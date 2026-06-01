Terungkap: Berapa nilai paket transfer Roma untuk Mason Greenwood - dengan klub-klub raksasa Serie A siap menguji keteguhan hati Marseille dan menawarkan suntikan dana musim panas kepada Man Utd

Setelah memastikan kembali lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tujuh musim, Roma kini memiliki anggaran transfer yang jauh lebih besar pada musim panas ini. Klub raksasa Italia tersebut bertekad untuk menyediakan skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang bagi pelatih kepala Gasperini, terutama setelah sang manajer mengungkapkan kekecewaannya terkait kedalaman lini serang musim lalu.

Gasperini secara terbuka mengkritik kurangnya penyerang yang cocok dengan sistem taktik intensitas tinggi yang ia terapkan, sambil menyoroti dampak transformatif yang diberikan Donyell Malen sejak kedatangannya dari Aston Villa pada Januari lalu. Dengan klub yang kini kembali ke panggung utama Eropa, dewan direksi siap mendukung pelatih veteran tersebut dengan mendatangkan pemain bintang untuk memimpin lini depan pada musim 2026-27.