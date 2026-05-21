Terungkap: Alasan Emi Martinez Hampir Mundur dari Final Liga Europa Setelah Insiden Sayang Saat Pemanasan

Martinez membongkar perjuangan diam-diam melawan cedera yang nyaris membuatnya kehilangan tempat di starting line-up saat melawan Freiburg. Pemain berusia 33 tahun yang pernah menjuarai Piala Dunia itu mengungkapkan bahwa ia mengalami patah jari saat pemanasan prapertandingan, sehingga membutuhkan penanganan segera dari tim medis klub sebelum ia bisa turun ke lapangan di Turki.

Meskipun merasakan ketidaknyamanan yang cukup parah, Martinez tetap bermain penuh selama 90 menit saat Villa meraih kemenangan telak 3-0. Merenungkan insiden tersebut, kiper ini mengakui bahwa ini adalah pengalaman pertamanya, dengan menyatakan: "Hari ini jari saya patah saat pemanasan dan bagi saya, setiap hal buruk pasti membawa sesuatu yang baik. Saya telah melakukan ini sepanjang hidup saya dan akan terus melakukannya. Haruskah saya khawatir? Yah, saya belum pernah mengalami patah jari sebelumnya. Setiap kali saya menangkap bola, bola itu malah meleset ke arah lain. Namun, hal-hal seperti ini harus dilalui, dan saya bangga bisa membela Aston Villa."







