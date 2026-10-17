Pengelola liga bergerak cepat untuk memperjelas situasi hukum setelah suporter dan klub menyampaikan kekhawatiran mendesak terkait mendadak tidak tersedianya para pemain internasional andalan mereka pada fase krusial musim kompetisi domestik.

Menanggapi keterlambatan administratif yang saat ini menghalangi ketiga pemain untuk bergabung dengan skuad masing-masing menjelang pertandingan penting di liga, pengelola liga kasta tertinggi Amerika Serikat menegaskan bahwa pedoman kesehatan masyarakat yang ketat harus dipenuhi sebelum mereka dapat kembali berlatih atau bertanding.

“Setelah membela Tim Nasional Wanita Zambia selama jeda internasional baru-baru ini, beberapa pemain saat ini sedang menjalani protokol kesehatan masyarakat pemerintah AS untuk masuk kembali, yang diwajibkan bagi pelancong yang kembali dari wilayah Afrika Timur,” kata NWSL dalam pernyataan pada Jumat.