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Terungkap: Bagaimana Manchester City masih bisa bermain di Liga Champions meski mereka terdegradasi dari Premier League
Manchester City terancam sanksi berat
Petinggi di sepakbola Inggris meyakini City bisa menyelinap masuk ke Liga Champions musim depan. Hal ini bisa terjadi terlepas dari hukuman berat apa pun yang dijatuhkan Premier League. Klub asal Manchester itu telah dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran finansial antara 2009 dan 2018.
Pemilik klub memanipulasi pembukuan lebih dari £900 juta pada periode tersebut. Angka yang mencengangkan ini memungkinkan mereka melewati batasan di kompetisi domestik dan Eropa. City saat ini sedang mengajukan banding atas putusan tersebut dan menegaskan bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah. Namun, mereka masih menghadapi hukuman berat, termasuk pengurangan poin, degradasi, atau bahkan dikeluarkan dari sepakbola sepenuhnya.
- AFP
Celah di Liga Champions
Terlepas dari ancaman kehancuran di kompetisi domestik, sosok-sosok senior di dunia sepakbola merasa City masih bisa bermain di Liga Champions musim depan. Menurut BBC Sport, City bisa lolos dengan menjuarai turnamen tersebut musim ini.
Tidak ada mekanisme otomatis untuk menyingkirkan sebuah klub dari kompetisi Eropa jika mereka lolos lewat prestasi olahraga. Prospek ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan eksekutif sepakbola. Mereka merasa tidak dapat diterima jika City menuai keuntungan besar dari sepakbola elite Eropa apabila mereka menerima hukuman berat.
Masalah yang paling mendesak berkaitan dengan lisensi UEFA yang diperlukan untuk berkompetisi di Eropa. GiveMeSport mengungkapkan bahwa lisensi City "telah diangkat" sebagai kekhawatiran utama. Mereka menambahkan bahwa sebuah solusi "akan membutuhkan jenis pemikiran yang terintegrasi yang sejauh ini sedikit kurang".
Masalah lisensi FA dan UEFA
Football Association (FA) memberikan lisensi Eropa, dengan mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada Premier League. Namun, badan pengatur itu tidak bisa menolak lisensi jika sebuah klub memenuhi seluruh kriteria minimum.
Lisensi diberikan berdasarkan kinerja finansial saat ini. Detail spesifik ini membuat sama sekali tidak jelas apakah otoritas bisa secara sah menolak keikutsertaan City di kompetisi Eropa.
Skenario potensial tersebut menyisakan celah besar dalam tata kelola sepak bola. Manchester City pada praktiknya bisa terdegradasi ke liga-liga bawah sambil tetap menjamu klub-klub elite Eropa pada laga tengah pekan.
- Getty
Menanti putusan akhir
Belum ada sanksi yang dijatuhkan pada tahap ini karena City mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses hukum yang masih berjalan berarti klub untuk saat ini tetap beroperasi seperti biasa.
Jika City memenangi Liga Champions musim ini, tekanan akan langsung beralih kepada UEFA dan FA. Para petinggi sepakbola akan menuntut kejelasan soal apakah klub yang dijatuhi hukuman di level domestik dapat tetap tampil di Eropa. Sampai proses banding selesai, City akan terus berjuang di semua lini untuk mengamankan masa depan mereka di kompetisi domestik dan kontinental.
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