Terungkap: Berapa gaji yang akan diterima Mohamed Salah di Besiktas saat legenda Liverpool itu semakin dekat untuk pindah ke Turki sebagai pemain bebas transfer

Presiden Beşiktaş, Serdal Adali, telah secara langsung mengawasi proses transfer ini dan mengungkapkan bahwa keputusan kini sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Berbicara mengenai perkembangan kesepakatan tersebut, pimpinan klub itu menjelaskan secara rinci bagaimana situasi terkini setelah berbulan-bulan diwarnai spekulasi. “Sebagaimana telah diberitakan di media, kami telah beberapa waktu ini melakukan negosiasi dengan Salah dan perwakilannya mengenai detail kesepakatan tersebut,” kata Adali.

Presiden tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa klub telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mewujudkan transfer ini. Ia menambahkan: “Pada tahap akhir, kami membahas tuntutan sang pemain dan perwakilannya dari segala sudut pandang, dan setelah melalui negosiasi bersama, kami mengajukan tawaran resmi terakhir kami. Kami juga meminta mereka untuk memberi tahu kami keputusan mereka dalam waktu dekat.”