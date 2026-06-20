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Terungkap: Bagaimana kepindahan Curtis Jones ke Inter bergantung pada apakah Man City merekrut Elliot Anderson, sementara gelandang Liverpool itu menunggu efek domino transfer terjadi
Nilai pemicu sebesar £130 juta untuk kesepakatan tersebut
Kunci dari aktivitas transfer musim panas Inter mungkin berada di tangan City dan Forest. Di tengah-tengah jalinan yang rumit ini terdapat Elliot Anderson, gelandang Forest berusia 23 tahun yang telah menjadi objek persaingan penawaran yang sengit. Saat ini membela Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia, nilai pasar Anderson melonjak tajam setelah menampilkan musim yang gemilang di Liga Premier.
City memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya, meskipun tawaran sebesar £120 juta yang mereka ajukan baru-baru ini ditolak oleh Forest. Forest bersikeras meminta biaya transfer rekor Inggris, dan jika City berhasil menutupi selisih harga tersebut, keuntungan besar yang diperoleh Forest akan memicu reaksi berantai di seluruh benua.
- Getty Images Sport
Frattesi berupaya memberi ruang
Jika City berhasil merealisasikan transfer besar-besaran Anderson, Forest akan segera melirik pasar Serie A untuk mencari penggantinya, demikian dilaporkan Gazzetta dello Sport. Klub Liga Premier tersebut telah lama menaruh minat pada Davide Frattesi, dan masuknya dana dari kesepakatan dengan City akan memberi mereka dana yang diperlukan untuk memenuhi penawaran harga yang diajukan Inter. Meskipun Inter saat ini menilai pemain internasional Italia tersebut sebesar €30 juta, keraguan Forest sebelumnya semata-mata disebabkan oleh pertimbangan finansial.
Bagi Inter, hengkangnya Frattesi merupakan pengorbanan penting yang diperlukan untuk menyeimbangkan pembukuan dan mendanai target-target prioritas mereka sendiri. Dengan menghilangkan gaji Frattesi dan memperoleh biaya transfer yang signifikan, para direktur Nerazzurri, Piero Ausilio dan Giuseppe Marotta, dapat kembali ke meja perundingan dengan Liverpool untuk mencapai tujuan utama mereka di lini tengah.
Memperkecil selisih poin dengan Liverpool
Jones tetap menjadi target utama Inter, namun negosiasi dengan Liverpool berjalan lambat akibat perbedaan penilaian harga. Klub raksasa Italia itu baru-baru ini melihat tawaran sebesar €20 juta ditolak oleh petinggi Anfield, yang bersikeras meminta biaya transfer sekitar €30 juta. Liverpool juga dilaporkan bersikeras untuk memasukkan klausul bagi hasil penjualan yang signifikan dalam kesepakatan apa pun untuk pemain lulusan akademi tersebut, yang telah menghabiskan seluruh kariernya di Merseyside.
Dana yang diperoleh dari kepindahan Frattesi ke City Ground akan memungkinkan Inter untuk memenuhi persis harga yang diminta Liverpool sebesar €30 juta. Dengan sang pemain yang dilaporkan terbuka terhadap tantangan baru di Italia dan kesempatan untuk bermain di Liga Champions di Milan, detail teknis kesepakatan tersebut — khususnya persentase dari penjualan kembali di masa depan — tetap menjadi rintangan terakhir setelah dana tersebut terjamin.
- AFP
Jones, yang setia pada satu klub, mengincar kepindahan ke klub Italia yang dominan
Jones memainkan peran penting dalam musim 2025–26 Liverpool, dengan tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi serta mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist. Jones telah menghabiskan seluruh kariernya di Anfield, setelah bergabung dengan akademi klub tersebut saat berusia sembilan tahun sebelum melakukan debut kompetitifnya bersama The Reds pada 2019.
Jika transfer ini terwujud, gelandang tersebut akan bergabung dengan tim yang secara mutlak mendominasi sepak bola Italia musim lalu, mengakhiri musim domestik yang spektakuler dengan meraih gelar Serie A dan Coppa Italia.