Terungkap: Berapa banyak hadiah uang yang telah dikantongi Arsenal berkat perjalanan mereka ke final Liga Champions 2026 - dan berapa yang bisa mereka raih jika berhasil menorehkan sejarah dengan meraih gelar Piala Eropa pertama mereka

Arsenal secara resmi akan bertanding di final Liga Champions pada 30 Mei di Budapest, namun kemenangan atas Atlético Madrid di Emirates Stadium tidak hanya memberikan peluang untuk meraih trofi. Dengan mengamankan kemenangan 1-0 pada leg kedua semifinal dan kemenangan agregat 2-1, klub asal London Utara ini telah memastikan tempatnya di ajang teratas Eropa serta mendapatkan suntikan dana yang signifikan untuk dana transfernya.

Keberhasilan ini berarti skuad asuhan Arteta telah mengumpulkan lebih dari 142 juta euro (£122 juta/$167 juta) dari hadiah uang sepanjang musim ini. Angka yang memecahkan rekor ini menjadi bukti konsistensi klub di fase liga baru dan babak gugur yang penuh tekanan, sehingga menempatkan Arsenal sebagai salah satu tim paling menguntungkan di dunia sepak bola tahun ini.