Getty Images Sport
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Terungkap: Bayern Munich siap memperpanjang kontrak Harry Kane hingga 2029, dengan striker bintang itu terbuka untuk perubahan peran
Investasi dalam keunggulan
Bayern Munich tidak membuang waktu untuk mengamankan masa depan striker andalan mereka. Setelah Piala Dunia berakhir, raksasa Bavaria itu menegaskan bahwa Kane tetap menjadi bagian sentral dari ambisi mereka. Menurut Sport Bild, klub sedang menyiapkan tawaran kontrak resmi yang akan memperpanjang masa baktinya di Allianz Arena setidaknya hingga 2029. Dengan gaji saat ini sekitar €25 juta per tahun, Kane akan tetap menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, tanpa rencana pemotongan gaji meski usianya terus bertambah.
Negosiasi akan dipimpin oleh direktur olahraga Max Eberl dan CEO Jan-Christian Dreesen, sosok yang bertanggung jawab membawa kapten Inggris itu ke Munich sejak awal. Dari pihak pemain, ayahnya Pat dan saudaranya Charlie akan mewakili kepentingannya di meja perundingan.
- Getty Images
Tawaran besar ditolak
Keputusan untuk memulai pembicaraan ini datang di tengah besarnya minat dari luar negeri, yang membuktikan bahwa nilai Kane tetap sangat tinggi di pasar global. Barcelona dan klub Saudi Pro League, Al-Hilal, dilaporkan telah menanyakan ketersediaan sang penyerang, tetapi pemain tersebut tidak menunjukkan minat untuk pindah.
Alih-alih mencari tantangan baru, Kane fokus pada warisannya di Jerman. Ia memilih menunda pembicaraan hingga setelah musim yang melelahkan dan Piala Dunia demi memastikan fokusnya tetap berada di lapangan, tetapi kini ia telah memberi sinyal kesiapan untuk menandatangani kontrak baru. Kapten Inggris itu saat ini sedang menikmati liburan keluarga di Karibia dan diperkirakan akan bergabung dengan skuad Vincent Kompany pada awal Agustus, yang menjadi waktu dimulainya pembicaraan kontrak secara resmi.
Evolusi penyerang
Salah satu aspek paling menarik dari negosiasi yang akan datang adalah bagaimana peran Kane di dalam tim bisa berkembang. Saat ia mendekati tahun-tahun terakhir dalam kariernya di level tertinggi, striker berusia 33 tahun itu disebut terbuka untuk mengadopsi peran yang lebih kreatif sebagai playmaker. Laporan itu menambahkan bahwa Kane menargetkan Piala Dunia 2030, dan menyesuaikan permainannya sekarang menjadi bagian penting dari rencananya untuk terus bermain di level tertinggi selama mungkin.
Dipahami bahwa Kompany sangat menyukai gagasan memiliki lini depan yang serbabisa. Bahkan jika Kane memperpanjang masa baktinya, laporan tersebut menyebut klub belum menutup kemungkinan merekrut striker elite lain pada jendela transfer mendatang. Visi sang manajer melibatkan sistem yang cair dengan dua ancaman serangan kelas atas, yang memungkinkan Kane turun lebih dalam dan memengaruhi permainan lewat jangkauan umpannya yang luar biasa.
- Getty Images Sport
Trofi lebih penting daripada rekor
Trofi tetap menjadi pendorong utama di balik komitmen Kane kepada Munich. Meski daya tarik untuk memecahkan rekor gol Premier League milik Alan Shearer terus menjadi bahan pembicaraan media, sang striker merasa nyaman di Bavaria dan sudah sepenuhnya menyatu dengan kultur klub. Tujuan utamanya adalah menambahkan gelar Bundesliga dan Liga Champions ke dalam rekam jejaknya, alih-alih berfokus pada pencapaian statistik individu saat kembali di Inggris.
Saat skuad bersiap menyambut musim baru, penyelesaian situasi kontrak Kane akan memberi dorongan besar bagi stabilitas klub. Terhindar dari potensi saga transfer membuat manajemen bisa fokus pada perekrutan lebih lanjut, dengan mengetahui bahwa tumpuan mereka di lini serang sudah aman untuk masa mendatang.
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