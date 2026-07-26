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Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Terungkap: Berapa gaji yang akan diterima Mohamed Salah di Besiktas saat legenda Liverpool itu semakin dekat untuk pindah ke Turki sebagai pemain bebas transfer

Transfers
M. Salah
Besiktas
Super Lig
Liverpool

Mohamed Salah dilaporkan hampir menyelesaikan transfer sensasional ke Super Lig seiring Besiktas yang semakin gencar berupaya mendatangkan ikon Liverpool tersebut. Klub raksasa Turki itu telah mencapai terobosan signifikan dalam negosiasi untuk membawa salah satu penyerang paling produktif di dunia ke Istanbul guna memulai babak baru dalam kariernya.

  • Beşiktaş menyiapkan paket gaji yang sangat besar

    Rincian keuangan dari proposal yang bertujuan mendatangkan Salah ke Turki telah terungkap, dengan Besiktas siap melakukan investasi besar. Menurut FotoMac, Black Eagles telah mengajukan tawaran kontrak senilai gaji tahunan yang fantastis sebesar €12,5 juta untuk mengamankan jasa pemain asal Mesir tersebut.

    Negosiasi antara pihak Turki dan perwakilan Salah, Rammy Abbas, mencapai titik balik kritis selama pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini. Meskipun pembicaraan sebelumnya terhenti akibat berbagai tuntutan finansial, putaran pembicaraan terbaru ini berhasil membawa kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi sang pemain.



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  • Mohamed SalahGetty

    Presiden Adali mengonfirmasi tawaran terakhir

    Presiden Beşiktaş, Serdal Adali, telah secara langsung mengawasi proses transfer ini dan mengungkapkan bahwa keputusan kini sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Berbicara mengenai perkembangan kesepakatan tersebut, pimpinan klub itu menjelaskan secara rinci bagaimana situasi terkini setelah berbulan-bulan diwarnai spekulasi. “Sebagaimana telah diberitakan di media, kami telah beberapa waktu ini melakukan negosiasi dengan Salah dan perwakilannya mengenai detail kesepakatan tersebut,” kata Adali.

    Presiden tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa klub telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mewujudkan transfer ini. Ia menambahkan: “Pada tahap akhir, kami membahas tuntutan sang pemain dan perwakilannya dari segala sudut pandang, dan setelah melalui negosiasi bersama, kami mengajukan tawaran resmi terakhir kami. Kami juga meminta mereka untuk memberi tahu kami keputusan mereka dalam waktu dekat.”

  • Mengatasi kebuntuan terkait komisi

    Salah satu kendala utama dalam kesepakatan tersebut adalah besaran komisi yang diminta oleh agen Salah. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan signifikan dalam hal ini, dengan sang agen setuju untuk menurunkan tuntutannya.

    Negosiasi tidak hanya berfokus pada aspek keuangan; visi keseluruhan proyek juga menjadi topik pembahasan utama. Selama pertemuan puncak tersebut, kedua belah pihak membahas segala hal, mulai dari struktur taktis tim hingga peluang komersial di luar lapangan.

    Adali telah bekerja tanpa lelah bersama para anggota dewan direksinya untuk memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan sudah siap guna mendukung kedatangan pemain ternama tersebut, dengan menjadikan perekrutan pemain sayap asal Mesir itu sebagai prioritas mutlak klub pada bursa transfer saat ini.


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  • Mohamed SalahGetty Images

    Sebuah babak baru di Istanbul menanti

    Kepergiannya dari Anfield menandai berakhirnya sebuah era bersejarah, dan kemungkinan kedatangan Salah ke Istanbul telah memicu antusiasme yang luar biasa di kalangan pendukung setia Besiktas. Pihak manajemen kini sedang berupaya menyelesaikan urusan administrasi dan mengumumkan secara resmi apa yang akan menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah Super Lig. Saat ini, Salah sedang menikmati masa istirahat setelah membantu Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.


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