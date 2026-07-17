Terungkap: Argentina 'terkejut' dengan pergantian pemain yang dilakukan Thomas Tuchel setelah merencanakan strategi untuk menghadapi duo Inggris yang mematikan di semifinal Piala Dunia

Saat berbicara setelah kekalahan tersebut, Tuchel menyoroti perubahan momentum yang tiba-tiba. “Saya belum melihat datanya, tapi saya rasa tepat setelah gol itu, momentum berbalik sepenuhnya dalam hal penguasaan bola dan peluang, dan itu menurun drastis,” katanya. “Kami menjadi terlalu pasif dalam struktur permainan kami. Saya mencoba membantu, bukan agar menjadi lebih pasif dengan formasi lima bek, melainkan agar lebih aktif, lebih cepat keluar ke sayap, dan tidak membuka celah di antara empat bek.

“Kami mendorong semua pemain untuk maju, agar lebih aktif dalam formasi, tapi kami justru kesulitan. Kami tidak bisa lagi memenangkan duel-duel, itulah sebabnya kami mundur semakin dalam, yang sebenarnya bukan rencana kami, tapi itulah yang terjadi.”

Dia menambahkan bahwa menguasai bola “mungkin bukan bagian dari DNA kami seperti halnya dalam DNA Spanyol, Argentina, atau Brasil.”