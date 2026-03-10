Terungkap: Bagaimana Bayern Munich berencana mengakhiri pembicaraan transfer Harry Kane setelah pembaruan perpanjangan kontrak untuk striker yang telah mencetak 500 gol

BILD melaporkan bahwa Bayern sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan "awal" di sana. Mereka menambahkan bahwa, dengan nilai Kane bagi tim yang akan diakui melalui kenaikan gaji: "Pihak manajemen klub ingin menekankan nilai besarnya bagi tim dan siap memberikan kenaikan gaji kepada bintang terbesar liga tersebut sebelum waktunya."

Bayern mengambil tindakan tegas setelah melihat raksasa La Liga Barcelona dikaitkan dengan upaya mengejutkan untuk merekrut Kane. Seorang calon presiden di Camp Nou, Xavi Vilajoana, mengklaim bahwa dia akan berusaha merekrut Kane jika terpilih di Catalunya.

Pemain itu sendiri berusaha menepis rumor tersebut, dengan striker berusia 32 tahun itu mengatakan: “Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tapi mereka belum mengatakan apa-apa kepada saya. Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan waktu saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian.”

CFBayernInsider melaporkan bahwa hubungan dengan Barcelona “tidak benar”, dengan perwakilan Kane belum menerima kontak resmi dari Blaugrana. Mereka menganggap pernyataan Vilajoana sebagai langkah strategis dalam upaya berkelanjutan untuk merebut kekuasaan dari Joan Laporta.