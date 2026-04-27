Terungkap: Bayern Munich meminta saran Pep Guardiola sebelum merekrut Vincent Kompany di tengah 'pertanyaan' seputar mantan manajer Burnley tersebut
Panggilan telepon dari Guardiola
Eberl mengakui bahwa proses penunjukan Kompany pada tahun 2024 sama sekali tidak mulus, dan ia mengungkapkan bahwa klub meminta referensi karakter dari mantan manajer mereka, Guardiola. Pemain asal Belgia itu baru saja mengalami musim yang sulit di Liga Premier, yang berujung pada degradasi bersama Burnley, yang tentu saja menimbulkan keraguan internal di Allianz Arena. Berbicara kepada stasiun televisi Jerman ZDF, Eberl menjelaskan momen penting yang memastikan pria berusia 40 tahun itu mendapatkan pekerjaan tersebut.
"Ketika muncul pertanyaan apakah kami benar-benar yakin, saya berkata kepada Kalle [Karl-Heinz Rummenigge, mantan ketua Bayern]: 'Kalle, kamu sangat dekat dengan Pep, bukan?' Hubungi dia dan tanyakan pendapatnya tentang Kompany. Itulah titik baliknya," kata Eberl.
Menanggapi 'tanda tanya' awal
Penunjukan Kompany dianggap sebagai sebuah pertaruhan oleh banyak pihak di luar klub, dan Eberl jujur mengakui bahwa pelatih asal Belgia itu bukanlah pilihan utama awal untuk menggantikan Tuchel. Klub telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari penggantinya, menghadapi penolakan dari beberapa nama besar sebelum akhirnya kembali mempertimbangkan pria berusia 40 tahun itu, yang rekam jejaknya sebagai manajer masih dipertanyakan di Jerman.
"Saya memang merasakan ada beberapa tanda tanya dan kejutan saat saya mengusulkan nama [Kompany]," akui Eberl. "Tentu saja, kami telah menerima penolakan sebelumnya. Bukan rahasia lagi bahwa Julian Nagelsmann adalah salah satu opsi, bahwa kami berbicara dengan Ralf Rangnick, bahwa kami berbicara dengan Oliver Glasner. Beberapa juga ingin Hansi Flick kembali. Kami tidak perlu bertele-tele soal itu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya: Vincent Kompany memang sudah ada dalam daftar kami. Namun sejujurnya - dan saya benar-benar terbuka mengenai hal ini - saya tidak berani mengusulkan Vincent Kompany terlebih dahulu. Sebaliknya, kami terlebih dahulu mendekati para pelatih papan atas yang sudah terkenal dan memiliki reputasi."
Efek Kompany di Munich
Keputusan tersebut telah terbukti tepat berkat gelar juara dan semangat pantang menyerah yang kembali muncul di dalam skuad. Sejak saat itu, Kompany telah membawa Bayern meraih gelar Bundesliga berturut-turut serta gelar Piala Super Jerman, dan saat ini mereka berhasil melaju ke babak semifinal Liga Champions serta final DFB-Pokal. Kemampuannya dalam mengelola para pemain berwatak kuat baru-baru ini terlihat jelas saat timnya berhasil membalikkan keadaan secara dramatis melawan Mainz.
Gelandang Leon Goretzka baru-baru ini menyoroti sifat tegas sang manajer, mengungkapkan bahwa pada babak pertama, mereka mendapat teguran keras setelah tertinggal 3-0. Kompany sendiri mencatat pentingnya gairah daripada sistem dalam momen-momen seperti itu, menjelaskan bahwa comeback sebesar itu didorong oleh emosi sama besarnya dengan strategi. Ia berkata: “Saya sendiri pernah mengalami momen seperti itu selama karier saya, saya pernah berada di ruang ganti saat tertinggal 3-0 di babak pertama, dan rasanya pertandingan sudah berakhir. Tapi Anda harus menyalurkan kemarahan, menolak menerima kekalahan, lalu bermain habis-habisan dan terus menekan lawan hingga menit terakhir. Itulah tepatnya yang dilakukan para pemain.”
Berjuang meraih kejayaan di Eropa melawan PSG
Setelah gelar domestik berhasil diraih, fokus Kompany kini beralih ke Liga Champions. Bayern telah melaju ke babak semifinal, di mana pertarungan sengit melawan Paris Saint-Germain menanti. Pemenang dari laga tersebut akan menghadapi Arsenal atau Atlético Madrid di final, yang memberi Kompany kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai manajer kelas dunia di panggung terbesar dunia, hanya tiga tahun setelah ia melatih di divisi Championship. Pada akhirnya, dengan mempercayai kata-kata salah satu manajer terbaik dalam sejarah sepak bola, Eberl telah menemukan kandidat yang sempurna untuk memimpin generasi baru Bayern, berhasil mengubah keraguan awal menjadi era dominasi yang baru.