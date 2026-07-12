Terungkap: Bagaimana ibu Jude Bellingham membantunya menghindari kartu kuning yang bisa berakibat fatal, yang seharusnya membuat bintang Real Madrid itu absen dalam laga semifinal Piala Dunia Inggris melawan Lionel Messi dan Argentina

Bellingham memasuki laga perempat final dalam situasi yang sangat rawan dari segi disiplin, karena ia tahu bahwa kartu kuning lagi akan memicu skorsing otomatis untuk babak berikutnya. Namun, pemain berusia 23 tahun itu berhasil melewati pertandingan yang memanas di tengah kelembapan Florida tanpa mendapat kartu kuning, dan ia mengaitkan kedisiplinannya itu dengan nasihat ibunya selama seminggu.

Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, gelandang tersebut menjelaskan: "Ibu saya sudah mengingatkan saya sepanjang minggu ini untuk menjaga ucapan, menjaga tekel, menjaga ekspresi wajah, dan mengendalikan emosi. Jadi ya, saya rasa dia terus menanamkan hal itu ke dalam diri saya sepanjang minggu agar berhati-hati terhadap kartu kuning. Dan sejujurnya, ketika Anda bermain dengan cara yang benar—dan ini pujian untuk wasit, dia sangat profesional—dia tetap membiarkan Anda berkomunikasi dengan cara yang sopan. Banyak wasit yang tidak mengizinkan hal itu. Jadi, menurutku ketika aku bisa menemukan keseimbangan yang tepat, dan ada wasit yang bersedia mendengarkan, semuanya jadi jauh lebih mudah. Dan pada akhirnya, ini hanyalah pertandingan sepak bola yang sangat kompetitif, dan untungnya aku berhasil melewatinya."



