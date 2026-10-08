Terlepas dari ancaman kehancuran di kompetisi domestik, sosok-sosok senior di dunia sepakbola merasa City masih bisa bermain di Liga Champions musim depan. Menurut BBC Sport, City bisa lolos dengan menjuarai turnamen tersebut musim ini.

Tidak ada mekanisme otomatis untuk menyingkirkan sebuah klub dari kompetisi Eropa jika mereka lolos lewat prestasi olahraga. Prospek ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan eksekutif sepakbola. Mereka merasa tidak dapat diterima jika City menuai keuntungan besar dari sepakbola elite Eropa apabila mereka menerima hukuman berat.

Masalah yang paling mendesak berkaitan dengan lisensi UEFA yang diperlukan untuk berkompetisi di Eropa. GiveMeSport mengungkapkan bahwa lisensi City "telah diangkat" sebagai kekhawatiran utama. Mereka menambahkan bahwa sebuah solusi "akan membutuhkan jenis pemikiran yang terintegrasi yang sejauh ini sedikit kurang".