Terungkap: Bagaimana Chelsea yang sedang terpuruk MASIH bisa lolos ke Liga Champions - namun mereka membutuhkan bantuan besar dari Aston Villa
Penjelasan mengenai peluang tipis Chelsea di Liga Champions
Chelsea menelan kekalahan 3-0 di kandang dari Nottingham Forest pada Senin malam, yang membuat mereka kini berada di peringkat kesembilan klasemen Liga Premier. Dengan hanya tersisa tiga pertandingan di musim ini, The Blues tertinggal sepuluh poin dari lima besar dan tidak lagi bisa lolos melalui peringkat liga reguler. Namun, masih ada jalan yang rumit untuk lolos ke kompetisi teratas Eropa. Chelsea harus finis di peringkat keenam dan bergantung pada serangkaian hasil tertentu di kompetisi Eropa lainnya.
Berdasarkan sistem European Performance Spots UEFA, liga dengan performa kolektif terkuat dapat menerima satu tempat tambahan di Liga Champions. Ini berarti bahwa tim yang menempati posisi keenam di Inggris dapat lolos jika pemenang Liga Europa juga finis di lima besar Liga Premier.
Aston Villa memegang kuncinya
Harapan Chelsea pada dasarnya bergantung pada Unai Emery dan Aston Villa. Klub asal Midlands ini masih memburu gelar Liga Europa sambil duduk nyaman di lima besar klasemen Liga Premier. Jika Villa menjuarai kompetisi tersebut dan juga finis di lima besar liga domestik, tiket Liga Champions yang mereka raih melalui Liga Europa akan menggeser kuota "European Performance Spot" ke peringkat yang lebih rendah dalam klasemen. Hal itu akan memungkinkan tim yang finis di posisi keenam untuk lolos ke Liga Champions.
Namun, Villa masih harus berjuang untuk mencapai final. Mereka harus terlebih dahulu membalikkan defisit agregat 1–0 melawan Nottingham Forest di leg kedua semifinal sebelum berpotensi bertemu Freiburg atau Braga di final.
McFarlane menegaskan bahwa Chelsea tetap bersemangat
Manajer sementara Calum McFarlane tidak terlalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan matematis dan menegaskan bahwa skuadnya tetap fokus untuk mengakhiri musim dengan gemilang. Pelatih sementara itu juga menekankan bahwa fokus utamanya saat ini tetap pada peningkatan performa, bukan menghitung skenario-skenario yang mungkin terjadi.
"Ya, saya mengenal para pemain ini," katanya, seperti dikutip Football London. "Saya sudah mengenal mereka cukup lama dan mereka sangat termotivasi. Mereka menginginkan yang terbaik untuk diri mereka sendiri, mereka menginginkan yang terbaik untuk klub ini, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencoba memenangkan setiap pertandingan yang bisa kami menangkan mulai sekarang hingga akhir musim.
"Yang bisa kami fokuskan saat ini dan yang bisa saya fokuskan saat ini adalah kami akan berlatih besok, kami akan meninjau pertandingan. Kami akan mencoba mencari tahu alasannya dan memastikan level performa lebih tinggi saat menghadapi Liverpool lima hari lagi. Saya tidak melihat gambaran besarnya, alasannya, ini tentang saat ini dan memanfaatkan momen saat ini."
Chelsea harus menang dan berharap
Meskipun Villa tampil bagus di kompetisi Eropa, Chelsea harus terlebih dahulu naik peringkat di klasemen. The Blues tertinggal empat poin dari Bournemouth yang berada di peringkat keenam, dengan Brentford dan Brighton juga berada di atas mereka. Persaingan sangat ketat. Everton, Fulham, dan Sunderland masih berada dalam jangkauan, sehingga Chelsea hampir tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan di pekan-pekan terakhir musim ini. Hanya dengan menyalip beberapa rival - dan mendapat bantuan dari Aston Villa di kompetisi Eropa - The Blues dapat mempertahankan impian mereka yang tampaknya mustahil untuk lolos ke Liga Champions.
Chelsea akan menghadapi Liverpool, Tottenham, dan Sunderland dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Premier, sementara mereka juga dijadwalkan bertanding di final Piala FA melawan Manchester City pada 16 Mei.