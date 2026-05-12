Terungkap: Begini reaksi manajer Man City, Pep Guardiola, terhadap keputusan VAR yang kontroversial yang memberikan Arsenal kemenangan krusial dalam perebutan gelar Liga Premier
Mengulik drama VAR yang kontroversial
The Gunners tetap mempertahankan peluang mereka untuk merebut gelar, namun hasil tersebut tercederai ketika gol Callum Wilson di menit-menit akhir dianulir. Wasit Chris Kavanagh dan petugas VAR Darren England membatalkan gol tersebut setelah menilai bahwa Pablo Felipe telah melakukan pelanggaran terhadap kiper David Raya. Dampak dari gol yang dianulir ini sangat besar bagi kedua ujung klasemen. Arsenal kini berada di puncak klasemen Liga Premier dengan 79 poin dari 36 pertandingan, unggul lima poin dari Manchester City, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Sebaliknya, The Hammers terpuruk di peringkat ke-18 dengan 36 poin, berjuang mati-matian untuk bertahan di liga.
Guardiola mengalihkan fokusnya ke tantangan berikutnya
Terlepas dari insiden dramatis di London Timur, Guardiola enggan terlalu memikirkan intervensi VAR pada masa tambahan waktu. Ketika ditanya mengenai insiden tersebut dan dampaknya terhadap perebutan gelar juara, pelatih asal Spanyol itu tetap bersikap pragmatis terhadap situasi tersebut. "Crystal Palace - dan memikirkan apa yang harus kami lakukan," katanya kepada wartawan. "Seperti yang selalu saya pelajari dari karier saya sebagai manajer, hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, lupakan saja. [Fokus] dan lakukan lebih baik hal-hal yang belum kami lakukan dengan baik musim ini untuk memperebutkan gelar Liga Premier. Kami masih berjuang dan [selanjutnya adalah] Crystal Palace." City tahu mereka harus meraih kemenangan untuk menjaga harapan gelar mereka tetap hidup.
Jadwal Palace dan dilema rotasi
Seperti dilaporkan ESPN, drama baru kembali mengemuka seputar jadwal pertandingan Crystal Palace yang padat. Manajer Oliver Glasner mengakui bahwa ia mungkin akan merotasi skuadnya menjelang final Conference League melawan Rayo Vallecano pada 27 Mei. "Saya tidak bertanggung jawab atas Arsenal, saya tidak bertanggung jawab atas Manchester City, saya bertanggung jawab atas Crystal Palace," ujarnya. Palace akan menjamu City pada Rabu, sebelum menghadapi Brentford pada Minggu, dan menutup musim liga mereka di kandang melawan Arsenal pada 24 Mei. Meskipun ada kekhawatiran soal rotasi, Guardiola mengharapkan usaha maksimal, sambil mencatat: "Mereka sangat profesional, tim-tim ini. Crystal Palace akan tampil maksimal melawan kami."
Perjuangan terakhir untuk memperebutkan trofi
Pada akhirnya, nasib trofi Liga Premier bergantung pada bagaimana kedua klub menghadapi babak akhir yang dramatis ini. Dengan Arsenal yang dengan penuh harap menanti setiap kemungkinan kesalahan, Manchester City harus mengamankan poin maksimal dalam laga-laga krusial yang tersisa. Beberapa hari ke depan akan secara pasti menentukan tim mana yang akan menjadi juara dan melintasi garis finis lebih dulu.