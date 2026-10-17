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Tertahan! Barbra Banda termasuk bintang NWSL asal Zambia yang diwajibkan menjalani karantina 21 hari akibat protokol Ebola AS
Ketentuan kesehatan federal menunda kedatangan
Penyerang Chicago Stars Racheal Kundananji dan pemain sayap Angel City Prisca Chilufya, seperti Banda, menghadapi pembatasan masuk setelah menjalankan tugas bersama tim nasional. Skuad tersebut bertandang ke Kampala awal bulan ini untuk menjalani laga kualifikasi Olimpiade melawan Uganda. Kekalahan 2-1 pada leg pertama dibalas dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di kandang, yang memastikan mereka lolos ke Los Angeles 2028.
- ZUMA Press Wire
Para pejabat mengonfirmasi prosedur pemberian izin yang ketat
Pengelola liga bergerak cepat untuk memperjelas situasi hukum setelah suporter dan klub menyampaikan kekhawatiran mendesak terkait mendadak tidak tersedianya para pemain internasional andalan mereka pada fase krusial musim kompetisi domestik.
Menanggapi keterlambatan administratif yang saat ini menghalangi ketiga pemain untuk bergabung dengan skuad masing-masing menjelang pertandingan penting di liga, pengelola liga kasta tertinggi Amerika Serikat menegaskan bahwa pedoman kesehatan masyarakat yang ketat harus dipenuhi sebelum mereka dapat kembali berlatih atau bertanding.
“Setelah membela Tim Nasional Wanita Zambia selama jeda internasional baru-baru ini, beberapa pemain saat ini sedang menjalani protokol kesehatan masyarakat pemerintah AS untuk masuk kembali, yang diwajibkan bagi pelancong yang kembali dari wilayah Afrika Timur,” kata NWSL dalam pernyataan pada Jumat.
Meluasnya wabah di kawasan mendorong langkah-langkah pencegahan
Pengawasan di perbatasan diperketat menyusul lonjakan penularan virus di Afrika tengah dan timur. Otoritas di Washington mewajibkan pendatang yang pernah mengunjungi Republik Demokratik Kongo, Uganda, atau Sudan Selatan menjalani karantina selama 21 hari.
Darurat kesehatan yang sedang berlangsung ini resmi dinyatakan pada pertengahan Mei setelah lonjakan tajam kasus di Kongo bagian timur. Kementerian kesehatan negara itu telah mengonfirmasi 9.066 kasus dan 4.381 kematian, sementara kasus impor baru-baru ini menyebar ke Uganda dan Kenya.
Sembari menegaskan bahwa kerja sama aktif tengah dilakukan untuk mengatasi batasan hukum tersebut dan menjaga kesejahteraan seluruh personel, liga menyatakan: "NWSL bekerja sama dengan klub-klubnya dan otoritas imigrasi AS untuk memastikan para pemain kembali dengan aman; semua pemain dalam kondisi kesehatan yang sangat baik."
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial menanti tanpa pemain bintang
Kendala administratif yang tak terduga ini datang pada saat genting, ketika hanya tersisa dua putaran sebelum babak play-off pascamusim dimulai. Pride dan Stars sama-sama menghadapi laga berat untuk mempertahankan posisi unggulan mereka di babak pascamusim, sementara absennya pemain andalan utama di lini serang masing-masing sangat membatasi kekuatan mereka. Staf pelatih kini harus segera merancang alternatif taktik saat musim reguler memasuki fase penentuan.
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