Terungkap: Berapa lama Steve Carell dan kawan-kawan bisa berinteraksi dengan Lionel Messi dalam syuting iklan, sementara legenda sepak bola Argentina itu menetapkan jadwal yang sangat ketat untuk berakting bersama para bintang Hollywood

Bintang Hollywood Will Ferrell telah mengungkap kondisi kerja unik yang diperlukan untuk menggaet Lionel Messi tampil di depan kamera dalam kampanye iklan berskala besar. Terlepas dari status Messi sebagai pemain yang bisa dibilang terbaik yang pernah menghiasi lapangan, waktu luangnya di luar lapangan diatur dengan ketelitian layaknya militer, terutama saat terlibat dalam syuting iklan bergengsi bersama bintang-bintang global lainnya.

Saat menjadi tamu di acara “Dan Patrick Show”, Ferrell berbagi anekdot menarik mengenai pendekatan penyerang Inter Miami tersebut terhadap komitmen di luar lapangan. Aktor yang juga merupakan salah satu pemilik LAFC ini menjelaskan bahwa meskipun ia belum pernah bertemu langsung dengan pemenang Ballon d’Or delapan kali tersebut, ia mendengar detail mengenai serangkaian aturan ketat yang diterapkan pemain asal Argentina itu dari sesama komedian ternama, Carell, saat mereka bekerja sama untuk sebuah merek keripik kentang.



