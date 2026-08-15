AFP
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Terungkap: Bagaimana Barcelona 'mengakali' Manchester City sebesar €18 juta dalam transfer Ferran Torres ke PSG
Barcelona sepakat menjual Torres seharga €50 juta
Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk transfer Torres. Klub Paris itu akan membayar biaya sekitar €50 juta tanpa add-on. Kepindahan ini akan membuat pemenang Piala Dunia 2026 itu bereuni dengan mantan manajer tim nasionalnya, Luis Enrique, di Parc des Princes. Meski penting dalam kampanye juara Barcelona musim lalu, raksasa Spanyol itu memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya, yang akan berakhir tahun depan.
- Getty Images
Struktur kesepakatan cerdik menghemat €18 juta
Struktur strategis dalam kesepakatan ini memungkinkan Barcelona menghindari pembayaran hingga €18 juta kepada klub lama Torres, Manchester City, menurut The Athletic. Saat Barcelona merekrut pemain Spanyol itu dari Manchester City pada Januari 2022 dengan nilai €55 juta plus €10 juta dalam bentuk add-on, syarat-syarat tertentu dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut.
Seandainya Barcelona memperpanjang kontraknya, mereka akan berutang tambahan €8 juta kepada Manchester City. Dengan membiarkan kontraknya memasuki tahun terakhir tanpa perpanjangan, kewajiban finansial itu hilang sepenuhnya.
Menghindari klausul penjualan ulang City
Barcelona juga berhasil mengakali klausul biaya penjualan kembali besar yang dinegosiasikan City saat transfer awal pada 2022. City berhak atas bonus penjualan kembali sebesar €10 juta jika penyerang itu dijual seharga €55 juta atau lebih. Dengan membatasi biaya transfer PSG di angka €50 juta, Barcelona mempertahankan seluruh jumlah itu tetap di Catalunya. Manuver finansial tersebut menutup periode luar biasa bagi Torres. Ia menjadi pahlawan nasional di Spanyol pada musim panas ini setelah mencetak gol penentu kemenangan di perpanjangan waktu untuk mengalahkan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia 2026.
- AFP
Bergabung kembali dengan Enrique di PSG
Penyerang itu meninggalkan Barcelona setelah menjalani kampanye impresif dengan mencetak 21 gol dalam 49 penampilan di semua kompetisi untuk membantu mengamankan gelar liga. Torres kini secara resmi menjadi pemain baru PSG dan akan beradaptasi dengan skuad Enrique menjelang musim baru.
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