Terungkap: Alasan Antoine Griezmann membelakangi lagu kebangsaan Liga Champions saat ia mengucapkan janji besar 'Aku akan' menjelang leg kedua melawan Arsenal
Perpisahan yang penuh kenangan dari Metropolitano
Di malam pertandingannya yang terakhir di ajang Eropa di bawah sorotan lampu Metropolitano, Griezmann memastikan bahwa itu akan menjadi pertunjukan yang tak terlupakan. Saat musik ikonik itu menggema menjelang kick-off, pemain asal Prancis itu terlihat mengabaikan kamera dan berbalik menghadap para penggemar, kemudian menjelaskan bahwa ia ingin menikmati atmosfer pertandingan kandang terakhirnya di kompetisi tersebut. Itu adalah malam yang penuh emosi bagi seorang pemain yang telah menjadi legenda hidup dalam seragam bergaris merah-putih.
Merenungkan pemandangan dan suara malam itu, Griezmann mengakui bahwa momen tertentu dari upacara prapertandingan akan selalu teringat dalam benaknya. "Yang paling saya ingat adalah saat kami masuk ke lapangan, yang sungguh luar biasa. Dan bukan hanya karena mereka adalah para penggemar kami, tetapi juga karena hujan gulungan kertas yang turun ke lapangan. Itu adalah gambaran yang terukir di benak saya... di hati saya," kata sang penyerang kepada media resmi Atleti.
Griezmann berjanji akan mencetak gol pada leg kedua
Meskipun tampil gemilang sebagai Man of the Match, Griezmann merasa frustrasi karena kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir setelah bola yang dilepaskannya membentur tiang gawang dan beberapa upayanya diblok. Namun, pemain berusia 35 tahun ini sama sekali tidak putus asa menjelang leg kedua yang menentukan di Emirates Stadium. Ia tetap yakin bahwa keberuntungannya di depan gawang akan segera berubah pada saat yang tepat bagi tim asuhan Diego Simeone.
Berbicara setelah hasil imbang tersebut, pemain asal Prancis ini melontarkan peringatan kepada The Gunners. "Saya memiliki tiga peluang, tetapi tidak bisa mencetak gol. Saya yakin saya akan melakukannya di leg kedua," katanya. "Kami semua telah melakukan pekerjaan yang hebat dan penting untuk memenangkan leg kedua agar bisa lolos."
Penyesuaian taktis membalikkan keadaan bagi Atlético
Pertandingan ini berlangsung dalam dua babak yang berbeda, dengan Atletico mengalami kesulitan di awal sebelum akhirnya menemukan ritme permainan mereka setelah jeda. Griezmann mencatat bahwa penyesuaian taktis yang dilakukan oleh staf pelatih sangat penting dalam membalikkan keadaan melawan tim asuhan Mikel Arteta yang sedang bersaing memperebutkan gelar Liga Premier. Bintang tim tersebut merasa bahwa intensitas di babak kedua menunjukkan dengan tepat bagaimana raksasa Spanyol ini harus menghadapi pertandingan leg kedua di London.
Dia menambahkan: "Saya pikir babak kedua kami jauh lebih baik dalam hal intensitas, tekanan kami lebih terarah, dan itulah cara untuk tetap bersaing di sana. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat untuk dimainkan, baik bagi penonton di rumah maupun di stadion yang menonton dengan tegang, tapi itulah keindahan sepak bola."
Perhatian kini beralih ke pertandingan di London Utara
Dengan skor imbang 1-1 yang sangat ketat, Griezmann tidak mau mengambil risiko dalam persiapannya. Impian untuk mengangkat trofi Liga Champions sebelum hengkang dari klub tetap menjadi motivasi utamanya. Setelah beberapa kali nyaris meraihnya di masa lalu, pemain internasional Prancis ini sangat bertekad untuk mengamankan satu-satunya trofi besar yang belum pernah ia raih selama kariernya yang gemilang di Madrid.
Griezmann telah menegaskan bahwa persiapannya secara pribadi sangat intensif saat ia berupaya memimpin timnya menuju kejayaan. "Impian terbesar saya adalah mencapai final. Saya telah mempersiapkan diri dengan matang untuk pertandingan ini dan leg kedua, dan semoga kami bisa mewujudkannya," pungkasnya. Saat para penggemar Atleti bersiap untuk perjalanan ke ibu kota Inggris, mereka akan menaruh harapan pada pemain andalan bernomor punggung tujuh ini untuk menepati janjinya dan membungkam penonton di Emirates.