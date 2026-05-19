Terungkap: Berapa banyak yang telah dibayarkan Real Madrid untuk membebaskan Jose Mourinho dari kontraknya di Benfica setelah klausul pelepasan sang ‘The Special One’ diaktifkan
Real Madrid secara resmi telah membuka jalan bagi Mourinho untuk kembali ke klub tersebut setelah membayar klausul pelepasan kontraknya di Benfica. Sky Sport Italia melaporkan bahwa klub raksasa Spanyol itu telah membayar biaya sebesar €3 juta yang diperlukan untuk mengakhiri kontraknya dengan klub asal Lisbon tersebut pada Senin, 18 Mei.
Langkah ini menandai langkah penting dalam rencana Florentino Perez untuk membawa 'The Special One' kembali ke Madrid. Mourinho kini secara hukum bebas untuk meresmikan kesepakatannya dengan klub tempat ia menghabiskan tiga musim yang penuh prestasi antara 2010 dan 2013, dengan meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de Espana.
Kontrak berdurasi dua tahun sedang dibahas
Pembicaraan antara klub dan perwakilan Mourinho, Jorge Mendes, telah berjalan dengan cepat dalam beberapa hari terakhir. Meskipun sang manajer baru-baru ini mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar ia akan tetap tinggal di Portugal, kesempatan untuk memimpin proyek pembenahan di Bernabeu terbukti tak bisa ditolak.
Mourinho dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan mengenai kontrak dua tahun untuk mengambil alih tim setelah berakhirnya musim ini.
Manajer tersebut baru-baru ini mengomentari situasi tersebut, dengan menyatakan: “Saya belum mendengar apa pun dari Real Madrid, tetapi tidak ada di antara kami yang naif, dan ada pembicaraan antara Jorge [Mendes], presiden, dan manajemen klub. Saya akan berbicara secara pribadi dengan Real Madrid minggu depan, dan saya akan mengambil keputusan saat itu. Sejauh ini, hanya ada pembicaraan antara Real Madrid dan Jorge Mendes, bukan dengan saya.”
Perez menetapkan tanggal pengumuman
Perez ingin bertindak cepat setelah musim tanpa gelar yang membuat Madrid finis di posisi kedua di bawah rival abadinya, Barcelona.
Laporan menyebutkan bahwa klub telah menjadwalkan jadwal internal untuk memperkenalkan Mourinho sebagai pelatih kepala baru begitu musim domestik secara resmi berakhir.
Rencananya, kembalinya pelatih asal Portugal itu akan diumumkan pada Minggu atau Senin depan. Hal ini bertepatan dengan berakhirnya musim Liga, dengan pertandingan terakhir Madrid dijadwalkan melawan Athletic Club pada Sabtu ini. Perez meyakini bahwa karakter Mourinho sangat penting untuk mengelola ruang ganti yang membutuhkan disiplin dan mentalitas pemenang.
Dampak dari pemilihan umum yang akan datang
Penunjukan ini terjadi pada masa yang sensitif secara politik bagi klub, karena Perez baru-baru ini menyerukan dilaksanakannya pemilihan presiden baru. Para calon memiliki waktu hingga 23 Mei untuk mendaftarkan diri, dan meskipun Perez diperkirakan akan terpilih kembali, ia dilaporkan telah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pergantian kepemimpinan.
Sumber-sumber menunjukkan bahwa klausul khusus dapat dimasukkan dalam kontrak Mourinho untuk melindungi klub dan presiden baru yang potensial, meskipun Perez tetap menjadi penggerak utama di balik kesepakatan ini.
Mourinho diperkirakan akan menggantikan Alvaro Arbeloa dan sudah mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, khususnya dengan fokus pada kebugaran tim dan kebijakan rotasi pemain untuk mengatasi serangkaian cedera yang baru-baru ini melanda.