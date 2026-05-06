Terungkap: Berapa banyak hadiah uang yang telah dikantongi Arsenal berkat perjalanan mereka ke final Liga Champions 2026 - dan berapa yang bisa mereka raih jika berhasil menorehkan sejarah dengan meraih gelar Piala Eropa pertama mereka
Perjalanan menuju final di Budapest
Arsenal secara resmi akan bertanding di final Liga Champions pada 30 Mei di Budapest, namun kemenangan atas Atlético Madrid di Emirates Stadium tidak hanya memberikan peluang untuk meraih trofi. Dengan mengamankan kemenangan 1-0 pada leg kedua semifinal dan kemenangan agregat 2-1, klub asal London Utara ini telah memastikan tempatnya di ajang teratas Eropa serta mendapatkan suntikan dana yang signifikan untuk dana transfernya.
Keberhasilan ini berarti skuad asuhan Arteta telah mengumpulkan lebih dari 142 juta euro (£122 juta/$167 juta) dari hadiah uang sepanjang musim ini. Angka yang memecahkan rekor ini menjadi bukti konsistensi klub di fase liga baru dan babak gugur yang penuh tekanan, sehingga menempatkan Arsenal sebagai salah satu tim paling menguntungkan di dunia sepak bola tahun ini.
Mengurai rejeki nomplok sebesar £122 juta
Perjalanan finansial ini dimulai dengan biaya pendaftaran sebesar 18,62 juta euro (£16 juta/$22 juta) hanya untuk mengikuti fase grup. Performa Arsenal yang klinis selama tahap awal dan kemajuan selanjutnya ke babak 16 besar membuat mereka mendapatkan tambahan 40,6 juta euro (£35 juta/$48 juta) dalam bentuk biaya kinerja. Jumlah ini termasuk pembayaran khusus sebesar £9,5 juta ($13 juta) karena berhasil melewati rintangan pembuka kompetisi.
Menurut perkiraan dari blog keuangan terkemuka Swiss Ramble, The Gunners juga telah mengantongi 37 juta euro (£32 juta/$43 juta) dari pembayaran “value pillar” UEFA. Angka-angka ini dihitung berdasarkan nilai pasar media negara asal mereka dan performa individu klub di kompetisi Eropa selama lima dan 10 tahun terakhir, sebagai penghargaan bagi Arsenal atas peningkatan peringkat mereka dalam klasemen koefisien.
Bonus babak gugur terus bertambah
Seiring berjalannya kompetisi, hadiah finansial yang diterima klub-klub raksasa Liga Premier pun semakin menggiurkan. Arsenal menerima 12,5 juta euro (£11 juta/$15 juta) atas keberhasilan mereka mencapai perempat final, disusul dengan pembayaran tambahan sebesar 15 juta euro (£13 juta/$18 juta) atas penampilan mereka di semifinal. Kualifikasi ke final itu sendiri menambah 18,5 juta euro (£16 juta/$22 juta) ke dalam pundi-pundi klub.
Struktur berjenjang dari UEFA ini memastikan bahwa pencapaian terbaik dalam kompetisi ini diimbangi dengan tingkat pendapatan yang transformatif. Bagi Arteta, hal ini memberikan dorongan besar menjelang jendela transfer musim panas, yang memungkinkan klub untuk bersaing mendapatkan target-target elit dan mempertahankan posisi mereka sebagai pesaing sejati baik di tingkat domestik maupun di benua Eropa.
Betapa berharganya gelar Piala Eropa pertama
Jika mereka berhasil mengalahkan Bayern Munich atau PSG di final, Arsenal dipastikan akan mendapatkan tambahan 10,5 juta euro (£9 juta/$12 juta). Hadiah akhir ini mencakup bonus kemenangan sebesar 6,5 juta euro dan 4 juta euro secara otomatis karena lolos ke Piala Super UEFA 2026. Pemenang ajang bergengsi tersebut kemudian akan menerima tambahan 1 juta euro (£863.000) atas usaha mereka.