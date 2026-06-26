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Terungkap: Berapa gaji yang akan diterima Elliot Anderson di Man City setelah gelandang tersebut menandatangani kontrak jangka panjang menjelang transfer dengan nilai rekor di Inggris
Kontrak besar di Etihad
Anderson dipastikan akan menandatangani kontrak menggiurkan berdurasi lima tahun dengan Man City, yang mencerminkan status barunya sebagai pilar utama masa depan klub. Menurut The Athletic, pemain timnas Inggris ini akan menerima gaji sekitar £300.000 per minggu jika semua bonus berbasis kinerja terpenuhi selama masa baktinya di Manchester. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi klub untuk memperpanjang kontrak selama 12 bulan lagi, yang secara efektif mengikatnya dengan sang juara hingga tahun 2032.
Paket finansial ini menunjukkan komitmen yang signifikan dari City, yang sangat ingin mengamankan talenta domestik terbaik untuk memperkuat barisan lini tengah mereka. Setelah melihat beberapa pemain kunci hengkang, petinggi klub bertekad untuk menyediakan lini tengah kelas dunia bagi manajemen yang baru.
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Memecahkan rekor transfer Inggris
Untuk mendapatkan jasa Anderson, City telah setuju membayar biaya tetap sebesar £116 juta ($153 juta) tanpa adanya klausul tambahan dalam kesepakatan tersebut. Angka ini tidak hanya melampaui rekor klub sebesar £100 juta yang dibayarkan City untuk Jack Grealish pada tahun 2021, tetapi juga menjadikan Anderson sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah sepak bola.
Forest terbukti menjadi negosiator yang sangat tangguh sepanjang bursa transfer musim panas. The Tricky Trees sebelumnya telah menolak tawaran sebesar £106 juta karena mereka bersikeras meminta biaya transfer yang akan menjadi tolok ukur baru dalam sepak bola Inggris. Bagi seorang pemain yang bergabung dengan Forest dari Newcastle hanya dengan biaya £35 juta pada tahun 2023, keuntungan ini merupakan hasil bisnis yang luar biasa bagi klub asal East Midlands tersebut.
Jadwal pemeriksaan medis selama bertugas di Piala Dunia
Meskipun sedang bertugas bersama tim nasional di tempat yang berjarak ribuan mil, proses transfer ini berjalan dengan cepat. Laporan The Athletic menambahkan bahwa Anderson telah diberi izin untuk menjalani pemeriksaan medis di New York pada hari Jumat, saat ia masih bersama skuad Inggris. The Three Lions saat ini sedang mempersiapkan diri untuk laga Piala Dunia melawan Panama di MetLife Stadium, namun sang pemain akan menyempatkan diri sebentar untuk menyelesaikan formalitas kepindahannya ke Etihad.
Anderson tampil menonjol bersama tim asuhan Thomas Tuchel di Amerika Serikat, dengan menjadi starter dalam kedua pertandingan fase grup melawan Kroasia dan Ghana. Kenaikan performanya yang pesat telah menjadikannya salah satu gelandang paling diburu di Eropa musim panas ini. City bergerak cepat untuk mengalahkan pesaingnya setelah Manchester United mundur dari perburuan karena biaya yang terus meningkat.
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Menggantikan para legenda di lini tengah City
Kedatangan Anderson merupakan bagian dari proses perombakan yang lebih luas saat City bersiap menghadapi era pasca-Pep Guardiola. Dengan Bernardo Silva yang baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Real Madrid, klub menyadari adanya kebutuhan mendesak akan energi segar dan kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Statistik Anderson pada musim 2025-26, di mana ia tampil di setiap pertandingan liga bersama Forest, menunjukkan bahwa ia memiliki ketahanan dan kualitas yang dibutuhkan untuk beradaptasi di lingkungan yang penuh tekanan.
Namun, City mungkin belum berhenti sampai di situ, karena laporan menyebutkan bahwa mereka juga sedang memantau Sandro Tonali sebagai bagian dari upaya perekrutan gelandang senilai £200 juta. Untuk saat ini, Anderson menjadi prioritas, dan perkenalan resminya diperkirakan akan berlangsung tak lama setelah Inggris menyelesaikan partisipasinya di Piala Dunia. Seiring klub ini memasuki era baru, mendatangkan pemain Inggris termahal dalam sejarah mengirimkan pesan yang jelas mengenai niat mereka yang tak kenal ampun untuk mengukuhkan kembali dominasi mereka di kancah domestik.