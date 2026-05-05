Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Bagaimana prediksi berani Pep Guardiola meyakinkan Bayern Munich untuk merekrut Vincent Kompany, sementara legenda Man City itu dipuji sebagai sosok yang 'sempurna' bagi Harry Kane dan kawan-kawan
Panggilan telepon yang menentukan dari Guardiola
Bayern mengejutkan banyak pihak dengan menunjuk Kompany pada musim panas 2024 setelah penolakan dari beberapa kandidat ternama. Klub asal Bavaria itu dilaporkan telah menjajaki kemungkinan merekrut nama-nama seperti Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner, dan bahkan mengundang Hansi Flick untuk kembali, namun terpaksa beralih ke Kompany, meskipun ia baru saja terdegradasi dari Liga Premier bersama Burnley.
Keputusan untuk merekrut pelatih asal Belgia ini disambut dengan skeptisisme yang besar di kalangan media Jerman, tetapi tim ini semakin kuat di bawah mantan kapten Manchester City tersebut selama dua musim terakhir, dan menjadi salah satu tim terkuat di Eropa.
Namun, Bayern bisa saja mengambil jalan yang sama sekali berbeda, jika bukan karena mantan mentor Kompany, yang menerima telepon dari mantan majikannya dan menyarankan mereka untuk segera merekrutnya sebelum terlambat.
Hoeness menceritakan momen penting tersebut kepada DAZN: "Jika dipikir-pikir, betapa beruntungnya kami! Saya sebenarnya juga tidak mengenalnya sebelumnya. Max [Eberl] mengusulkan dia sebagai opsi keempat atau kelima. Kemudian Max terbang ke Burnley bersama Christoph Freund. Lalu Karl-Heinz [Rummenigge] dan saya menelepon Pep Guardiola. Dia berkata kepada kami: 'Kalian harus merekrutnya tanpa ragu, karena jika tidak merekrutnya sekarang, dia akan berada di City dalam dua atau tiga tahun.'"
- AFP
Pilihan yang 'sempurna' bagi Bayern
Sejak mengambil alih jabatan, pria berusia 40 tahun ini telah mengubah suasana tim, membawa Bayern Munich meraih dua gelar Bundesliga berturut-turut dan satu gelar DFL-Supercup. Dengan catatan gemilang berupa 81 kemenangan, 14 hasil imbang, dan hanya 12 kekalahan dari 107 pertandingan, kesuksesannya berakar pada dedikasi yang luar biasa.
Hoeness mencatat: "Dia adalah sosok yang sempurna, menurut saya. Dia sangat cerdas, begitu pula yang lainnya. Dia multibahasa, fasih berbicara dalam lima bahasa. Pada makan malam pertama, ada satu hal yang sangat menyenangkan saya – dia berkata: 'Hal terpenting dalam profesi ini adalah kerja.' Dan dia juga berkata: 'Saya akan menjadi orang pertama yang datang di pagi hari dan orang terakhir yang pulang di malam hari.' Dan dengan itu, dia tentu saja membuktikan bahwa dia tidak hanya berbicara tentang hal itu, tetapi juga melakukannya. Saya yakin itulah titik penentu yang paling penting."
Sebuah penyegaran mental yang menyegarkan setelah kekacauan yang dipicu oleh Tuchel
Bayern sangat membutuhkan penyegaran mental setelah masa-masa penuh gejolak di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel. Meskipun Tuchel berhasil merebut gelar Bundesliga 2022-2023 pada hari terakhir yang dramatis, masa jabatannya dengan cepat runtuh. Klub mengumumkan kepergiannya yang akan segera terjadi pada Februari 2024 di tengah musim yang bencana, di mana raksasa Jerman itu finis di posisi ketiga liga, tersingkir secara memalukan dari kompetisi piala oleh Saarbrucken yang bermain di divisi ketiga, dan gagal di Liga Champions.
Dengan 16 kekalahan dalam hanya 61 pertandingan, serta atmosfer yang tidak sehat yang masih terasa sejak era sextuple bersejarah Flick dan pemecatan mendadak Nagelsmann, ruang ganti tim terpecah belah. Kemampuan Kompany untuk menyatukan skuad bintang-bintang elit ini telah menjadi angin segar. Berbeda dengan rezim sebelumnya, tidak ada gesekan publik terkait transfer.
Hoeness menyoroti pendekatan menyegarkan ini: "Yang juga membuatnya sangat istimewa adalah kompetensi sosialnya. Dia tidak mengecewakan siapa pun. Dia tidak akan pernah merendahkan seseorang di media. Dia tidak akan pernah berbicara buruk tentang salah satu pemainnya atau klub. Atau mengatakan setelah pertandingan yang buruk: 'Kami butuh bek kiri, kami butuh ini, kami butuh itu.' Tidak, dia telah menetapkan tujuan untuk membuat pemain individu menjadi lebih baik dan dia telah berhasil melakukannya."
- Getty Images Sport
Malam yang menentukan bagi Eropa
Bayern akan menjamu Paris Saint-Germain pada Rabu ini, dengan target membalikkan defisit 5-4 dari leg pertama untuk lolos ke final Liga Champions. Setelah lolos ke final DFB-Pokal dan memastikan gelar Bundesliga, klub ini berpotensi mencatatkan prestasi bersejarah dengan menyapu bersih semua trofi musim ini.