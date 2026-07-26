Terungkap: Berapa biaya transfer Vinicius Junior bagi Arsenal, mengingat Real Madrid mematok harga sembilan digit untuk penyerang ‘Galactico’ tersebut

Menurut SPORT, presiden Real Madrid telah menetapkan batas finansial yang tegas untuk setiap potensi penjualan Vinicius Junior pada musim panas ini. Klub raksasa Spanyol tersebut dilaporkan menuntut paket total senilai €160 juta, termasuk biaya tetap dan variabel yang terkait dengan performa, agar bersedia mempertimbangkan untuk melepas pemain sayap bintang mereka. Angka yang ditetapkan ini dimaksudkan untuk menghalangi pembeli oportunis dan mencerminkan status pemain berusia 26 tahun tersebut sebagai salah satu talenta terkemuka di dunia sepak bola.

Pihak manajemen di Bernabeu tidak bersedia kehilangan aset sekelas Vinicius tanpa kompensasi yang signifikan, terutama karena kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027. Meskipun klub lebih memilih untuk mempertahankan sang pemain, kurangnya kemajuan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak belakangan ini telah memaksa mereka untuk mengevaluasi pasar.



