Getty Images Sport
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Terungkap: Apa yang dikatakan Manchester City kepada Gianluigi Donnarumma setelah putusan bersalah dalam kasus pelanggaran finansial saat agen akhirnya buka suara
Manchester City memberikan jaminan di tengah dampak finansial
Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran 114 regulasi keuangan oleh panel independen. Putusan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sepak bola Inggris, sehingga menimbulkan keraguan atas masa depan sejumlah bintang papan atas di Stadion Etihad. Namun, klub tetap menyatakan tidak bersalah dan telah secara resmi mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Waktu putusan itu bertepatan dengan dimulainya jeda internasional, yang untuk sementara melindungi skuad dari sorotan media yang intens. Tanpa jadwal konferensi pers atau pertandingan dalam dua pekan terakhir, sepak bola domestik kini kembali menjadi pusat perhatian ketika raksasa Manchester itu menavigasi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini di luar lapangan.
- Getty Images Sport
Raiola menegaskan tak ada yang berubah untuk Donnarumma
Terlepas dari ketidakpastian seputar status City di kasta tertinggi, perwakilan Donnarumma, Enzo Raiola, menegaskan bahwa sang kiper sama sekali tidak terusik. Penjaga gawang itu tiba di Manchester musim panas lalu dan sudah berbicara langsung dengan jajaran petinggi klub.
"Apakah kekacauan Manchester City akan mengubah sesuatu? Tidak, tidak ada yang akan berubah bagi kami atau bagi Gigio," kata Raiola kepada Radio Napoli Centrale. "Berita seperti ini muncul secara berkala. Klub telah berbicara dengan Gigio dan semua orang tenang."
Raiola menambahkan bahwa fokus langsung saat ini tetap pada urusan di lapangan, dengan mengatakan: "Sekarang ada pertandingan penting melawan Liverpool dan PSG, lalu keadilan olahraga akan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi Gigio telah mendapat jaminan dari Manchester City."
Para rival mengintai saat City tetap menyatakan tak bersalah
Suasana di dalam Etihad tetap penuh perlawanan. Chairman Khaldoon Al Mubarak telah mendesak skuad untuk fokus sepenuhnya pada pertandingan-pertandingan mereka yang akan datang, sementara CEO Ferran Soriano secara terbuka menegaskan kembali bahwa klub sepenuhnya tidak bersalah dan siap melawan dakwaan tersebut. Namun, awan gelap terus membayangi pencapaian City sejak gelar Premier League pertama mereka pada 2012.
Klub-klub rival sudah menyiapkan respons mereka sendiri. Menurut The Telegraph, Liverpool, Manchester United, Arsenal, dan Tottenham semuanya telah diberi tahu tentang putusan bersalah itu sebelum klub-klub lain di liga. Keempat klub ini sudah melayangkan pemberitahuan hukum kepada City untuk mempertahankan hak mereka dalam menuntut kompensasi finansial.
- Getty Images Sport
Sambutan yang tidak bersahabat menanti di Anfield
Tim asuhan Enzo Maresca saat ini berada di puncak Premier League dengan rekor kemenangan sempurna 100 persen, tetapi momentum mereka akan menghadapi ujian berat. Tugas domestik pertama City sejak putusan itu adalah lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, di mana atmosfer yang sangat bermusuhan diperkirakan akan tercipta.
Maresca juga harus menanti dengan cemas kondisi kebugaran Erling Haaland, yang dilindungi dari tugas media pers Norwegia bulan lalu. Penyerang produktif itu meminta untuk ditarik keluar saat laga internasional terakhir Norwegia dan langsung kembali ke Manchester, menambah kekhawatiran cedera baru menjelang rangkaian pertandingan krusial.
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