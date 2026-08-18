Meski mendapat minat besar dari juara bertahan Serie A, Inter, pada awal bursa transfer, Chalobah merasa bahwa proyek di Como menawarkan peluang unik untuk membangun warisan. Pemain berusia 27 tahun itu, yang keluar-masuk tim utama di bawah berbagai manajer di Stamford Bridge, merasa kepindahan ini adalah langkah yang tepat untuk perkembangannya.

"Dia (Fabregas) punya peran yang sangat besar. Dia menjelaskan apa yang dia inginkan, cara dia melihat klub ini dan bagaimana dia melihat saya cocok di klub ini serta bagaimana saya bisa membantu, dengan banyak pengalaman, fisik yang kuat, juga jiwa kepemimpinan," kata Chalobah dalam wawancara dengan BBC Sport.

"Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, ini adalah keputusan yang sangat matang dan sulit. Tapi saya pikir, seperti yang saya katakan, lintasan klub ini dan arah yang ditujunya, lalu berbicara dengan manajer, serta keinginan untuk menjadi bagian dari cerita ini. Saya sangat antusias untuk babak baru dalam perjalanan indah yang sudah saya jalani sejauh ini," tambahnya.