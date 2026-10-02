Tonali merasa kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Inggris setelah meninggalkan Milan untuk bergabung dengan Newcastle. Gelandang internasional Italia itu tumbuh sebagai pendukung Milan dan memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka menjuarai Serie A.

Ketika Newcastle menawarkan €67 juta untuk mengamankan jasanya pada musim panas 2023, sang gelandang ragu menerima proposal tersebut. Agennya, Riso, kini mengungkapkan bahwa pemain itu menghabiskan beberapa pekan pertamanya di Premier League dengan perasaan sangat sedih atas kepindahan tersebut.