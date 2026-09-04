Gordon menuntaskan kepindahan besar ke Barcelona pada awal jendela transfer musim panas, dengan nilai transfer dilaporkan sekitar £69,3 juta. Meski memikul tekanan besar sebagai rekrutan marquee, pemain berusia 25 tahun itu tidak bersikap layaknya seorang superstar dan justru berbaur dengan mulus ke dalam skuad Hansi Flick. Menurut SPORT, rekan-rekan setim barunya terkesan berat oleh kerendahan hati dan profesionalismenya.

Pemain internasional Inggris itu membuktikan sikap positif tersebut dengan penampilan luar biasa di lapangan. Gordon langsung nyetel dengan mencatatkan dua assist dalam penampilan singkat selama 25 menit pada debutnya melawan Elche. Setelah itu, ia kembali menciptakan satu gol dalam kemenangan telak 5-2 atas Rayo Vallecano lewat umpan backheel yang cerdik.

Di luar lapangan, Gordon membuat kemajuan besar untuk membenamkan dirinya dalam budaya lokal. Setelah berbicara dalam bahasa Spanyol saat perkenalan resminya pada Mei, winger itu saat ini tengah menjalani pelajaran bahasa intensif. Ia juga bersemangat mempelajari bahasa Katalan untuk semakin mengambil hati petinggi klub dan para suporter.



