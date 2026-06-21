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Terungkap: Berapa banyak yang akan diraih Man Utd dari dokumenter Amazon Prime Video - dengan tim-tim yang berpeluang merebut gelar Liga Premier mendapat perlakuan ala ‘All or Nothing’
Kesepakatan Amazon yang memecahkan rekor bagi Setan Merah
Dalam wawancara eksklusif dengan Football Insider, mantan direktur eksekutif Everton, Wyness, mengungkap rincian keuangan dari kesepakatan yang akan memungkinkan kamera Amazon merekam di balik layar di Old Trafford. Manchester United telah menandatangani kesepakatan tersebut awal pekan ini, dan klub diperkirakan akan memperoleh pendapatan awal sebesar 20 juta poundsterling.
Tim asuhan Michael Carrick akan diikuti sepanjang musim 2026-27, bergabung dengan klub-klub seperti Tottenham, Manchester City, dan Arsenal, yang semuanya telah tampil dalam musim-musim sebelumnya dari serial 'All or Nothing'. Wyness meyakini bahwa meskipun pasar dokumenter olahraga saat ini sedang jenuh, daya tarik global dari raksasa-raksasa Liga Premier ini akan memastikan proyek khusus ini menjadi kesuksesan komersial yang luar biasa bagi klub bersejarah tersebut.
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Wyness menguraikan manfaat finansialnya
Wyness memberikan penjelasan mendalam mengenai struktur kesepakatan tersebut, sambil menjelaskan bagaimana insentif berdasarkan jumlah penonton akan meningkatkan nilai akhir menjadi £25 juta. Pengusaha asal Skotlandia itu merinci proses negosiasi serta eksposur global yang sangat besar yang akan diperoleh klub berkat kemitraan ini. Ia mengatakan: "Saya kira nilainya sekitar £20 juta, dan dalam hal ini, insentifnya akan bergantung pada jumlah penonton. Saya rasa angkanya bisa naik hingga £25 juta; itulah kisaran yang saya perkirakan. Saya sudah berpengalaman dalam negosiasi seputar acara-acara semacam ini sebelumnya. Anda bisa menegosiasikan akses, penyuntingan, dan segala hal lainnya. Angkanya memang bagus, tetapi manfaat sesungguhnya bagi United terletak pada eksposur merek secara global."
Mengatasi kejenuhan terhadap film dokumenter dengan daya tarik global
Meskipun mengakui bahwa penonton mungkin mulai bosan dengan serial sepak bola di balik layar, Wyness menekankan bahwa basis penggemar yang sangat besar dari Setan Merah benar-benar mengubah dinamika tersebut. Tim asuhan Carrick sedang bersiap untuk kembali ke Liga Champions dan berpotensi bersaing memperebutkan gelar juara, yang menambah unsur drama yang signifikan.
Dia menambahkan: "Memang ada sedikit kejenuhan di sektor ini. Sudah begitu banyak acara yang tidak benar-benar berhasil menarik perhatian. Namun, tentu saja, Man United memiliki daya tarik global. Seharusnya ada jumlah penonton yang cukup besar. Ini merupakan peluang besar sebagai batu loncatan, tetapi dalam hal acara itu sendiri, saya memperkirakan akan ada 20 penonton plus bonus berdasarkan jumlah penontonnya."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Carrick dan Manchester United?
Dengan kamera yang akan terus merekam selama 12 bulan ke depan, semua mata akan tertuju pada bagaimana skuad ini menghadapi sorotan yang begitu intens. Klub ini menargetkan untuk menjadi penantang serius dalam perebutan gelar Liga Premier sambil berusaha kembali ke Liga Champions. Para penggemar akan menanti dengan penuh antusias penayangan perdana film dokumenter tersebut pada tahun 2027 untuk menyaksikan setiap momen krusial dari musim yang berpotensi menjadi penentu ini.