Inter meletakkan dasar untuk melakukan manuver sensasional dengan merekrut Chiesa, pemain buangan Liverpool, pada jendela transfer musim panas. Menurut Fabrizio Romano, pembicaraan di balik layar jauh lebih maju daripada yang sebelumnya diperkirakan di dunia sepakbola.

Raksasa Italia itu mengidentifikasi pemain 28 tahun tersebut sebagai opsi murah untuk memperkuat lini serang mereka. Inter diam-diam percaya diri bisa menuntaskan kesepakatan untuk menyelamatkan sang penyerang dari mimpi buruknya di Inggris. Namun, kepindahan itu sepenuhnya bergantung pada bisnis pemain keluar yang pada akhirnya gagal terwujud sebelum tenggat waktu berlalu.