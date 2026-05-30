Liverpool kini berada di urutan terdepan dalam perburuan talenta muda Leipzig, Diomande, seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. The Reds sedang mencari pengganti jangka panjang bagi Mohamed Salah, dan visi mereka terkait pengembangan sang pemain tampaknya sejalan dengan ambisinya sendiri.

Menurut jurnalis Ben Jacobs, Diomande sangat ingin bermain di sayap kanan. Hal tersebut menjadi faktor kunci dalam persaingan transfer ini, dengan Liverpool dan PSG menawarkan proyek yang sangat sesuai dengan peran yang diinginkan pemain asal Pantai Gading tersebut.

Man Utd dan Bayern Munich tetap tertarik, tetapi kedua klub tersebut dilaporkan mempertimbangkan Diomande terutama sebagai opsi di sisi kiri. Pendekatan tersebut telah membantu Liverpool dan PSG memantapkan diri sebagai pesaing utama.