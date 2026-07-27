Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Arsenal siap menjadikan Vinicius Junior sebagai pemain dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah klub jika ia menyelesaikan transfernya dari Real Madrid
The Gunners merencanakan paket gaji yang memecahkan rekor
Upaya Arsenal untuk mendatangkan Vinicius diperkirakan akan semakin gencar, dengan klub tersebut bersedia menawarkan kontrak terbesar dalam sejarah mereka kepada pemain asal Brasil itu. Untuk meyakinkan sang penyerang agar pindah ke London Utara, The Gunners siap meningkatkan secara drastis gajinya yang saat ini sebesar £400.000 per minggu di Bernabeu, menurut The Telegraph.
Petinggi klub di London Utara sangat ingin membangun kesuksesan terbaru mereka, setelah akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. Memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh kunci seperti Bukayo Saka dengan kontrak senilai sekitar £365.000 per minggu telah menetapkan tolok ukur baru, namun upaya untuk mendatangkan Vinicius akan membawa pengeluaran mereka ke level yang sama sekali baru.
- Getty Images
Real Madrid menetapkan nilai transfer yang sangat tinggi
Meskipun Arsenal siap menawarkan paket gaji bersejarah bagi Vinicius, biaya transfer tetap menjadi kendala. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, telah menetapkan batas finansial yang tegas untuk setiap potensi penjualan penyerang asal Brasil tersebut pada musim panas ini. Los Blancos dilaporkan menuntut paket total senilai €160 juta, termasuk biaya tetap dan variabel berbasis performa, agar bersedia mempertimbangkan untuk melepas sayap bintang mereka.
Perez jarang mengizinkan pemain-pemain yang sangat penting untuk hengkang selama masa puncak karier mereka, tetapi situasinya menjadi rumit karena Vinicius akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini. Dilaporkan telah terjadi kebuntuan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak di ibu kota Spanyol tersebut, dengan spekulasi bahwa sang pemain menginginkan gaji yang setara dengan Kylian Mbappe.
Faktor Mourinho dan Diomande
Yang menambah unsur ketegangan dalam kisah ini adalah kehadiran Jose Mourinho, yang telah kembali ke Real Madrid untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih kepala. Mourinho dilaporkan bersikukuh bahwa ia tidak ingin kehilangan satu pun pemain bintang dari skuadnya saat ia mengejar gelar Piala Eropa ke-16 bagi klub tersebut.
Pelatih asal Portugal itu tetap bersikukuh mempertahankan Vinicius agar lini serangnya tetap utuh, terlepas dari perselisihan yang pernah terjadi di antara mereka. Namun, langkah-langkah yang diambil Real Madrid di balik layar menceritakan kisah yang berbeda. Dengan dilaporkan hampir mencapai kesepakatan senilai lebih dari €100 juta untuk Yan Diomande dari RB Leipzig, raksasa Spanyol ini pada dasarnya sedang mengamankan posisi mereka dan memastikan opsi cadangan langsung jika penyerang asal Brasil itu hengkang.
- Getty
Arteta mengincar pemain sayap yang bisa mengubah jalannya pertandingan
Bagi Mikel Arteta, merekrut pemenang Liga Champions dua kali itu akan menjadi pernyataan niat yang paling kuat. Manajer Arsenal ini telah bertahun-tahun menyingkirkan pemain-pemain bergaji tinggi seperti Mesut Ozil dan Pierre-Emerick Aubameyang untuk membentuk skuad yang berkelanjutan dan termotivasi. Kini, ia yakin fondasi telah siap untuk menyerap seorang bintang global yang mampu meningkatkan potensi tim lebih jauh lagi.
Arsenal saat ini sedang mempersiapkan diri untuk jadwal pramusim yang padat, yang mencakup pertandingan melawan Girona, Real Betis, dan Borussia Dortmund. Menjelang laga Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus, kehadiran talenta kelas dunia seperti Vinicius akan memperkuat upaya mereka mempertahankan gelar juara dan mengokohkan ambisi Eropa mereka untuk musim 2026-27.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami