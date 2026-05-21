Terungkap: Alasan Emi Martinez Hampir Mundur dari Final Liga Europa Setelah Insiden Sayang Saat Pemanasan
Insiden cedera dalam sesi pemanasan di Istanbul
Martinez membongkar perjuangan diam-diam melawan cedera yang nyaris membuatnya kehilangan tempat di starting line-up saat melawan Freiburg. Pemain berusia 33 tahun yang pernah menjuarai Piala Dunia itu mengungkapkan bahwa ia mengalami patah jari saat pemanasan prapertandingan, sehingga membutuhkan penanganan segera dari tim medis klub sebelum ia bisa turun ke lapangan di Turki.
Meskipun merasakan ketidaknyamanan yang cukup parah, Martinez tetap bermain penuh selama 90 menit saat Villa meraih kemenangan telak 3-0. Merenungkan insiden tersebut, kiper ini mengakui bahwa ini adalah pengalaman pertamanya, dengan menyatakan: "Hari ini jari saya patah saat pemanasan dan bagi saya, setiap hal buruk pasti membawa sesuatu yang baik. Saya telah melakukan ini sepanjang hidup saya dan akan terus melakukannya. Haruskah saya khawatir? Yah, saya belum pernah mengalami patah jari sebelumnya. Setiap kali saya menangkap bola, bola itu malah meleset ke arah lain. Namun, hal-hal seperti ini harus dilalui, dan saya bangga bisa membela Aston Villa."
Sejarah tercipta meski di tengah penderitaan
Sementara gol-gol dari Youri Tielemans, Emi Buendia, dan Morgan Rogers menjadi penentu di ujung lapangan yang lain, Martinez tetap tampil andal saat dibutuhkan, melakukan dua penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap bersih. Kemenangan ini memastikan trofi Eropa pertama Villa sejak 1982 dan gelar besar pertama mereka dalam tiga dekade, sekaligus mengukuhkan status Unai Emery sebagai spesialis di kompetisi ini.
Kemenangan bersejarah ini memicu perayaan meriah yang membuat sang kiper mengangkat manajernya ke udara. "Apa yang kami raih malam ini sungguh indah. Saya merasa bangga dan perasaan ini terus tumbuh dari pertandingan ke pertandingan," kata Martinez setelah peluit akhir dibunyikan. "Hari ini, saya mencoba mencurahkan seluruh pengalaman saya, dan semua sesi latihan yang tidak pernah dilihat orang akhirnya membuahkan hasil."
Pembuktian kebenaran setelah spekulasi soal transfer
Bagi Martinez, kemenangan ini menandai puncak dari sebuah perjalanan yang nyaris mengambil arah berbeda pada musim panas lalu. Namanya santer dikaitkan dengan kepindahan dari Villa Park, dengan Manchester United dilaporkan menunjukkan minat yang kuat selama jendela transfer yang kacau balau, yang membuatnya sempat dicoret dari skuad.
Namun, saat berbicara menjelang final, mantan pemain Arsenal ini menegaskan bahwa ia tidak menyesali komitmennya terhadap proyek Villa. Mengenang minat sebelumnya dari Old Trafford, ia menyatakan: "Saya adalah pemenang Piala Dunia bersama Aston Villa, saya telah memenangkan dua Golden Gloves bersama Aston Villa. Saya akan selalu dan selamanya mencintai klub ini... Saya sangat bangga tetap bertahan - saya telah membuat pilihan yang tepat." Dengan medali Eropa yang kini menjadi miliknya, keputusan tersebut telah terbukti benar-benar tepat.
Semua mata tertuju pada Piala Dunia
Meskipun jari yang patah itu langsung membuat para pendukung Villa cemas, Martinez meredam kekhawatiran terkait dampaknya terhadap tugasnya di tim nasional. Dengan Argentina yang akan mempertahankan gelar juara dunia mereka di Amerika Utara bulan depan, kiper ini yakin dirinya akan siap memimpin pertahanan sekali lagi.
"Saya sangat gembira. Sekarang, saatnya merayakan bersama rekan-rekan," katanya. "Sesuatu yang sudah lama tidak bisa dilakukan tim ini. Setelah itu, fokus saya akan beralih ke Piala Dunia." Dengan lemari trofi yang kini berisi Piala Dunia, dua Copa America, dan Liga Europa, Martinez telah mengukuhkan statusnya sebagai pemenang beruntun, dengan rekor sempurna karena tidak pernah kalah dalam satu pun final yang pernah ia ikuti.