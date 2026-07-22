AFP
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Terungkap: Berapa penghasilan David Beckham dari Piala Dunia 2026 - legenda Manchester United dan Timnas Inggris ini berhasil menambah kekayaan bersihnya hingga miliaran pound
Dominasi di bidang periklanan memicu perolehan keuntungan yang sangat besar
Meskipun Spanyol mungkin telah meraih kejayaan di lapangan, mantan kapten timnas Inggris Beckham disebut-sebut sebagai pemenang sesungguhnya Piala Dunia 2026 setelah mengantongi jumlah fantastis sebesar £19 juta selama turnamen tersebut, menurut laporan Marketing Made Clear yang dikutip oleh The Sun. Meskipun karier bermainnya telah berakhir lebih dari satu dekade lalu, pria berusia 51 tahun ini tetap menjadi salah satu figur paling diminati di dunia olahraga global, muncul di hampir setiap jeda iklan sepanjang kompetisi.
Analis pasar telah memantau dengan cermat hasil komersialnya, dan memperkirakan bahwa merek Beckham meraup jumlah delapan digit yang sangat besar dari beragam kontrak iklan. Lembaga pemantau industri Marketing Made Clear menyatakan: "Merek-merek bekerja sama dengan Beckham karena dia dapat diandalkan dan mudah dikenali."
- Getty Images Sport
Jajaran mitra unggulan tingkat global
Skala keterlibatan komersial Beckham selama turnamen tersebut benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang atlet yang sudah pensiun. Ia terlihat mempromosikan segala hal, mulai dari lembaga keuangan hingga makanan ringan, dengan tampil dalam kampanye untuk Bank of America dan keripik Lay’s. Portofolionya juga mencakup peran utama untuk raksasa DIY Amerika Home Depot, raksasa makanan cepat saji McDonald’s, dan merek bir legendaris Stella Artois.
Pakar merek dan budaya Nick Ede menjelaskan bahwa Piala Dunia merupakan peluang unik bagi selebritas sekelas Beckham untuk memaksimalkan nilai mereka. “Merek-merek bersedia mengeluarkan puluhan juta untuk menggaet selebritas yang dapat langsung menarik perhatian selama jeda iklan karena mereka tahu bahwa mereka menjangkau miliaran penonton,” jelas Nick.
Menjaga relevansi budaya melalui ketenaran
Beckham bukanlah satu-satunya anggota keluarganya yang mendapat manfaat dari sorotan Piala Dunia, karena putranya, Brooklyn, juga berhasil mendapatkan kontrak yang menggiurkan. Brooklyn dilaporkan memperoleh sekitar $1 juta atas penampilannya dalam iklan DoorDash, yang menampilkan referensi lucu terhadap kehidupan keluarganya. Namun, Sir David tetap menjadi daya tarik utama bagi para sponsor elit.
Analisis lebih lanjut mengenai lanskap selebriti selama turnamen tersebut menyoroti daya penghasilan Beckham yang luar biasa dibandingkan dengan bintang-bintang besar lainnya. Meskipun ikon musik seperti Shakira, Justin Bieber, dan Lisa dari Blackpink juga menikmati penghasilan yang signifikan melalui penampilan dan streaming, kehadiran Beckham yang konsisten di sela-sela iklan memastikan dirinya tetap berada di garis depan narasi komersial.
- Getty Images Sport
Warisan dan status sebagai miliarder
Kesuksesan finansial yang diraih selama siklus 2026, yang semakin meningkatkan kekayaan bersih sebesar £1,185 miliar yang dimilikinya bersama istrinya, Victoria, mantan anggota Spice Girls, merupakan kelanjutan dari perjalanan Beckham sebagai atlet miliarder pertama Inggris. Setelah meraih gelar juara liga di Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Prancis, serta Liga Champions bersama Manchester United pada tahun 1999, lemari trofinya pun penuh sesak. Namun, kariernya pasca-pensiun bisa dibilang lebih sukses dari segi finansial.
Kisahnya menjadi contoh bagi para pesepakbola modern yang ingin membangun merek yang melampaui dunia sepak bola itu sendiri. Dari East End London hingga Walk of Fame di Hollywood, perjalanan karier Beckham tetap tak tertandingi di dunia olahraga.
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