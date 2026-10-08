Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran 114 regulasi keuangan oleh panel independen. Putusan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sepak bola Inggris, sehingga menimbulkan keraguan atas masa depan sejumlah bintang papan atas di Stadion Etihad. Namun, klub tetap menyatakan tidak bersalah dan telah secara resmi mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Waktu putusan itu bertepatan dengan dimulainya jeda internasional, yang untuk sementara melindungi skuad dari sorotan media yang intens. Tanpa jadwal konferensi pers atau pertandingan dalam dua pekan terakhir, sepak bola domestik kini kembali menjadi pusat perhatian ketika raksasa Manchester itu menavigasi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini di luar lapangan.



