Terungkap: Bagaimana kepindahan Curtis Jones ke Inter bergantung pada apakah Man City merekrut Elliot Anderson, sementara gelandang Liverpool itu menunggu efek domino transfer terjadi

Kunci dari aktivitas transfer musim panas Inter mungkin berada di tangan City dan Forest. Di tengah-tengah jalinan yang rumit ini terdapat Elliot Anderson, gelandang Forest berusia 23 tahun yang telah menjadi objek persaingan penawaran yang sengit. Saat ini membela Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia, nilai pasar Anderson melonjak tajam setelah menampilkan musim yang gemilang di Liga Premier.

City memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya, meskipun tawaran sebesar £120 juta yang mereka ajukan baru-baru ini ditolak oleh Forest. Forest bersikeras meminta biaya transfer rekor Inggris, dan jika City berhasil menutupi selisih harga tersebut, keuntungan besar yang diperoleh Forest akan memicu reaksi berantai di seluruh benua.