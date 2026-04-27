Terungkap: Bayern Munich meminta saran Pep Guardiola sebelum merekrut Vincent Kompany di tengah 'pertanyaan' seputar mantan manajer Burnley tersebut

Penunjukan Kompany dianggap sebagai sebuah pertaruhan oleh banyak pihak di luar klub, dan Eberl jujur mengakui bahwa pelatih asal Belgia itu bukanlah pilihan utama awal untuk menggantikan Tuchel. Klub telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari penggantinya, menghadapi penolakan dari beberapa nama besar sebelum akhirnya kembali mempertimbangkan pria berusia 40 tahun itu, yang rekam jejaknya sebagai manajer masih dipertanyakan di Jerman.

"Saya memang merasakan ada beberapa tanda tanya dan kejutan saat saya mengusulkan nama [Kompany]," akui Eberl. "Tentu saja, kami telah menerima penolakan sebelumnya. Bukan rahasia lagi bahwa Julian Nagelsmann adalah salah satu opsi, bahwa kami berbicara dengan Ralf Rangnick, bahwa kami berbicara dengan Oliver Glasner. Beberapa juga ingin Hansi Flick kembali. Kami tidak perlu bertele-tele soal itu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya: Vincent Kompany memang sudah ada dalam daftar kami. Namun sejujurnya - dan saya benar-benar terbuka mengenai hal ini - saya tidak berani mengusulkan Vincent Kompany terlebih dahulu. Sebaliknya, kami terlebih dahulu mendekati para pelatih papan atas yang sudah terkenal dan memiliki reputasi."