Getty Images
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Alasan utama mengapa Liverpool dan PSG diprediksi menjadi kandidat terkuat untuk mendatangkan Yan Diomande, mengungguli Manchester United dan Bayern
Liverpool dan PSG unggul dalam perburuan Diomande
Liverpool kini berada di urutan terdepan dalam perburuan talenta muda Leipzig, Diomande, seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. The Reds sedang mencari pengganti jangka panjang bagi Mohamed Salah, dan visi mereka terkait pengembangan sang pemain tampaknya sejalan dengan ambisinya sendiri.
Menurut jurnalis Ben Jacobs, Diomande sangat ingin bermain di sayap kanan. Hal tersebut menjadi faktor kunci dalam persaingan transfer ini, dengan Liverpool dan PSG menawarkan proyek yang sangat sesuai dengan peran yang diinginkan pemain asal Pantai Gading tersebut.
Man Utd dan Bayern Munich tetap tertarik, tetapi kedua klub tersebut dilaporkan mempertimbangkan Diomande terutama sebagai opsi di sisi kiri. Pendekatan tersebut telah membantu Liverpool dan PSG memantapkan diri sebagai pesaing utama.
- Getty
Jacobs menjelaskan situasi transfer
Dalam wawancara di podcast Born N' Red, Jacobs memaparkan situasi terkini seputar masa depan sang remaja. Jacobs juga menjelaskan mengapa Liverpool dan PSG saat ini memiliki keunggulan dibandingkan Bayern dan United.
"Yan Diomande tertarik pada Liverpool atau PSG," kata Jacobs. "Namun, kita juga perlu sedikit memperhatikan Bayern, karena fokus Bayern sebelumnya adalah Anthony Gordon - dan Gordon telah pindah ke Barcelona. Jadi, Bayern masih mencari pemain baru.
"Perbedaannya, seperti halnya dengan Man United, adalah bahwa Bayern mengatakan kepada Diomande: ‘mainlah di sisi kiri’, sedangkan Liverpool dan PSG memandang Diomande terutama sebagai pemain sayap kanan. Pada tahap kariernya saat ini, sang pemain lebih memilih bermain di sisi kanan. Jadi, Liverpool dan PSG tampaknya menjadi kandidat terdepan."
Strategi taktis mungkin akan menentukan langkah Diomande selanjutnya
Persaingan untuk mendapatkan Diomande tampaknya lebih berfokus pada penempatan taktis daripada pertimbangan finansial. Meskipun beberapa klub papan atas tertarik pada pemain muda ini, jaminan kesempatan bermain secara reguler di posisi yang ia sukai telah menjadi faktor penentu.
Tim perekrutan Liverpool dan pelatih kepala Arne Slot dilaporkan melihat Diomande sebagai pemain sayap kanan, peran yang serupa dengan yang telah dijalankan Salah dengan sangat sukses di Anfield. PSG memiliki pandangan serupa, sehingga menempatkan kedua klub dalam posisi yang kuat seiring berjalannya persaingan transfer ini.
- Getty Images Sport
Liverpool tetap fokus untuk merekrut target utama mereka
Prioritas utama Liverpool saat ini adalah meyakinkan Diomande bahwa Anfield adalah destinasi ideal untuk tahap selanjutnya dalam kariernya. Rencana klub untuk menempatkannya di sayap kanan bisa jadi sangat penting seiring berlanjutnya pembicaraan.
Jika transfer ini tidak terwujud, Liverpool mungkin akan menjajaki opsi penyerang alternatif. Salah satu nama yang disebutkan adalah Bradley Barcola dari PSG, meskipun pemain asal Prancis itu secara alami lebih nyaman bermain di sayap kiri, yang berarti upaya untuk mendatangkannya akan menjadi langkah yang berbeda dari rencana Liverpool saat ini.