Terungkap: Batas waktu bagi Real Madrid untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Paz saat raksasa La Liga itu bersiap untuk kembali merekrut rekan setim Lionel Messi di timnas Argentina dari Como
Batas waktu kembalinya Paz ke Bernabeu
Hitung mundur telah dimulai bagi Madrid untuk memfinalisasi kembalinya salah satu lulusan akademi paling menjanjikan mereka. Meskipun Paz baru saja hengkang ke klub Serie A, Como, pada musim panas 2024, kemunculannya yang pesat di tim nasional Argentina bersama Lionel Messi telah memaksa Florentino Perez untuk bertindak cepat. Batas waktu bagi Los Blancos untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali yang telah disepakati adalah 30 Mei, namun klub tidak berniat menunggu hingga menit-menit terakhir, menurut AS.
Diskusi internal di Valdebebas menyimpulkan bahwa musim 2026-27 adalah waktu yang tepat bagi gelandang tersebut untuk kembali bergabung dengan skuad tim utama. Semua pihak terkait, termasuk sang pemain dan klub Italia tersebut, telah diberi tahu bahwa Real Madrid sudah menganggap kembalinya dia sebagai prioritas. Langkah ini secara efektif menjadikan Paz sebagai "rekrutan" pertama yang dikonfirmasi untuk musim mendatang, seiring dengan berlanjutnya kebijakan klub untuk kembali mengakuisisi talenta berpotensi tinggi yang dikembangkan di 'La Fabrica'.
Kesuksesan di Serie A di bawah asuhan Cesc Fabregas
Penampilan Paz di Italia menegaskan alasan mengapa Madrid bergerak cepat. Di bawah bimbingan mantan gelandang Barcelona dan Arsenal, Cesc Fabregas, pemain asal Argentina ini telah berkembang menjadi salah satu kekuatan kreatif paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Di Serie A dan Coppa Italia, ia telah tampil dalam 37 pertandingan, mencetak 13 gol, dan menyumbang delapan assist. Statistik ini menjadikannya titik fokus dalam skema taktis Como serta membuatnya mendapat pujian luas di seluruh Italia.
Di luar angka-angka mentah tersebut, kedewasaan dan pengaruh Paz di lapanganlah yang telah membuat para pencari bakat dari ibu kota Spanyol terkesan. Perkembangannya telah melampaui ekspektasi awal yang ditetapkan saat transfer selesai pada tahun 2024. Meskipun ketentuan finansial untuk kepulangannya dapat berubah tergantung pada metrik kinerja, Madrid merasa puas bahwa investasi yang diperlukan untuk membawanya pulang merupakan nilai yang sangat baik untuk seorang pemain yang kini menjadi pemain reguler di timnas Argentina.
Bagaimana mereka bersiap menghadapi kehidupan tanpa pemain andalan mereka
Meskipun kepergian seorang pemain kunci sering kali menjadi pukulan telak, Como dan pelatih kepala Fabregas menyadari bahwa masa kerja sama mereka dengan Paz mungkin akan segera berakhir. Hubungan antara kedua klub tetap sangat erat, yang ditandai dengan pendekatan kolaboratif dalam pengembangan pemain. Madrid memandang klub Italia tersebut sebagai tujuan utama bagi para bintang muda mereka untuk mendapatkan pelatihan tingkat tinggi dan menit bermain yang konsisten di liga lima besar Eropa.
Untuk itu, pejabat Como baru-baru ini berada di Madrid untuk membahas kerja sama lebih lanjut. Dengan kembalinya Paz ke Spanyol, klub Italia tersebut sudah mengincar generasi berikutnya dari talenta Madrid untuk mengisi kekosongan tersebut. Dua nama menonjol bagi klub Italia tersebut: pemain sayap Daniel Yanez dan bek kanan Jesus Fortea. Kedua pemain tersebut sangat dihargai secara internal di Madrid, dan Como telah menyampaikan minat mereka kepada pejabat klub untuk potensi kerja sama musim panas ketiga berturut-turut antara kedua pihak.
Mempertahankan kendali atas lulusan La Fabrica
Strategi yang diterapkan untuk Paz merupakan bagian dari rencana besar yang digunakan Madrid untuk mengelola aset-aset muda mereka. Klub sering kali menyertakan klausul pembelian kembali dan hak penolakan pertama dalam kesepakatan untuk pemain akademi guna memastikan mereka tidak pernah kehilangan kendali penuh atas masa depan seorang pemain. Hal ini saat ini terlihat jelas dalam situasi Victor Munoz di Osasuna, di mana Madrid mempertahankan kendali yang kuat atas situasinya, seperti yang mereka lakukan terhadap sebagian besar pemain yang dikembangkan di Valdebebas. Bergantung pada situasinya, klub dapat memfasilitasi kembalinya pemain tersebut atau memblokir transfer yang tidak diinginkan.