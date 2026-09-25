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Terungkap: Bagaimana Inter Milan hampir merekrut Federico Chiesa dari Liverpool dalam manuver transfer musim panas yang mengejutkan
Rencana rahasia Inter pada musim panas ini
Inter meletakkan dasar untuk melakukan manuver sensasional dengan merekrut Chiesa, pemain buangan Liverpool, pada jendela transfer musim panas. Menurut Fabrizio Romano, pembicaraan di balik layar jauh lebih maju daripada yang sebelumnya diperkirakan di dunia sepakbola.
Raksasa Italia itu mengidentifikasi pemain 28 tahun tersebut sebagai opsi murah untuk memperkuat lini serang mereka. Inter diam-diam percaya diri bisa menuntaskan kesepakatan untuk menyelamatkan sang penyerang dari mimpi buruknya di Inggris. Namun, kepindahan itu sepenuhnya bergantung pada bisnis pemain keluar yang pada akhirnya gagal terwujud sebelum tenggat waktu berlalu.
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Domino transfer yang terhenti
Romano, berbicara melalui Tuttomercatoweb, mengklaim Inter telah menyiapkan Chiesa sebagai pengganti langsung untuk Luis Henrique. Klub itu sepenuhnya siap melepas pemain Brasil tersebut jika Roma menegaskan minat mereka dengan tawaran resmi.
Kegagalan Roma mencapai kesepakatan membuat seluruh rangkaian transfer itu runtuh pada detik-detik terakhir. Akibatnya, Henrique tetap bersama klubnya saat ini hanya setahun setelah kedatangannya dari Marseille senilai €22,8 juta plus bonus. Keputusan bertahan yang tak terduga ini langsung menutup pintu bagi kepulangan Chiesa ke tanah airnya yang sangat dinantikan.
Tetap teguh di Anfield
Meski situasinya di klub sangat sulit, Chiesa tetap bersikeras bahwa ia tidak ingin meninggalkan Liverpool. Winger itu sangat kesulitan mendapatkan waktu bermain yang berarti sejak kepindahan besarnya dari Juventus pada 2024.
Namun, pemain internasional Italia itu menolak mempertimbangkan kepergian lebih cepat pada bursa transfer musim panas. Tekad kuatnya untuk membuktikan diri di Merseyside sejauh ini belum membuahkan banyak hasil. Sebaliknya, ia justru sepenuhnya tersisih dari skuad tim utama saat rekan-rekan setimnya bersaing di berbagai kompetisi domestik dan Eropa.
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Apa langkah berikutnya untuk Chiesa?
Penolakan Chiesa yang tak tergoyahkan untuk pergi memaksanya menghadapi kenyataan pahit musim ini. Penyerang itu dicoret tanpa basa-basi dari daftar skuad Liga Champions Liverpool, mengirimkan pesan jelas bahwa ia tidak punya tempat dalam rencana klub untuk waktu dekat.
Kepergian pada Januari kini tampak sebagai solusi paling logis bagi semua pihak yang terlibat. Bursa transfer pertengahan musim menjadi jalur penyelamat yang vital untuk menghidupkan kembali kariernya yang sedang mandek. Jika sang penyerang akhirnya melunak dan menerima bahwa babnya di Premier League harus berakhir, transfer pada musim dingin tetap sangat mungkin terjadi.
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