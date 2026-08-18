Every Second Media
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Bagaimana Cesc Fabregas meyakinkan Trevoh Chalobah untuk meninggalkan Chelsea demi proyek Como yang 'ambisius' alih-alih Inter
Faktor Fabregas dalam kepindahan ke Serie A
Chalobah secara resmi telah mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Chelsea, dengan menuntaskan kepindahan permanen ke klub Italia Como dengan biaya tetap sebesar €30 juta ditambah bonus. Bek tersebut mengungkapkan bahwa pelatih kepala Como, Fabregas, adalah sosok kunci yang meyakinkannya untuk menolak minat dari Inter dan bergabung dengan tim Giuseppe Sinigaglia.
- Getty Images Sport
Memilih cerita di atas klub-klub raksasa
Meski mendapat minat besar dari juara bertahan Serie A, Inter, pada awal bursa transfer, Chalobah merasa bahwa proyek di Como menawarkan peluang unik untuk membangun warisan. Pemain berusia 27 tahun itu, yang keluar-masuk tim utama di bawah berbagai manajer di Stamford Bridge, merasa kepindahan ini adalah langkah yang tepat untuk perkembangannya.
"Dia (Fabregas) punya peran yang sangat besar. Dia menjelaskan apa yang dia inginkan, cara dia melihat klub ini dan bagaimana dia melihat saya cocok di klub ini serta bagaimana saya bisa membantu, dengan banyak pengalaman, fisik yang kuat, juga jiwa kepemimpinan," kata Chalobah dalam wawancara dengan BBC Sport.
"Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, ini adalah keputusan yang sangat matang dan sulit. Tapi saya pikir, seperti yang saya katakan, lintasan klub ini dan arah yang ditujunya, lalu berbicara dengan manajer, serta keinginan untuk menjadi bagian dari cerita ini. Saya sangat antusias untuk babak baru dalam perjalanan indah yang sudah saya jalani sejauh ini," tambahnya.
Perpisahan terakhir dengan Stamford Bridge
Chalobah meninggalkan Chelsea setelah bergabung sejak level U-9, setelah mencatatkan 151 penampilan kompetitif untuk klub tersebut. Terlepas dari tantangan dalam beberapa musim terakhir, termasuk masa peminjaman sementara ke Crystal Palace yang pada akhirnya dipanggil kembali, ia tetap menjadi pendukung setia Chelsea. Ia mengungkapkan kebanggaan besar atas perjalanannya dari akademi hingga mengangkat trofi seperti Piala Dunia Antarklub bersama tim senior.
"Saya selalu ingin bermain untuk Chelsea apa pun keadaannya," tambah pemain internasional Inggris itu. "Saya selalu percaya bahwa saya bisa melakukannya. Saya bersyukur atas setiap kemunduran, setiap tantangan, setiap trofi yang saya menangkan. Saya telah memenangi beberapa hal di sana dan itu adalah klub tempat saya berkembang serta belajar banyak.
"Datang sebagai anak laki-laki muda lalu pergi sebagai seorang pria, saya benar-benar senang dengan karier saya di sana. Saya akan selalu terus mengibarkan bendera biru. Saya akan mendukung mereka, saya akan menyaksikan mereka musim ini dan mereka akan selalu ada di hati saya."
- Getty Images Sport
Refleksi Piala Dunia dan ketangguhan
Kepindahan ke Italia itu terjadi setelah musim panas ketika Chalobah mendapat panggilan terlambat ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Meski Inggris mengalami kekalahan menyakitkan di semifinal, mereka menutup turnamen dengan hasil positif lewat kemenangan 6-4 atas Prancis dalam perebutan tempat ketiga.
Merefleksikan akhir yang pahit-manis itu, Chalobah menyimpulkan: "Tak ada yang ingin finis di peringkat ketiga. Anda hanya terpaut satu langkah dari final. Itu jelas berat bagi para pemain. Itu benar-benar memukul kami selama beberapa hari. Anda tahu betapa keras para pemain bekerja, bagaimana mereka percaya bahwa kami bisa memenanginya. Dan ya, kami sangat dekat. Tetapi kami belajar dari ini dan bangga dengan apa yang telah kami lakukan dan capai."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami