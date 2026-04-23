Terungkap: Berapa banyak yang akan diterima Liam Rosenior yang telah dipecat dari Chelsea, karena The Blues menyisipkan 'klausul pemutusan kontrak' yang cerdik untuk menghindari tagihan BESAR sebesar £24 juta
Keputusan strategis bagi dewan direksi Blues
Pihak manajemen Chelsea secara resmi memecat Rosenior pada Rabu lalu setelah rentetan hasil buruk berupa lima kekalahan beruntun di Liga Premier tanpa mencetak satu gol pun. Kekalahan memalukan 3-0 di kandang Brighton menjadi pukulan terakhir, yang membuat klub terpuruk di peringkat kedelapan dan mengalami krisis identitas yang parah. Rosenior menelan 10 kekalahan dari 23 pertandingan yang dipimpinnya, menjadikannya manajer Chelsea tercepat yang mencapai angka dua digit kekalahan sejak Glenn Hoddle mencatatkan 10 kekalahan hanya dalam 20 pertandingan pada November 1993.
Klausul pembatalan menghemat jutaan
Laporan awal menyebutkan bahwa klub asal London Barat tersebut akan dikenakan denda sebesar £24 juta akibat masa berlaku kontrak mantan manajernya yang cukup panjang. Namun, Sky Sports kemudian mengungkap bahwa petinggi klub berhasil menegosiasikan klausul pemutusan kontrak yang secara signifikan mengurangi jumlah kompensasi akhir. Klausul ini secara efektif melindungi klub dari beban finansial yang berat menyusul keputusan untuk mengakhiri kontrak jangka panjang Rosenior enam tahun sebelum masa berlakunya berakhir pada tahun 2032.
Transisi di bawah kepemimpinan sementara
Setelah kepergian Rosenior, dewan direksi memutuskan untuk menunggu hingga musim panas sebelum menunjuk pengganti tetap yang akan memimpin proyek jangka panjang di Stamford Bridge. Calum McFarlane telah dipromosikan dari posisi asistennya untuk menjabat sebagai pelatih kepala sementara hingga akhir musim ini. Tujuan utama McFarlane adalah memulihkan semangat tim di ruang ganti yang sedang terpecah belah serta mengarahkan tim melalui lima pertandingan liga terakhir, sementara proses pencarian pengganti berkaliber dunia telah dimulai.
Ujian di Wembley bagi McFarlane
McFarlane langsung dihadapkan pada tantangan berat saat ia memimpin skuad yang sedang lesu menuju semifinal Piala FA hari Minggu melawan Leeds United di Wembley. Kesuksesan di ajang piala ini tetap menjadi satu-satunya harapan Chelsea untuk meraih trofi, namun mereka harus mengalahkan tim Leeds yang sedang dalam performa terbaiknya sambil berjuang mengatasi kurangnya kepercayaan diri mereka sendiri. Setelah pertandingan di Wembley, manajer sementara ini harus menemukan solusi taktis untuk mengatasi kemandulan gol tim guna memastikan klub lolos ke kompetisi Eropa musim depan.