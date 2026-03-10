Getty
Terungkap: Bagaimana Bayern Munich berencana mengakhiri pembicaraan transfer Harry Kane setelah pembaruan perpanjangan kontrak untuk striker yang telah mencetak 500 gol
Ketika klausul keluar senilai £57 juta dalam kontrak Kane berakhir
Saat ini, Kane hanya terikat kontrak di Allianz Arena hingga musim panas 2027. Pada suatu tahap, terungkap bahwa pihak-pihak di luar Bundesliga dapat memulai pembicaraan jika mereka mengajukan tawaran sebesar £57 juta ($77 juta).
Tidak ada tawaran yang masuk, dan klausul transfer tersebut dinonaktifkan pada akhir jendela transfer musim dingin 2026. Siapa pun yang ingin memboyong Kane dari Bavaria kini harus membayar berapa pun yang diminta Bayern untuk striker andalan mereka, No.9.
Juara Bundesliga saat ini - yang telah membantu Kane mengangkat trofi legendarisnya - tidak berniat untuk menyetujui penjualan. Sebaliknya, mereka sedang mempertimbangkan opsi untuk mempertahankan penyerang produktif tersebut di klub hingga setelah akhir musim depan.
Bagaimana Bayern berencana untuk menangkis minat terhadap Kane.
BILD melaporkan bahwa Bayern sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan "awal" di sana. Mereka menambahkan bahwa, dengan nilai Kane bagi tim yang akan diakui melalui kenaikan gaji: "Pihak manajemen klub ingin menekankan nilai besarnya bagi tim dan siap memberikan kenaikan gaji kepada bintang terbesar liga tersebut sebelum waktunya."
Bayern mengambil tindakan tegas setelah melihat raksasa La Liga Barcelona dikaitkan dengan upaya mengejutkan untuk merekrut Kane. Seorang calon presiden di Camp Nou, Xavi Vilajoana, mengklaim bahwa dia akan berusaha merekrut Kane jika terpilih di Catalunya.
Pemain itu sendiri berusaha menepis rumor tersebut, dengan striker berusia 32 tahun itu mengatakan: “Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tapi mereka belum mengatakan apa-apa kepada saya. Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan waktu saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian.”
CFBayernInsider melaporkan bahwa hubungan dengan Barcelona “tidak benar”, dengan perwakilan Kane belum menerima kontak resmi dari Blaugrana. Mereka menganggap pernyataan Vilajoana sebagai langkah strategis dalam upaya berkelanjutan untuk merebut kekuasaan dari Joan Laporta.
Mengapa Bayern bertekad untuk menyetujui persyaratan baru.
Bayern didesak untuk segera mengakhiri spekulasi yang tidak diinginkan. Para tokoh terkemuka di Allianz Arena berharap Kane akan mengikat masa depannya dengan klub - mengingat ia telah menetap di Jerman bersama istrinya Kate dan empat anak mereka.
Legenda klub Lothar Matthaus telah menjelaskan kepada acara Sky90 – die Fußballdebatte tentang posisi khusus Kane dan mengapa ia harus dipertahankan: “Sekarang ia meraih gelar demi gelar, sesuatu yang tidak ia lakukan sebelumnya di Inggris. Jadi saya tidak melihat alasan mengapa Harry Kane harus meninggalkan klub ini atau lingkungannya. Kontraknya akan diperpanjang. Saya yakin akan hal itu.
“Dia tahu apa yang dia miliki dalam pelatihnya (Vincent Kompany); dia membalas kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya. Dia bermain dalam tim yang berfungsi dengan baik. Siapa yang tahu apakah dia akan bersinar di tempat lain? Siapa yang tahu apakah dia bisa bermain sebaik di sini di bawah Kompany?
“Dia adalah merek global, dia adalah David Beckham kedua karena semua orang di dunia mengenalnya. Dia tidak memiliki musuh – tidak di Frankfurt, tidak di Dortmund.”
Apakah Kane mengalami cedera selama musim terproduktifnya di Bayern?
Kane, yang akan memimpin Inggris ke final Piala Dunia 2026 musim panas ini sebagai kapten timnasnya, telah mencetak 45 gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi musim ini - pencapaian terbaiknya sejak bergabung dengan Bayern dari Tottenham sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub London Utara tersebut.
Dia baru-baru ini mengalami cedera yang tidak tepat waktu, yang mengancam akan menghalanginya untuk mengejar rekor Robert Lewandowski dengan 41 gol dalam satu musim Bundesliga, tetapi diharapkan akan kembali bersaing untuk mendapatkan waktu bermain dalam laga babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta pada Selasa.
