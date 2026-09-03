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Terungkap: Barcelona TOLAK striker Premier League seharga £70 juta yang mengejutkan pada hari terakhir bursa transfer demi mengamankan penyerang Arsenal Gabriel Jesus
Jesus dipilih ketimbang tawaran Woltemade yang terlambat
Menurut Mundo Deportivo, Woltemade ditawarkan kepada Barcelona ketika masa depannya di Tyneside kian tidak pasti di tengah minat dari Atletico Madrid dan Borussia Dortmund.
Namun, tim asal Catalunya itu dengan cepat menolak proposal tersebut karena departemen olahraga Barcelona sudah berkomitmen untuk membawa Jesus ke Spanyol, yang berarti ketersediaan terlambat penyerang Jerman itu langsung dikesampingkan.
Penyerang Brasil itu tiba di Camp Nou dari Arsenal dengan biaya tetap awal sebesar €10 juta (£8,4 juta), dengan tambahan €4 juta (£3,4 juta) dalam potensi bonus terkait performa.
- AFP
Kerahasiaan seputar penggerebekan Arsenal
Sementara perwakilan Woltemade mati-matian mencari jalan keluar pada hari terakhir bursa transfer, fokus Barcelona tetap sepenuhnya tertuju pada target mereka. Cepatnya manuver mereka dengan Arsenal membuat banyak pihak terkejut, tetapi fondasinya sudah lebih dulu diletakkan.
Menurut laporan tersebut, Jesus mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui adanya minat serius dari Barcelona selama sepekan penuh. Mantan bintang Manchester City itu menegaskan bahwa negosiasi antara kedua klub dengan cepat dipercepat di balik layar, sehingga transfer itu bisa diselesaikan secara sepenuhnya rahasia.
Pada saat Woltemade muncul sebagai opsi di pasar untuk Barcelona pada akhir pekan lalu, Jesus pada dasarnya sudah selangkah lagi masuk ke Camp Nou. Pemain Newcastle itu tidak pernah dianggap sebagai target prioritas oleh raksasa Spanyol tersebut.
Kejatuhan cepat di Tyneside
Desakan panik Woltemade untuk hengkang pada musim panas ini menyusul periode buruknya di Premier League. Striker jangkung itu tiba di St James' Park tahun lalu setelah menjalani kampanye Bundesliga yang spektakuler bersama Stuttgart, dengan Newcastle mengeluarkan £70 juta untuk merekrutnya. Meski mencetak sembilan gol dalam tiga bulan pertamanya, performa dan kepercayaan dirinya merosot drastis pada 2026.
Lulusan akademi Werder Bremen itu kesulitan beradaptasi dengan sistem 4-3-3 milik mantan manajer Eddie Howe, dan gagal tampil meyakinkan baik sebagai penyerang tunggal maupun sebagai pemain nomor 10 dadakan. Pergantian manajer berikutnya juga gagal menghidupkan kembali peruntungannya di Inggris.
Di bawah pelatih kepala baru Matthias Jaissle, Woltemade merosot jauh dalam urutan pilihan lini serang. Setelah gagal memberi dampak pada bulan pertama era baru tersebut, pemain 24 tahun itu mendapati dirinya berada di belakang Yoane Wissa, Joe Willock, dan Will Osula dalam perebutan tempat di starting XI.
- Every Second Media
Awal baru di Serie A
Dengan kariernya di Newcastle yang mandek, Woltemade telah menukar Inggris dengan Italia, setelah menyepakati kesepakatan peminjaman dengan Juventus hingga Juni 2027 tanpa opsi pembelian. Kini ia akan berupaya membangun kembali kepercayaan dirinya yang hancur di Serie A setelah gagal memenuhi banderol mahalnya di Premier League.
Pelatih Juventus Luciano Spalletti berencana memanfaatkan kehadiran fisik pemain Jerman itu yang tangguh serta kemampuannya menahan bola untuk menjadi ujung tombak serangannya. Sementara itu, Barcelona akan berharap keputusan mereka untuk memprioritaskan pengalaman matang Jesus ketimbang Woltemade langsung membuahkan hasil.
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