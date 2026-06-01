Terungkap: Berapa nilai paket transfer Roma untuk Mason Greenwood - dengan klub-klub raksasa Serie A siap menguji keteguhan hati Marseille dan menawarkan suntikan dana musim panas kepada Man Utd
Kualifikasi Liga Champions memicu ambisi Roma
Setelah memastikan kembali lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tujuh musim, Roma kini memiliki anggaran transfer yang jauh lebih besar pada musim panas ini. Klub raksasa Italia tersebut bertekad untuk menyediakan skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang bagi pelatih kepala Gasperini, terutama setelah sang manajer mengungkapkan kekecewaannya terkait kedalaman lini serang musim lalu.
Gasperini secara terbuka mengkritik kurangnya penyerang yang cocok dengan sistem taktik intensitas tinggi yang ia terapkan, sambil menyoroti dampak transformatif yang diberikan Donyell Malen sejak kedatangannya dari Aston Villa pada Januari lalu. Dengan klub yang kini kembali ke panggung utama Eropa, dewan direksi siap mendukung pelatih veteran tersebut dengan mendatangkan pemain bintang untuk memimpin lini depan pada musim 2026-27.
Greenwood muncul sebagai target utama
Di urutan teratas daftar incaran Gasperini adalah Mason Greenwood. Laporan dari Le10Sport menyebutkan bahwa Roma sedang menyiapkan tawaran awal senilai €40 juta ditambah bonus tambahan yang bergantung pada performa. Pemain berusia 24 tahun ini telah menarik perhatian petinggi Roma setelah mencatatkan musim yang gemilang di Ligue 1 bersama Marseille.
Lulusan akademi Manchester United ini telah menghidupkan kembali kariernya di Prancis sejak kepindahannya senilai €26 juta pada tahun 2024. Bermain terutama di sisi kanan dari trio penyerang, Greenwood telah menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang klinis dan kreativitas yang menurut Gasperini akan berkembang pesat di lingkungan Serie A, di mana ia telah ditunjuk sebagai tambahan yang ideal untuk lini serang Giallorossi.
Marseille menetapkan nilai pasar yang pasti untuk penyerang andalannya
Meskipun Roma siap bertindak cepat, tawaran awal mereka sebesar €40 juta mungkin tidak cukup untuk meyakinkan Marseille melepas pemain andalannya. Klub Prancis tersebut, meski menghadapi beberapa tantangan finansial, diperkirakan akan bersikeras meminta biaya transfer di kisaran €50 juta hingga €55 juta. Nilai Greenwood melonjak tajam setelah musim di mana ia mencetak 26 gol dan 11 assist dalam 45 penampilan kompetitif.
Negosiasi diperkirakan akan berlanjut karena klub Italia tersebut berusaha menjembatani kesenjangan dalam penilaian. Marseille berada dalam posisi di mana mereka harus menyeimbangkan kebutuhan dana dengan kehilangan pemain penyerang paling produktif mereka, sehingga beberapa minggu ke depan menjadi krusial bagi perkembangan kesepakatan ini.
Man Utd diprediksi akan mendapat rejeki nomplok yang besar
Jika Roma dan Marseille mencapai kesepakatan, United akan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari transaksi tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan yang membawa Greenwood ke Stade Velodrome pada tahun 2024, klub Liga Premier itu berhasil menegosiasikan klausul bagi hasil penjualan sebesar 40 persen. Langkah bisnis yang cerdik ini diperkirakan akan memberikan suntikan dana besar bagi Setan Merah pada bursa transfer musim panas mendatang.
Jika transfer tersebut diselesaikan dengan harga yang diminta Marseille sebesar €50 juta, United berhak atas sebagian besar dari biaya tersebut, yang akan mendukung upaya mereka di bursa transfer.