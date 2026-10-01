Menjelang akhir 2025, departemen olahraga Barcelona secara resmi menjajaki langkah untuk merekrut pemain Kroasia berusia 24 tahun itu, menurut Mundo Deportivo. Flick aktif mencari tambahan pemain serbabisa, dan Gvardiol sangat cocok dengan kerangka taktik yang diinginkannya. Raksasa Catalan itu mengagumi dominasinya secara fisik, kemampuannya bertahan di ruang terbuka, dan ketenangannya yang luar biasa saat mengalirkan bola dari lini belakang. Yang krusial, kemampuannya berpindah dengan mulus antara bek tengah dan bek kiri akan memberi fleksibilitas besar bagi sistem Blaugrana.

Namun, pendekatan awal mereka langsung menemui jalan buntu. Gvardiol sama sekali tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Premier League. Sementara itu, Manchester City dengan tegas menjelaskan bahwa mereka tidak akan memfasilitasi transfer dalam keadaan apa pun, karena memandang sang pemain sebagai bagian inti dari proyek mereka.



