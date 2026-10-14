Saliba sama sekali tidak terlihat dalam foto resmi skuad utama Arsenal musim 2026-27 yang diunggah klub ke media sosial. Mikel Arteta berpose bersama para pemainnya di belakang trofi Liga Primer dan Community Shield di pusat latihan mereka di London Colney.

Para penggemar yang jeli segera menyadari bahwa pemain tim nasional Prancis itu tidak ada dalam foto tahunan tersebut. Ketidakhadirannya langsung memicu kekhawatiran di kalangan pendukung di media sosial, mengingat masalah kebugaran yang masih dialaminya. Saliba telah menepi sejak Juli akibat masalah punggung. Ia mengalami cedera serius itu dan terpaksa ditarik keluar saat negaranya kalah dari Spanyol di semifinal Piala Dunia.