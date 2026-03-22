Keputusan untuk menempatkan Alexander-Arnold di bangku cadangan telah menimbulkan kehebohan di ibu kota Spanyol, namun alasan di balik langkah tersebut murni bersifat disiplin.

Mantan pemain Liverpool itu terlambat datang ke salah satu sesi latihan terakhir pekan ini, yang membuat manajer Alvaro Arbeloa mengambil sikap tegas terhadap bek kanan tersebut, menurut Marca.

Arbeloa lebih mengutamakan kode etik internal ruang ganti daripada keuntungan taktis, dengan memilih untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh skuad. Terlepas dari besarnya arti derby Madrid, sang pelatih merasa perlu untuk menjaga ketertiban dan disiplin, tanpa memandang status sang pemain.