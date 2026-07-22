Terungkap: Berapa penghasilan David Beckham dari Piala Dunia 2026 - legenda Manchester United dan Timnas Inggris ini berhasil menambah kekayaan bersihnya hingga miliaran pound

Meskipun Spanyol mungkin telah meraih kejayaan di lapangan, mantan kapten timnas Inggris Beckham disebut-sebut sebagai pemenang sesungguhnya Piala Dunia 2026 setelah mengantongi jumlah fantastis sebesar £19 juta selama turnamen tersebut, menurut laporan Marketing Made Clear yang dikutip oleh The Sun. Meskipun karier bermainnya telah berakhir lebih dari satu dekade lalu, pria berusia 51 tahun ini tetap menjadi salah satu figur paling diminati di dunia olahraga global, muncul di hampir setiap jeda iklan sepanjang kompetisi.

Analis pasar telah memantau dengan cermat hasil komersialnya, dan memperkirakan bahwa merek Beckham meraup jumlah delapan digit yang sangat besar dari beragam kontrak iklan. Lembaga pemantau industri Marketing Made Clear menyatakan: "Merek-merek bekerja sama dengan Beckham karena dia dapat diandalkan dan mudah dikenali."