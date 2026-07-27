Getty Images
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Berapa lama Steve Carell dan kawan-kawan bisa berinteraksi dengan Lionel Messi dalam syuting iklan, sementara legenda sepak bola Argentina itu menetapkan jadwal yang sangat ketat untuk berakting bersama para bintang Hollywood
Penghitungan menit Messi terungkap
Bintang Hollywood Will Ferrell telah mengungkap kondisi kerja unik yang diperlukan untuk menggaet Lionel Messi tampil di depan kamera dalam kampanye iklan berskala besar. Terlepas dari status Messi sebagai pemain yang bisa dibilang terbaik yang pernah menghiasi lapangan, waktu luangnya di luar lapangan diatur dengan ketelitian layaknya militer, terutama saat terlibat dalam syuting iklan bergengsi bersama bintang-bintang global lainnya.
Saat menjadi tamu di acara “Dan Patrick Show”, Ferrell berbagi anekdot menarik mengenai pendekatan penyerang Inter Miami tersebut terhadap komitmen di luar lapangan. Aktor yang juga merupakan salah satu pemilik LAFC ini menjelaskan bahwa meskipun ia belum pernah bertemu langsung dengan pemenang Ballon d’Or delapan kali tersebut, ia mendengar detail mengenai serangkaian aturan ketat yang diterapkan pemain asal Argentina itu dari sesama komedian ternama, Carell, saat mereka bekerja sama untuk sebuah merek keripik kentang.
- Getty/GOAL
Tiga puluh menit atau 'vamos'
Menurut Ferrell, jendela waktu untuk merekam penampilan sang juara Piala Dunia 2022 sangatlah sempit, sehingga tidak ada ruang untuk penundaan atau pengambilan ulang yang biasa terjadi dalam proses syuting Hollywood. Tekanan pada kru teknis untuk segera menghasilkan hasil dikatakan sangat besar begitu sang legenda bernomor punggung 10 tiba di lokasi syuting.
"Saya berbicara dengan Steve Carell, yang pernah bertemu Messi," kata Ferrell. "Saya terlibat dalam kampanye domestik untuk keripik kentang Lay’s; Steve terlibat dalam kampanye internasional. Ternyata Messi ikut serta, dan Messi punya aturan: begitu dia tiba di lokasi syuting, Anda hanya punya 30 menit bersama Messi, dan itu saja.
"Jadi, ada kesibukan yang luar biasa untuk bergegas menyelesaikan semua pengambilan gambar bersama Messi; kalau tidak, dia akan pergi. Dia langsung 'vamos'.”
Mengapa merek-merek harus menyesuaikan diri dengan jadwal Messi
Komitmen komersial Messi mencerminkan statusnya sebagai salah satu bintang olahraga terbesar di dunia. Sejak bergabung dengan Inter Miami, daya tarik globalnya terus meningkat, menjadikannya sosok yang menarik bagi kampanye pemasaran internasional. Aturan 30 menit yang dilaporkan tersebut menunjukkan bahwa merek dan tim produksi harus merencanakan setiap sesi pemotretan dengan cermat untuk memaksimalkan waktu terbatas yang tersedia bersama pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut.
- Getty Images Sport
Masa depan di kancah internasional masih belum pasti
Meskipun Messi terus menarik tawaran-tawaran komersial besar, masa depannya di level internasional dalam jangka panjang kembali menjadi bahan spekulasi setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes baru-baru ini mengungkapkan bahwa Messi tampaknya sudah siap untuk mengakhiri kariernya bersama timnas Argentina, dengan mengatakan: "Saya rasa dia sudah mengambil keputusan bahwa itu adalah pertandingan terakhirnya untuk timnas. Saya harap dia bisa terus bermain. Itu akan menjadi keputusannya." Sampai Messi berbicara secara terbuka, masa depannya di tim nasional tetap tidak pasti.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami