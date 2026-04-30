Terungkap: Alasan Antoine Griezmann membelakangi lagu kebangsaan Liga Champions saat ia mengucapkan janji besar 'Aku akan' menjelang leg kedua melawan Arsenal

Di malam pertandingannya yang terakhir di ajang Eropa di bawah sorotan lampu Metropolitano, Griezmann memastikan bahwa itu akan menjadi pertunjukan yang tak terlupakan. Saat musik ikonik itu menggema menjelang kick-off, pemain asal Prancis itu terlihat mengabaikan kamera dan berbalik menghadap para penggemar, kemudian menjelaskan bahwa ia ingin menikmati atmosfer pertandingan kandang terakhirnya di kompetisi tersebut. Itu adalah malam yang penuh emosi bagi seorang pemain yang telah menjadi legenda hidup dalam seragam bergaris merah-putih.

Merenungkan pemandangan dan suara malam itu, Griezmann mengakui bahwa momen tertentu dari upacara prapertandingan akan selalu teringat dalam benaknya. "Yang paling saya ingat adalah saat kami masuk ke lapangan, yang sungguh luar biasa. Dan bukan hanya karena mereka adalah para penggemar kami, tetapi juga karena hujan gulungan kertas yang turun ke lapangan. Itu adalah gambaran yang terukir di benak saya... di hati saya," kata sang penyerang kepada media resmi Atleti.















