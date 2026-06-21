Terungkap: Berapa banyak yang akan diraih Man Utd dari dokumenter Amazon Prime Video - dengan tim-tim yang berpeluang merebut gelar Liga Premier mendapat perlakuan ala ‘All or Nothing’

Dalam wawancara eksklusif dengan Football Insider, mantan direktur eksekutif Everton, Wyness, mengungkap rincian keuangan dari kesepakatan yang akan memungkinkan kamera Amazon merekam di balik layar di Old Trafford. Manchester United telah menandatangani kesepakatan tersebut awal pekan ini, dan klub diperkirakan akan memperoleh pendapatan awal sebesar 20 juta poundsterling.

Tim asuhan Michael Carrick akan diikuti sepanjang musim 2026-27, bergabung dengan klub-klub seperti Tottenham, Manchester City, dan Arsenal, yang semuanya telah tampil dalam musim-musim sebelumnya dari serial 'All or Nothing'. Wyness meyakini bahwa meskipun pasar dokumenter olahraga saat ini sedang jenuh, daya tarik global dari raksasa-raksasa Liga Premier ini akan memastikan proyek khusus ini menjadi kesuksesan komersial yang luar biasa bagi klub bersejarah tersebut.