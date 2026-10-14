Getty Images Sport
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Terungkap: Alasan William Saliba tidak ada dalam foto resmi skuad Arsenal musim 2026/27
Absen dari foto skuad
Saliba sama sekali tidak terlihat dalam foto resmi skuad utama Arsenal musim 2026-27 yang diunggah klub ke media sosial. Mikel Arteta berpose bersama para pemainnya di belakang trofi Liga Primer dan Community Shield di pusat latihan mereka di London Colney.
Para penggemar yang jeli segera menyadari bahwa pemain tim nasional Prancis itu tidak ada dalam foto tahunan tersebut. Ketidakhadirannya langsung memicu kekhawatiran di kalangan pendukung di media sosial, mengingat masalah kebugaran yang masih dialaminya. Saliba telah menepi sejak Juli akibat masalah punggung. Ia mengalami cedera serius itu dan terpaksa ditarik keluar saat negaranya kalah dari Spanyol di semifinal Piala Dunia.
- Getty Images
Arsenal jelaskan ketidakhadirannya yang mendadak
Arsenal segera memberi kepastian kepada para pendukungnya dan meredam spekulasi yang tidak membantu terkait bek andalannya. Klub mengeluarkan pernyataan singkat untuk menjelaskan alasan pasti ketidakhadirannya.
Melalui X, Arsenal menjelaskan: "William Saliba tidak dapat hadir sore ini karena ada janji pemeriksaan medis."
Informasi itu menegaskan bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut hanya menjalani pemeriksaan yang telah dijadwalkan, bukan mengalami kemunduran mendadak. Ia kini meningkatkan intensitas rehabilitasinya menjelang kepulangannya yang sangat dinantikan ke pertandingan bersama tim utama.
Beradaptasi dengan kemunduran akibat cedera
Saliba menjadi bagian penting dari pertahanan Arsenal di bawah Arteta dalam beberapa musim terakhir. Sejak menjalani debut di Liga Primer pada Agustus 2022, ia tampil sebagai sosok dominan dan selalu masuk Tim Terbaik PFA pada setiap musim berikutnya.
Di semua kompetisi, bek tengah itu telah tampil 184 kali untuk klub dan mencetak delapan gol. Ia menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun pada September tahun lalu, yang memastikan masa depannya di London utara hingga 2030.
Saat Saliba absen, rekrutan musim panas Ezri Konsa mengisi posisinya dan membentuk duet yang solid dengan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan. Arteta juga memiliki Cristhian Mosquera dan Piero Hincapie sebagai opsi pelapis yang dapat diandalkan.
- Getty Images Sport
Mengintensifkan proses pemulihan cederanya
Kabar baik bagi Arsenal, pemulihan Saliba sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Bek tersebut tidak memerlukan operasi untuk mengatasi masalah punggungnya dan kini kembali berlatih di lapangan rumput dengan lancar.
Ia menargetkan kembali bermain pada November, saat klub menghadapi jadwal pertandingan musim dingin yang padat. Kembalinya Saliba akan menjadi dorongan besar bagi skuad dalam melanjutkan kiprah mereka musim ini.
Arteta akan mengelola proses kembalinya Saliba ke latihan penuh secara hati-hati dalam beberapa pekan mendatang. Staf medis akan memastikan kondisi fisiknya berada di tingkat terbaik sebelum mengizinkannya tampil untuk pertama kali musim ini.
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