Terungkap: Batas waktu bagi Real Madrid untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Paz saat raksasa La Liga itu bersiap untuk kembali merekrut rekan setim Lionel Messi di timnas Argentina dari Como

Hitung mundur telah dimulai bagi Madrid untuk memfinalisasi kembalinya salah satu lulusan akademi paling menjanjikan mereka. Meskipun Paz baru saja hengkang ke klub Serie A, Como, pada musim panas 2024, kemunculannya yang pesat di tim nasional Argentina bersama Lionel Messi telah memaksa Florentino Perez untuk bertindak cepat. Batas waktu bagi Los Blancos untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali yang telah disepakati adalah 30 Mei, namun klub tidak berniat menunggu hingga menit-menit terakhir, menurut AS.

Diskusi internal di Valdebebas menyimpulkan bahwa musim 2026-27 adalah waktu yang tepat bagi gelandang tersebut untuk kembali bergabung dengan skuad tim utama. Semua pihak terkait, termasuk sang pemain dan klub Italia tersebut, telah diberi tahu bahwa Real Madrid sudah menganggap kembalinya dia sebagai prioritas. Langkah ini secara efektif menjadikan Paz sebagai "rekrutan" pertama yang dikonfirmasi untuk musim mendatang, seiring dengan berlanjutnya kebijakan klub untuk kembali mengakuisisi talenta berpotensi tinggi yang dikembangkan di 'La Fabrica'.