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Terungkap: Berapa biaya transfer Vinicius Junior bagi Arsenal, mengingat Real Madrid mematok harga sembilan digit untuk penyerang ‘Galactico’ tersebut
Perez menetapkan valuasi yang sangat besar, mencapai sembilan digit
Menurut SPORT, presiden Real Madrid telah menetapkan batas finansial yang tegas untuk setiap potensi penjualan Vinicius Junior pada musim panas ini. Klub raksasa Spanyol tersebut dilaporkan menuntut paket total senilai €160 juta, termasuk biaya tetap dan variabel yang terkait dengan performa, agar bersedia mempertimbangkan untuk melepas pemain sayap bintang mereka. Angka yang ditetapkan ini dimaksudkan untuk menghalangi pembeli oportunis dan mencerminkan status pemain berusia 26 tahun tersebut sebagai salah satu talenta terkemuka di dunia sepak bola.
Pihak manajemen di Bernabeu tidak bersedia kehilangan aset sekelas Vinicius tanpa kompensasi yang signifikan, terutama karena kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027. Meskipun klub lebih memilih untuk mempertahankan sang pemain, kurangnya kemajuan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak belakangan ini telah memaksa mereka untuk mengevaluasi pasar.
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Arsenal memimpin perburuan bintang asal Brasil
Mikel Arteta diyakini menjadi motor di balik minat dari London Utara ini, seiring upayanya untuk menambah kualitas kelas dunia ke dalam skuad pemenang Liga Premier-nya. Meskipun The Gunners telah memperkuat barisan mereka dengan kedatangan Christos Tzolis, Arteta sebelumnya telah menyerukan ambisi yang lebih besar setelah kekecewaan klub di final Liga Champions musim lalu.
Meskipun ada minat konkret dari Emirates, negosiasi masih dalam tahap awal, dan belum ada kontak resmi antar-klub yang terjalin. Laporan tersebut menambahkan bahwa Arsenal sedang menunggu sinyal pasti bahwa sang pemain tidak akan memperpanjang kontraknya di ibu kota Spanyol sebelum mengajukan tawaran yang memecahkan rekor.
Kebuntuan negosiasi kontrak memicu spekulasi tentang kepergiannya dari Bernabeu
Pemicu utama dari saga transfer ini adalah kebuntuan yang masih berlangsung terkait gaji sang penyerang dan statusnya di dalam skuad. Dikabarkan bahwa Vinicius menuntut gaji yang mendekati gaji Mbappe, sebuah tuntutan yang menimbulkan ketegangan dengan struktur gaji klub saat ini.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menggelar putaran pembicaraan yang menentukan setelah Piala Dunia 2026, namun suasana tetap tegang. Jika pembicaraan mendatang ini tidak menghasilkan terobosan, Real Madrid mungkin terpaksa mempertimbangkan tawaran resmi untuk menghindari penurunan nilai pasarnya seiring mendekatnya tahun-tahun terakhir kontraknya.
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Faktor Mourinho menambah kerumitan dalam upaya The Gunners
Penunjukan Jose Mourinho telah menambah kerumitan tersendiri pada potensi transfer ini, karena manajer baru tersebut dengan tegas menentang penjualan Vinicius. Pelatih asal Portugal itu bertekad mempertahankan inti skuadnya dan telah menyatakan keinginan kuat untuk mempertahankan pemain Brasil tersebut bersama bintang-bintang utama lainnya seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.
Penolakan internal dari staf kepelatihan ini bertentangan dengan pandangan finansial pragmatis dewan direksi jika perpanjangan kontrak tidak dapat diamankan. Meskipun Mourinho ingin para pemain terbaiknya tersedia untuk musim mendatang, tekanan dari harga transfer sebesar €160 juta dan tuntutan gaji sang pemain sendiri terus mendominasi pembahasan.
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