Duran mengungkapkan kegembiraannya setelah menyelesaikan transfer tersebut dan menegaskan keinginannya untuk langsung memberikan kontribusi di klub barunya. Pemain asal Kolombia itu juga memaparkan ambisinya untuk musim ini.

"Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, seperti yang saya katakan saat pertama kali tiba," kata Duran. "Saya senang! Saya tetap berpendapat bahwa ini adalah klub terbesar di Portugal. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi selama berada di sini. Saya ingin bermain dengan baik, memberikan yang terbaik, dan menjadi juara."







