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Terungkap: Berapa yang akan dibayarkan Benfica untuk Jhon Duran saat mantan striker Aston Villa itu menyelesaikan transfernya dari Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo
Benfica mengonfirmasi kedatangan Duran
Benfica secararesmi mengumumkan perekrutan Duran dari Al-Nassr dengan status pinjaman selama satu musim untuk musim 2026-27. Klub asal Portugal tersebut juga mengungkap rincian finansial dari kesepakatan tersebut. Benfica akan membayar total €6,1 juta untuk pinjaman ini, sementara kesepakatan tersebut mencakup opsi untuk membeli Duran secara permanen seharga €30 juta pada akhir musim.
Duran membidik gelar juara
Duran mengungkapkan kegembiraannya setelah menyelesaikan transfer tersebut dan menegaskan keinginannya untuk langsung memberikan kontribusi di klub barunya. Pemain asal Kolombia itu juga memaparkan ambisinya untuk musim ini.
"Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, seperti yang saya katakan saat pertama kali tiba," kata Duran. "Saya senang! Saya tetap berpendapat bahwa ini adalah klub terbesar di Portugal. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi selama berada di sini. Saya ingin bermain dengan baik, memberikan yang terbaik, dan menjadi juara."
Kembali ke dunia sepak bola Eropa
Duran pertama kali menorehkan namanya bersama Envigado sebelum pindah ke Chicago Fire, di mana penampilannya menarik perhatian luas. Namanya semakin bersinar saat ia pindah ke Liga Premier untuk bergabung dengan Aston Villa pada Januari 2023. Al-Nassr kemudian merekrutnya melalui kesepakatan senilai €77 juta, sebelum ia menjalani masa peminjaman di Fenerbahçe dan Zenit.
Kini kembali ke Eropa, striker ini berjanji akan memberikan segalanya untuk Benfica, dengan mengatakan: "Saya ingin bekerja keras dan membantu tim saya."
Pemain berusia 22 tahun ini juga datang dengan pengalaman internasional, setelah mencatatkan 17 penampilan dan mencetak tiga gol untuk Kolombia.
- Getty
Siapkan diri untuk musim baru
Duran kini akan memulai persiapan pramusim di bawah asuhan pelatih kepala Benfica, Marco Silva, sambil berupaya mengukuhkan posisinya sebagai penyerang utama klub. Penampilannya sepanjang musim mendatang akan menentukan apakah Benfica akan mengaktifkan opsi pembelian senilai €30 juta.
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