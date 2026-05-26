Terungkap: Berapa biaya yang harus dikeluarkan Barcelona untuk ‘Neymar baru’ seiring masuknya wonderkid Brasil berusia 16 tahun ke dalam radar transfer Camp Nou

Jaringan pemandu bakat Barcelona di Amerika Selatan telah menyoroti nama baru untuk dipertimbangkan oleh jajaran petinggi klub.

Gabriel Veneno, seorang pemain sayap berusia 16 tahun yang saat ini sedang berkembang di jajaran pemuda Atletico Mineiro, telah muncul sebagai "mutiara" Brasil terbaru yang masuk dalam radar transfer Blaugrana. Remaja ini telah mendapat perbandingan yang tinggi sebagai 'Neymar baru' berkat profil teknis dan bakat alaminya.

Meskipun Veneno saat ini masih menjadi bagian dari tim U-17 Atletico Mineiro, ia telah mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Awal tahun ini, penyerang sayap kanan ini tampil dalam empat pertandingan di turnamen bergengsi Copinha, di mana penampilannya meninggalkan kesan mendalam bagi para pemandu bakat yang mewakili beberapa klub papan atas di benua tersebut.