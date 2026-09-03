Menurut Mundo Deportivo, Woltemade ditawarkan kepada Barcelona ketika masa depannya di Tyneside kian tidak pasti di tengah minat dari Atletico Madrid dan Borussia Dortmund.

Namun, tim asal Catalunya itu dengan cepat menolak proposal tersebut karena departemen olahraga Barcelona sudah berkomitmen untuk membawa Jesus ke Spanyol, yang berarti ketersediaan terlambat penyerang Jerman itu langsung dikesampingkan.

Penyerang Brasil itu tiba di Camp Nou dari Arsenal dengan biaya tetap awal sebesar €10 juta (£8,4 juta), dengan tambahan €4 juta (£3,4 juta) dalam potensi bonus terkait performa.



