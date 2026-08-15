Struktur strategis dalam kesepakatan ini memungkinkan Barcelona menghindari pembayaran hingga €18 juta kepada klub lama Torres, Manchester City, menurut The Athletic. Saat Barcelona merekrut pemain Spanyol itu dari Manchester City pada Januari 2022 dengan nilai €55 juta plus €10 juta dalam bentuk add-on, syarat-syarat tertentu dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut.

Seandainya Barcelona memperpanjang kontraknya, mereka akan berutang tambahan €8 juta kepada Manchester City. Dengan membiarkan kontraknya memasuki tahun terakhir tanpa perpanjangan, kewajiban finansial itu hilang sepenuhnya.