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Terungkap: agen Sandro Tonali mengakui sang bintang 'sedih' setelah keluar secara mengejutkan dari AC Milan saat rahasia transfer terungkap
Kesulitan awal Tonali di Premier League terungkap
Tonali merasa kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Inggris setelah meninggalkan Milan untuk bergabung dengan Newcastle. Gelandang internasional Italia itu tumbuh sebagai pendukung Milan dan memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka menjuarai Serie A.
Ketika Newcastle menawarkan €67 juta untuk mengamankan jasanya pada musim panas 2023, sang gelandang ragu menerima proposal tersebut. Agennya, Riso, kini mengungkapkan bahwa pemain itu menghabiskan beberapa pekan pertamanya di Premier League dengan perasaan sangat sedih atas kepindahan tersebut.
- Getty
Agen mengungkap alasan di balik kepergian dari Milan
Riso mengklaim keputusan untuk meninggalkan Italia didorong oleh perubahan atmosfer di Milan. Sang agen merasa klub itu mulai kehilangan identitas historisnya, yang mendorong mereka untuk mencari opsi lain.
"Kami mengambil langkah pertama karena menyadari bahwa Milan mulai berubah," kata Riso kepada podcast Colpi da Maestro. "Saya mengenal Milan dengan baik, dan ini tidak lagi memberikan sensasi yang sama seperti klub bersejarah itu. Saat berbicara dengan Sandro, kami menilai bahwa pergi ke Premier League adalah tantangan yang menarik. Dia punya keberanian untuk pergi, karena dia adalah salah satu pemain terpenting di tim peraih Scudetto, tetapi dia punya visi."
Mengatasi kesedihan awal di Premier League
Beradaptasi dengan lingkungan baru selalu menjadi proses yang lambat bagi Tonali. Gelandang itu sebelumnya juga kesulitan memberikan dampak instan pada tahun pertamanya di Milan setelah naik level dari Brescia. Meski pada awalnya merasa sedih di Newcastle United, pada akhirnya ia mampu menyesuaikan diri dan membuktikan nilainya di lapangan.
"Itu sangat sulit baginya, pada beberapa pekan pertama dia sedih, tetapi dia bisa mengatasinya dan menunjukkan pengaruhnya, seperti biasa," jelas Riso.
- Getty Images Sport
Transfer pemecah rekor ke Tottenham
Keberhasilan Tonali pada akhirnya di Newcastle membuka jalan bagi transfer besar lainnya. Tiga tahun setelah kedatangannya di Inggris, Tottenham membayar €108 juta yang mencengangkan untuk membawa pemain Italia itu ke London utara.
Riso mengakui tekanan besar yang datang bersama kepindahan besar ke Tottenham Hotspur tersebut. "Itu adalah kepindahan yang gila dari sisi angkanya, tetapi juga dari sisi tanggung jawabnya," aku sang agen.
Pada akhirnya, sang perwakilan meyakini Tonali berada tepat di tempat yang seharusnya. Meski kepergian awal dari Italia terasa menyakitkan, sang pemain kini sudah sepenuhnya menerima realitas barunya di Premier League.
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