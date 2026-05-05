Terungkap: Bagaimana prediksi berani Pep Guardiola meyakinkan Bayern Munich untuk merekrut Vincent Kompany, sementara legenda Man City itu dipuji sebagai sosok yang 'sempurna' bagi Harry Kane dan kawan-kawan

Bayern mengejutkan banyak pihak dengan menunjuk Kompany pada musim panas 2024 setelah penolakan dari beberapa kandidat ternama. Klub asal Bavaria itu dilaporkan telah menjajaki kemungkinan merekrut nama-nama seperti Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner, dan bahkan mengundang Hansi Flick untuk kembali, namun terpaksa beralih ke Kompany, meskipun ia baru saja terdegradasi dari Liga Premier bersama Burnley.

Keputusan untuk merekrut pelatih asal Belgia ini disambut dengan skeptisisme yang besar di kalangan media Jerman, tetapi tim ini semakin kuat di bawah mantan kapten Manchester City tersebut selama dua musim terakhir, dan menjadi salah satu tim terkuat di Eropa.

Namun, Bayern bisa saja mengambil jalan yang sama sekali berbeda, jika bukan karena mantan mentor Kompany, yang menerima telepon dari mantan majikannya dan menyarankan mereka untuk segera merekrutnya sebelum terlambat.

Hoeness menceritakan momen penting tersebut kepada DAZN: "Jika dipikir-pikir, betapa beruntungnya kami! Saya sebenarnya juga tidak mengenalnya sebelumnya. Max [Eberl] mengusulkan dia sebagai opsi keempat atau kelima. Kemudian Max terbang ke Burnley bersama Christoph Freund. Lalu Karl-Heinz [Rummenigge] dan saya menelepon Pep Guardiola. Dia berkata kepada kami: 'Kalian harus merekrutnya tanpa ragu, karena jika tidak merekrutnya sekarang, dia akan berada di City dalam dua atau tiga tahun.'"