hal positif bagi tim saya. Agar kami bisa menunjukkan yang terbaik dari diri kami.
"Ini adalah sumber motivasi bagi kami. Kami sudah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. Tapi itulah yang kami cari. Anda tidak pernah tahu kapan akan kembali ke final Liga Champions dan Anda harus memanfaatkannya sebaik mungkin."
Budaya kolektif PSG menjadi sorotan utama
Skema bonus yang dilaporkan tersebut memastikan setiap anggota skuad tim utama mendapatkan manfaat yang sama jika PSG berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang lebih mengutamakan para bintang ternama, struktur saat ini memberikan penghargaan atas kontribusi seluruh anggota tim. Artinya, para pemain yang jarang diturunkan pun berhak atas pembayaran yang sama dengan para pemain inti.
- Getty Images Sport
Arsenal menjadi penghalang bagi PSG untuk meraih gelar Eropa lainnya
PSG kini memusatkan seluruh perhatiannya pada final Liga Champions melawan Arsenal di Budapest. Tim asuhan Enrique memiliki kesempatan untuk meraih gelar Eropa dua kali berturut-turut dan semakin memperkuat posisinya di antara klub-klub elit Eropa. Bagi para pemain, pertandingan ini menawarkan baik kejayaan olahraga maupun imbalan finansial yang besar, namun pesan klub tetap jelas: meraih trofi adalah tujuan utama.