Getty Images Sport
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Terungkap: Bagaimana Barcelona gagal dalam upaya mengejutkan mereka untuk merekrut bintang Manchester City Josko Gvardiol, dengan alternatif dari Serie A telah diidentifikasi
Upaya pertahanan Barca gagal total
Menjelang akhir 2025, departemen olahraga Barcelona secara resmi menjajaki langkah untuk merekrut pemain Kroasia berusia 24 tahun itu, menurut Mundo Deportivo. Flick aktif mencari tambahan pemain serbabisa, dan Gvardiol sangat cocok dengan kerangka taktik yang diinginkannya. Raksasa Catalan itu mengagumi dominasinya secara fisik, kemampuannya bertahan di ruang terbuka, dan ketenangannya yang luar biasa saat mengalirkan bola dari lini belakang. Yang krusial, kemampuannya berpindah dengan mulus antara bek tengah dan bek kiri akan memberi fleksibilitas besar bagi sistem Blaugrana.
Namun, pendekatan awal mereka langsung menemui jalan buntu. Gvardiol sama sekali tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Premier League. Sementara itu, Manchester City dengan tegas menjelaskan bahwa mereka tidak akan memfasilitasi transfer dalam keadaan apa pun, karena memandang sang pemain sebagai bagian inti dari proyek mereka.
- Getty Images Sport
Manchester City menutup serangan Barcelona
Sikap Manchester City di balik layar sudah sangat tegas. Klub asal Etihad itu bahkan sudah menyusun kontrak baru yang jauh lebih baik untuk memberi penghargaan atas performa gemilang sang bek. Kekuatan finansial ini langsung menghalangi Barcelona untuk mencoba perang tawaran yang realistis, karena City sama sekali tidak berniat membiarkan aset berharganya lepas atau membuat negosiasi menjadi mudah.
Situasi olahraga Gvardiol juga tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ia telah berkembang menjadi sosok reguler yang tak tergantikan selama masa kepelatihan Pep Guardiola dan tetap mempertahankan peran starter yang tak terbantahkan itu setelah kedatangan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala. Kombinasi menit bermain yang terjamin, ambisi meraih gelar, dan tawaran perpanjangan kontrak yang menggiurkan membuat pendekatan Barcelona mati sebelum benar-benar dimulai.
Investigasi keuangan yang membayangi gagal memaksa kepergian
Upaya Barcelona untuk menjajaki kemungkinan itu terjadi ketika Manchester City beroperasi di bawah bayang-bayang berat penyelidikan besar Premier League. Pada saat ketertarikan klub Catalan itu muncul, City menghadapi 115 dakwaan finansial terkait dugaan skema pendanaan terselubung yang dirancang untuk menggelembungkan pendapatan secara artifisial.
Terlepas dari implikasi serius dari kasus yang masih berjalan itu, yang baru-baru ini menghasilkan vonis bersalah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap klub tersebut, gejolak di luar lapangan tidak mengguncang skuad. City dengan tegas membantah tuduhan tersebut sepanjang proses, dan ketidakpastian institusional yang berkepanjangan itu tidak pernah cukup untuk mendorong Gvardiol menuju pintu keluar ketika Barcelona datang.
- AFP
Kontrak baru dan target baru
Kisah ini mencapai kesimpulan mutlaknya pada akhir Juli ketika Gvardiol menandatangani perpanjangan kontrak besar. Kesepakatan baru itu membuatnya tetap di Manchester hingga musim panas 2031, disertai kenaikan gaji yang signifikan yang secara permanen mengakhiri harapan Barcelona untuk melakukan langkah pendekatan di masa depan.
Akibatnya, raksasa Spanyol itu sepenuhnya mengalihkan fokus mereka ke Serie A. Bek tengah Inter, Alessandro Bastoni, kini muncul sebagai alternatif utama Flick. Barcelona harus bertindak tegas di pasar Italia jika mereka ingin akhirnya mengamankan tambahan elite di lini pertahanan yang sangat dibutuhkan skuad mereka.
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