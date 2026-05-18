Terungkap: Berapa banyak pertandingan yang kemungkinan akan dilewatkan Lamine Yamal bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, saat bintang Barcelona itu berjuang pulih dari cedera otot paha belakang
Laporan medis yang menggembirakan untuk bintang muda Barcelona
Perkiraan awal menunjukkan masa pemulihan selama enam hingga delapan minggu setelah Barcelona pertama kali mengonfirmasi cedera tersebut, yang berarti Yamal harus berjuang melawan waktu untuk bisa tampil di Piala Dunia. Namun, pemain berusia 18 tahun ini tampaknya akan pulih jauh lebih cepat dari perkiraan tersebut. Meskipun prospeknya optimis, La Roja tetap bertekad untuk tidak mengambil risiko terkait kesehatan jangka panjang aset berharga mereka. Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, diperkirakan akan mengatur menit bermain Yamal dengan hati-hati pada babak penyisihan grup.
Kemungkinan besar akan absen pada dua pertandingan pertama
Pemain sayap tersebut akan diistirahatkan menjelang laga persahabatan internasional melawan Irak dan Peru sebelum turnamen musim panas ini dimulai. The Athletic melaporkan bahwa Yamal tidak akan bermain pada laga pembuka fase grup Spanyol melawan Cape Verde pada bulan Juni. Keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 21 Juni juga diragukan. Spanyol akan menghadapi Uruguay pada 26 Juni dalam laga terakhir fase grup mereka, yang mungkin menjadi saat Yamal diizinkan kembali bermain. Pejabat Barcelona bertemu dengan RFEF pada Jumat untuk membahas program rehabilitasi demi kembalinya Yamal, dengan skuad final Spanyol yang terdiri dari 26 pemain untuk Piala Dunia akan diumumkan pada 25 Mei.
Terjadi perselisihan mengenai cara mengelola Yamal
Barcelona dan tim nasional Spanyol sebelumnya telah terlibat perselisihan terkait penanganan Yamal. Ketegangan tersebut semakin memuncak pada bulan September setelah Yamal kembali ke Barcelona dengan cedera pangkal paha pasca jeda internasional. Cedera tersebut, yang dilaporkan membuat sang pemain harus mengonsumsi obat penghilang rasa sakit saat bersama tim nasional, mengakibatkan dirinya absen dalam empat pertandingan klubnya. Pelatih Barca, Hansi Flick, tidak menyembunyikan rasa frustrasinya, dengan menyiratkan bahwa tim nasional telah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga para pemain. “Mungkin ketika kita berbicara tentang menjaga pemain muda, hal-hal seperti itulah yang dimaksud. Saya sangat sedih mengenai hal ini,” kata Flick.
Pentingnya taktis bagi sistem Spanyol
Kembalinya Yamal dianggap sangat penting bagi tim Spanyol yang sesekali kesulitan menembus pertahanan lawan yang bermain sangat dalam. Kemampuannya yang unik dalam mengalahkan bek lawan dalam situasi satu lawan satu serta menciptakan keunggulan jumlah pemain di sayap kanan menjadi kunci dalam skema taktis De la Fuente.
Selain kehebatannya secara individu, kehadiran Yamal di lapangan secara alami menarik perhatian banyak pemain lawan, sehingga menciptakan ruang kosong yang vital bagi gelandang tengah dan rekan-rekan penyerang Spanyol untuk dimanfaatkan. Para penggemar Spanyol berharap sang remaja ini pulih sepenuhnya tepat pada waktunya menjelang fase krusial Piala Dunia saat mereka mengejar gelar juara dunia kedua mereka.