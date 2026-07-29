Bayern Munich tidak membuang waktu untuk mengamankan masa depan striker andalan mereka. Setelah Piala Dunia berakhir, raksasa Bavaria itu menegaskan bahwa Kane tetap menjadi bagian sentral dari ambisi mereka. Menurut Sport Bild, klub sedang menyiapkan tawaran kontrak resmi yang akan memperpanjang masa baktinya di Allianz Arena setidaknya hingga 2029. Dengan gaji saat ini sekitar €25 juta per tahun, Kane akan tetap menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, tanpa rencana pemotongan gaji meski usianya terus bertambah.

Negosiasi akan dipimpin oleh direktur olahraga Max Eberl dan CEO Jan-Christian Dreesen, sosok yang bertanggung jawab membawa kapten Inggris itu ke Munich sejak awal. Dari pihak pemain, ayahnya Pat dan saudaranya Charlie akan mewakili kepentingannya di meja perundingan.



