Terungkap: Berapa banyak yang telah dibayarkan Real Madrid untuk membebaskan Jose Mourinho dari kontraknya di Benfica setelah klausul pelepasan sang ‘The Special One’ diaktifkan

Pembicaraan antara klub dan perwakilan Mourinho, Jorge Mendes, telah berjalan dengan cepat dalam beberapa hari terakhir. Meskipun sang manajer baru-baru ini mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar ia akan tetap tinggal di Portugal, kesempatan untuk memimpin proyek pembenahan di Bernabeu terbukti tak bisa ditolak.

Mourinho dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan mengenai kontrak dua tahun untuk mengambil alih tim setelah berakhirnya musim ini.

Manajer tersebut baru-baru ini mengomentari situasi tersebut, dengan menyatakan: “Saya belum mendengar apa pun dari Real Madrid, tetapi tidak ada di antara kami yang naif, dan ada pembicaraan antara Jorge [Mendes], presiden, dan manajemen klub. Saya akan berbicara secara pribadi dengan Real Madrid minggu depan, dan saya akan mengambil keputusan saat itu. Sejauh ini, hanya ada pembicaraan antara Real Madrid dan Jorge Mendes, bukan dengan saya.”



