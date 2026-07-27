Terungkap: Arsenal siap menjadikan Vinicius Junior sebagai pemain dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah klub jika ia menyelesaikan transfernya dari Real Madrid

Upaya Arsenal untuk mendatangkan Vinicius diperkirakan akan semakin gencar, dengan klub tersebut bersedia menawarkan kontrak terbesar dalam sejarah mereka kepada pemain asal Brasil itu. Untuk meyakinkan sang penyerang agar pindah ke London Utara, The Gunners siap meningkatkan secara drastis gajinya yang saat ini sebesar £400.000 per minggu di Bernabeu, menurut The Telegraph.

Petinggi klub di London Utara sangat ingin membangun kesuksesan terbaru mereka, setelah akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. Memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh kunci seperti Bukayo Saka dengan kontrak senilai sekitar £365.000 per minggu telah menetapkan tolok ukur baru, namun upaya untuk mendatangkan Vinicius akan membawa pengeluaran mereka ke level yang sama sekali baru.



