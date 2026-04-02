Terungkap: Bagaimana Lionel Messi & Barcelona menginspirasi dinasti NBA yang dinikmati oleh Steph Curry & Golden State Warriors

Steve Kerr telah memimpin Warriors selama 12 tahun. Setelah merasakan lima gelar juara NBA Finals sebagai pemain—bermain bersama Michael Jordan di Chicago Bulls—ia berhasil meraih empat gelar juara lagi sebagai pelatih kepala.

Yang pertama diraih pada 2015, setahun setelah kedatangannya di San Francisco. Ia mewarisi skuad yang dipenuhi bintang, namun membutuhkan sistem baru untuk mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata.

Kerr mencari inspirasi dari olahraga bola lainnya, dengan Guardiola dianggap sebagai panutan yang sempurna untuk diikuti oleh para bos lainnya. Ia menikmati kesuksesan di tingkat domestik dan kontinental saat memiliki Messi dan kawan-kawan di bawah asuhannya.

Warriors berusaha menerapkan cetak biru taktis serupa di bawah bimbingan Kerr, dengan Curry dan Thompson di antara mereka yang diminta untuk bermain dengan intensitas lebih tinggi - memungkinkan bola berpindah lebih cepat dan bergerak ke area serangan di mana poin lebih mudah diraih.