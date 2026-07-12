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Terungkap: Bagaimana ibu Jude Bellingham membantunya menghindari kartu kuning yang bisa berakibat fatal, yang seharusnya membuat bintang Real Madrid itu absen dalam laga semifinal Piala Dunia Inggris melawan Lionel Messi dan Argentina
Ibu memang yang paling tahu bagi pahlawan Three Lions
Bellingham memasuki laga perempat final dalam situasi yang sangat rawan dari segi disiplin, karena ia tahu bahwa kartu kuning lagi akan memicu skorsing otomatis untuk babak berikutnya. Namun, pemain berusia 23 tahun itu berhasil melewati pertandingan yang memanas di tengah kelembapan Florida tanpa mendapat kartu kuning, dan ia mengaitkan kedisiplinannya itu dengan nasihat ibunya selama seminggu.
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, gelandang tersebut menjelaskan: "Ibu saya sudah mengingatkan saya sepanjang minggu ini untuk menjaga ucapan, menjaga tekel, menjaga ekspresi wajah, dan mengendalikan emosi. Jadi ya, saya rasa dia terus menanamkan hal itu ke dalam diri saya sepanjang minggu agar berhati-hati terhadap kartu kuning. Dan sejujurnya, ketika Anda bermain dengan cara yang benar—dan ini pujian untuk wasit, dia sangat profesional—dia tetap membiarkan Anda berkomunikasi dengan cara yang sopan. Banyak wasit yang tidak mengizinkan hal itu. Jadi, menurutku ketika aku bisa menemukan keseimbangan yang tepat, dan ada wasit yang bersedia mendengarkan, semuanya jadi jauh lebih mudah. Dan pada akhirnya, ini hanyalah pertandingan sepak bola yang sangat kompetitif, dan untungnya aku berhasil melewatinya."
- Getty Images Sport
Persaingan perebutan Sepatu Emas semakin memanas di Miami
Di luar kesuksesannya dalam hal disiplin, Bellingham—seperti yang sudah diduga—menjadi penentu di lapangan. Dua golnya melawan Norwegia membuatnya menyamai kapten Harry Kane dengan total enam gol di turnamen ini, yang secara kokoh menempatkannya sebagai salah satu kandidat peraih Bola Emas dan membuatnya hanya tertinggal dua gol dari para pencetak gol terbanyak, Kylian Mbappé dan Lionel Messi.
Mantan pemain muda berbakat Birmingham City ini mengakui bahwa performa terbaiknya saat ini terasa seperti dongeng. "Sejujurnya, mungkin sedikit di luar dugaan," kata Bellingham ketika ditanya apakah ia mengharapkan dampak sebesar itu. "Saya memang seorang pemuda yang percaya diri, tapi saya rasa tidak ada yang tidur di malam hari sambil memimpikan pertandingan seperti itu. Senang rasanya bisa memberikan dampak dan membantu tim saya. Tapi, ya ampun, betapa kerasnya usaha para rekan setim saya di lapangan. Saya sangat bangga melihat bagaimana mereka terus berjuang, terlepas dari situasi apa pun yang kami hadapi."
Bellingham membalas kritik terhadap Tuchel
Meskipun meraih kemenangan, manajer Thomas Tuchel memberikan penilaian yang mengejutkan karena begitu blak-blakan terhadap penampilan tim, dengan menyebut penampilan tersebut “ceroboh.” Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap aspek teknis di Miami, namun Bellingham memberikan tanggapan yang meremehkan, seolah-olah menyiratkan bahwa sang manajer mungkin tidak memahami betapa sulitnya tugas yang sedang dihadapi.
"Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti itu melawan Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth," kata Bellingham. "Itu bukanlah tim yang mudah untuk dihadapi. Jadi, saya pikir kami telah berusaha menciptakan suasana yang positif. Kita harus terus melakukannya menjelang babak empat besar. Saya tidak bisa cukup memuji para rekan setim. Anda tidak akan selalu menang dalam setiap pertandingan, hanya dengan mengoper bola dan melakukan seribu umpan. Terkadang Anda harus menang dengan cara yang tidak indah, dan kami telah melakukannya lagi malam ini."
- Getty Images Sport
Keunggulan psikologis menjelang laga melawan Argentina
Kemenangan atas Norwegia mengikuti pola yang serupa dengan kemenangan Inggris atas Meksiko di babak 16 besar, namun Bellingham meyakini bahwa ketangguhan mental yang ditunjukkan di babak perempat final berada di level yang berbeda. Ia menyoroti kemampuan tim dalam mengatasi rintangan di lingkungan turnamen sebagai aset paling berharga mereka.
"Pertandingan ini terbagi menjadi banyak aspek yang berbeda," pungkasnya. "Kamu tahu, sebagian berkaitan dengan aspek teknis dan taktis, namun bagi saya, yang paling penting adalah aspek psikologis—bagaimana kamu mengatasi kemunduran dan menghadapi kesulitan. Tim ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka mampu melakukannya, dan itu adalah keterampilan serta sifat yang sangat berharga untuk dimiliki saat memasuki tahap selanjutnya dalam turnamen ini." Inggris kini bersiap menghadapi Argentina asuhan Messi dalam ulangan salah satu rivalitas paling ikonik dalam sepak bola internasional.
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