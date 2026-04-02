Terungkap: Bagaimana Lionel Messi & Barcelona menginspirasi dinasti NBA yang dinikmati oleh Steph Curry & Golden State Warriors
Kerr mencari inspirasi kepelatihan dari Guardiola
Steve Kerr telah memimpin Warriors selama 12 tahun. Setelah merasakan lima gelar juara NBA Finals sebagai pemain—bermain bersama Michael Jordan di Chicago Bulls—ia berhasil meraih empat gelar juara lagi sebagai pelatih kepala.
Yang pertama diraih pada 2015, setahun setelah kedatangannya di San Francisco. Ia mewarisi skuad yang dipenuhi bintang, namun membutuhkan sistem baru untuk mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata.
Kerr mencari inspirasi dari olahraga bola lainnya, dengan Guardiola dianggap sebagai panutan yang sempurna untuk diikuti oleh para bos lainnya. Ia menikmati kesuksesan di tingkat domestik dan kontinental saat memiliki Messi dan kawan-kawan di bawah asuhannya.
Warriors berusaha menerapkan cetak biru taktis serupa di bawah bimbingan Kerr, dengan Curry dan Thompson di antara mereka yang diminta untuk bermain dengan intensitas lebih tinggi - memungkinkan bola berpindah lebih cepat dan bergerak ke area serangan di mana poin lebih mudah diraih.
Bagaimana Curry dan rekan-rekannya berusaha meniru Messi dan Barcelona
Mereka diperlihatkan video-video tim-tim legendaris Barcelona setelah penunjukan Kerr, dengan Thompson menceritakan kepada Mundo Deportivo bagaimana Messi dan para bintang sepak bola membantu memaksimalkan potensi sebuah tim ambisius di Amerika Serikat.
Penjaga tembak berusia 36 tahun, yang kini bermain untuk Dallas Mavericks, mengatakan ketika ditanya apakah ia ingat tutorial video tertentu: “Tidak, tapi jelas Ronaldinho dan Lionel Messi, saat mereka masih di sana, serta Neymar, memiliki tim super selama bertahun-tahun, dan Steve menggunakan mereka sebagai contoh bagaimana kami ingin bermain dalam hal pergerakan bola, sentuhan cepat, dan betapa hal itu menular bagi kerja sama tim dan pada akhirnya mengarah pada tujuan untuk menang. Barcelona melakukannya di level tertinggi, jadi selamat kepada Steve Kerr atas contoh yang luar biasa.”
Filosofi tiki-taka diadopsi di kalangan NBA
Curry, salah satu pemain terbaik sepanjang masa yang membantu Warriors meraih empat gelar juara NBA Finals antara tahun 2015 dan 2022, sebelumnya pernah menceritakan kepada podcast ‘Mind the Game’ bahwa Kerr mencari inspirasi dari Messi dan Barcelona untuk mengetahui cara mendominasi lawan: "Dia bilang, ‘Aku hanya ingin melakukan beberapa penyesuaian pada cara kita menciptakan peluang tembakan’."
“Jadi, begitu kami tiba di kamp pelatihan, dia memperlihatkan cuplikan permainan tiki-taka Barcelona, dan dia membahasnya sebagai filosofi tentang bagaimana kami akan menciptakan peluang tembakan, bagaimana kami akan menjaga kesederhanaan, membuat pertahanan lawan harus membuat jutaan keputusan dalam satu penguasaan bola, sehingga kami bisa menemukan tembakan yang tepat.
“Butuh waktu sebentar untuk merasa nyaman tanpa memanggil taktik dan hanya membiarkan bola menentukan di mana kamu seharusnya berada.”
Curry dan Messi terus bersaing di level tertinggi
Pendekatan tersebut langsung membuahkan hasil, karena Warriors dengan cepat menjadi tim yang harus dikalahkan di lapangan NBA. Barcelona menikmati kehadiran Messi hingga tahun 2021, sebelum ia pindah ke Paris Saint-Germain, dan masih berharap dapat menyambutnya kembali ke Catalunya suatu saat nanti — baik dalam pertandingan eksibisi maupun sebagai direktur setelah sang legenda berusia 38 tahun yang tak pernah padam ini menggantungkan sepatu, yang saat ini masih memburu trofi bersama Inter Miami, juara MLS Cup.