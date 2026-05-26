Terungkap: Berapa biaya yang harus dikeluarkan Barcelona untuk ‘Neymar baru’ seiring masuknya wonderkid Brasil berusia 16 tahun ke dalam radar transfer Camp Nou
Barca memantau Gabriel Veneno
Jaringan pemandu bakat Barcelona di Amerika Selatan telah menyoroti nama baru untuk dipertimbangkan oleh jajaran petinggi klub.
Gabriel Veneno, seorang pemain sayap berusia 16 tahun yang saat ini sedang berkembang di jajaran pemuda Atletico Mineiro, telah muncul sebagai "mutiara" Brasil terbaru yang masuk dalam radar transfer Blaugrana. Remaja ini telah mendapat perbandingan yang tinggi sebagai 'Neymar baru' berkat profil teknis dan bakat alaminya.
Meskipun Veneno saat ini masih menjadi bagian dari tim U-17 Atletico Mineiro, ia telah mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Awal tahun ini, penyerang sayap kanan ini tampil dalam empat pertandingan di turnamen bergengsi Copinha, di mana penampilannya meninggalkan kesan mendalam bagi para pemandu bakat yang mewakili beberapa klub papan atas di benua tersebut.
Harga sebesar €20 juta
Mendapatkan tanda tangan Veneno bukanlah tugas yang mudah atau murah bagi Deco dan jajaran direksi Barcelona.
Menurut AS, Atletico Mineiro akan meminta sekitar €20 juta (£17 juta/$23 juta) ditambah bonus tambahan yang terkait dengan performa untuk aset berharga mereka. Penilaian ini merupakan investasi yang signifikan untuk seorang pemain yang belum pernah tampil untuk tim utama senior klubnya.
Aspek finansial menjadi poin perdebatan di Camp Nou, mengingat pembatasan ekonomi yang sedang dihadapi klub. Selain itu, ada pertimbangan taktis yang terlibat; Veneno bermain di posisi yang sama dengan Lamine Yamal.
Menginvestasikan dana sebesar itu untuk seorang pemain yang akan menjadi pesaing atau cadangan bagi bintang remaja mereka yang sudah ada adalah langkah yang membutuhkan perhitungan cermat dari staf Barcelona.
Kendala pendaftaran dan batasan usia
Bahkan jika kesepakatan tercapai dalam waktu dekat, para penggemar Barcelona harus bersabar untuk melihat sang pemain muda beraksi. Berdasarkan peraturan FIFA terkait transfer internasional pemain di bawah umur, Veneno tidak dapat secara resmi pindah ke Eropa hingga ia genap berusia 18 tahun. Kendala administratif ini berarti kesepakatan apa pun yang segera tercapai akan berbentuk skema "beli dan tunggu", serupa dengan yang baru-baru ini diterapkan oleh Real Madrid untuk Vinicius Junior dan Endrick.
Setelah ia mencapai usia yang memenuhi syarat, rencananya Veneno kemungkinan akan didaftarkan di Barca Atletic untuk memulai adaptasinya terhadap sepak bola Eropa.
Persaingan di pasar Brasil
Ketertarikan Barcelona terhadap Veneno terjadi setelah serangkaian misi pemantauan pemain lainnya di kawasan tersebut. Klub ini sebelumnya dikaitkan dengan Eduardo Conceicao dan Riquelme Felipe dalam upaya mereka untuk menyaingi dominasi rival-rivalnya yang semakin kuat di pasar Brasil. Ada rasa urgensi di Camp Nou untuk bertindak tegas, karena mereka meyakini Veneno adalah salah satu pemain dengan masa depan paling menjanjikan di dunia sepak bola Amerika Selatan.
Pihak manajemen klub tetap bertekad untuk tetap kompetitif dalam perburuan talenta muda elit meskipun menghadapi situasi keuangan yang sulit.