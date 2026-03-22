Terungkap: Alasan Trent Alexander-Arnold Duduk di Bangku Cadangan Saat Real Madrid Bertanding Melawan Atletico
Tindakan disiplin terhadap Arbeloa
Keputusan untuk menempatkan Alexander-Arnold di bangku cadangan telah menimbulkan kehebohan di ibu kota Spanyol, namun alasan di balik langkah tersebut murni bersifat disiplin.
Mantan pemain Liverpool itu terlambat datang ke salah satu sesi latihan terakhir pekan ini, yang membuat manajer Alvaro Arbeloa mengambil sikap tegas terhadap bek kanan tersebut, menurut Marca.
Arbeloa lebih mengutamakan kode etik internal ruang ganti daripada keuntungan taktis, dengan memilih untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh skuad. Terlepas dari besarnya arti derby Madrid, sang pelatih merasa perlu untuk menjaga ketertiban dan disiplin, tanpa memandang status sang pemain.
Carvajal kembali masuk ke starting XI
Dengan Alexander-Arnold yang harus puas duduk di bangku cadangan, bek veteran Dani Carvajal kembali dimasukkan ke dalam susunan pemain inti. Perubahan taktis ini tidak didorong oleh masalah kesehatan atau kekhawatiran cedera yang menimpa pemain asal Inggris tersebut, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari ketidaktepatwaktunya menjelang pertandingan.
Absennya Alexander-Arnold sejak peluit pertama menandai momen penting dalam masa jabatan Arbeloa, yang membuktikan bahwa tidak ada individu yang lebih besar daripada aturan kolektif yang ditetapkan oleh staf pelatih.
Mengikuti model Hansi Flick
Pendekatan tegas yang diterapkan oleh pelatih Real Madrid ini sejalan dengan gaya kepemimpinan yang terlihat di kubu lawan dalam El Clásico. Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, telah dikenal karena taktik kerasnya yang serupa, termasuk hukuman yang terkenal terhadap pemain yang terlambat menghadiri sesi pembicaraan tim atau rapat prapertandingan.
Para pemain seperti Marcus Rashford dan Jules Kounde sebelumnya pernah menghadapi kemarahan Flick karena pelanggaran serupa. Dengan menempatkan bek kanan andalannya di bangku cadangan, Arbeloa memberi sinyal bahwa ia pun percaya kepentingan ruang ganti harus didahulukan daripada kepentingan olahraga di lapangan.
Pilihan susunan pemain Arbeloa menuai kritik
Meskipun posisi bek kanan menjadi sorotan utama, ada beberapa keputusan penting lainnya dalam susunan starting XI Los Blancos. Fran Garcia tetap mempertahankan posisinya di sisi kiri pertahanan meskipun Alvaro Carreras sudah pulih dan siap diturunkan.
Di lini depan, Brahim Diaz melanjutkan kemitraannya dengan Vinicius Junior di lini serang. Hal ini mengejutkan banyak pihak yang mengharapkan Kylian Mbappe kembali ke starting lineup setelah absen belakangan ini, namun pemain Prancis itu harus menunggu giliran dari bangku cadangan bersama Alexander-Arnold.
Iklan