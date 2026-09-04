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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Terungkap: Bagaimana Anthony Gordon memenangi hati ruang ganti Barcelona setelah transfer £70 juta dari Newcastle

A. Gordon
Barcelona
Newcastle United
LaLiga
Premier League

Anthony Gordon menikmati awal yang benar-benar spektakuler bersama Barcelona setelah transfer besarnya pada musim panas dari Newcastle United. Winger internasional Inggris itu tidak hanya memukau para suporter lewat dampak instannya di lapangan, tetapi juga dengan cepat meraih respek mendalam dari rekan-rekan setim barunya di balik layar berkat pendekatannya yang membumi.

  • Dampak instan di Catalunya

    Gordon menuntaskan kepindahan besar ke Barcelona pada awal jendela transfer musim panas, dengan nilai transfer dilaporkan sekitar £69,3 juta. Meski memikul tekanan besar sebagai rekrutan marquee, pemain berusia 25 tahun itu tidak bersikap layaknya seorang superstar dan justru berbaur dengan mulus ke dalam skuad Hansi Flick. Menurut SPORT, rekan-rekan setim barunya terkesan berat oleh kerendahan hati dan profesionalismenya.

    Pemain internasional Inggris itu membuktikan sikap positif tersebut dengan penampilan luar biasa di lapangan. Gordon langsung nyetel dengan mencatatkan dua assist dalam penampilan singkat selama 25 menit pada debutnya melawan Elche. Setelah itu, ia kembali menciptakan satu gol dalam kemenangan telak 5-2 atas Rayo Vallecano lewat umpan backheel yang cerdik.

    Di luar lapangan, Gordon membuat kemajuan besar untuk membenamkan dirinya dalam budaya lokal. Setelah berbicara dalam bahasa Spanyol saat perkenalan resminya pada Mei, winger itu saat ini tengah menjalani pelajaran bahasa intensif. Ia juga bersemangat mempelajari bahasa Katalan untuk semakin mengambil hati petinggi klub dan para suporter.


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    Gordon menjelaskan transisi Spanyol

    Beralih dari Premier League ke La Liga memang membutuhkan penyesuaian, tetapi Gordon merasa ia beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan yang berbeda. Ia meyakini kasta tertinggi Inggris berkembang dalam kekacauan, sedangkan lingkungan barunya menuntut presisi yang jauh lebih tinggi.

    "Saya tidak akan menyangkal bahwa Premier League sangat intens," kata Gordon. "Ritmenya tanpa henti, ada duel fisik di mana-mana, umpan panjang, sepak pojok, dan banyak kontak. Itulah mengapa banyak pemain Inggris percaya itu adalah liga terbaik di dunia."

    Namun, penyerang itu juga cepat menyoroti tuntutan taktis yang ketat dalam sepak bola Spanyol. Ia mencatat bahwa kesalahan teknis jarang dimaafkan di La Liga dibandingkan di tanah kelahirannya.

    "Di Inggris, terkadang intensitas bisa menutupi kesalahan," tambahnya. "Di sini, kontrol pertama yang buruk atau kurangnya konsentrasi dalam penempatan posisi bisa langsung menghukum Anda. Ruangnya lebih sempit, keputusan harus diambil lebih cepat, dan semuanya harus lebih rapi."


  • Meninggalkan St James' Park di belakang

    Merefleksikan proses adaptasinya, Gordon memuji rekan-rekan setimnya atas kesabaran taktis mereka. Ia menyoroti bagaimana Barcelona secara sistematis membongkar blok pertahanan Rayo Vallecano lewat umpan-umpan presisi dari Pedri dan Lamine Yamal, berbeda dengan sepakbola direct yang sering terlihat di Inggris.

    Integrasinya yang sukses di Spanyol menjadi titik balik tajam setelah menjalani periode produktif selama tiga setengah tahun di Newcastle. Gordon meninggalkan St James' Park dengan catatan 39 gol dan 28 assist dalam 152 penampilan untuk Newcastle United.


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    Era baru Newcastle di bawah Jaissle

    Sementara Gordon berkembang pesat dalam sistem Flick yang menuntut, mantan klubnya sedang menjalani awal baru mereka sendiri. Newcastle bergerak untuk menggantikan winger itu dengan Bazoumana Toure yang berusia 20 tahun, meski rekrutan baru tersebut saat ini masih menunggu kesempatan starter reguler di Premier League di belakang Harvey Barnes dan Anthony Elanga.

    Di bawah arahan bos baru Matthias Jaissle, Newcastle United tetap tak terkalahkan dalam laga-laga awal liga mereka. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Liverpool dan meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Tottenham, mereka akan berupaya mempertahankan performa kuat saat Bournemouth bertandang ke Tyneside akhir pekan ini.

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