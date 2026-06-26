Terungkap: Berapa gaji yang akan diterima Elliot Anderson di Man City setelah gelandang tersebut menandatangani kontrak jangka panjang menjelang transfer dengan nilai rekor di Inggris

Anderson dipastikan akan menandatangani kontrak menggiurkan berdurasi lima tahun dengan Man City, yang mencerminkan status barunya sebagai pilar utama masa depan klub. Menurut The Athletic, pemain timnas Inggris ini akan menerima gaji sekitar £300.000 per minggu jika semua bonus berbasis kinerja terpenuhi selama masa baktinya di Manchester. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi klub untuk memperpanjang kontrak selama 12 bulan lagi, yang secara efektif mengikatnya dengan sang juara hingga tahun 2032.

Paket finansial ini menunjukkan komitmen yang signifikan dari City, yang sangat ingin mengamankan talenta domestik terbaik untuk memperkuat barisan lini tengah mereka. Setelah melihat beberapa pemain kunci hengkang, petinggi klub bertekad untuk menyediakan lini tengah kelas dunia bagi manajemen yang baru.



